Dzieje się tak ponieważ białka w naszej krwi (albuminy) mają zdolność "przyciągania" wody (ciśnienie onkotyczne) , zapobiega to ucieczce wody z naczynia, gdzie jest duże ciśnienie hydrostatyczne do przestrzeni poza naczyniami gdzie ciśnienie hydrostatyczne jest niskie.

W przypadku głodowania lub niedożywienia (spożywanie tylko węglowodanów- ryż, kukurydza) następuje postępujący niedobór białek i spadek ilości albumin we krwi, co powoduje ucieczkę wody do jam brzucha (wodobrzusze) oraz obrzęki nóg, twarzy, czasem rąk.

Autor: ~Aequitas87