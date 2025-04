Niewinny całus może stać się przyczyną poważnych problemów zdrowotnych. Mowa o tzw. chorobach pocałunków, czyli takich, którymi możesz zarazić się podczas kontaktu ze śliną zarażonej osoby. W ten sposób do twojego organizmu mogą przenosić się setki rodzajów drobnoustrojów, w tym wirus zapalenia wątroby typu B a nawet wirusy z grupy HPV! Poznaj 6 przykładów chorób, którymi możesz zarazić się podczas pocałunku:

Przeziębienie i grypa

Choć widok zakatarzonego i kichającego partnera raczej nie zachęca do całowania, nawet pocałunkowa abstynencja może nie uratować cię przed złapaniem choroby.

Dzieje się tak dlatego, że zanim rozwiną się pełne objawy choroby, zainfekowana osoba może zarażać nawet na kilka-kilkanaście dni wcześniej. Nim więc którekolwiek z was zorientuje się, że ze zdrowiem dzieje się coś złego, oboje możecie być już nosicielami chorobotwórczych drobnoustrojów.

Mononukleoza

To chyba najbardziej znana z chorób przenoszonych przez ślinę - najłatwiej zarazić się nią właśnie przez pocałunek. Chorobę leczy się objawowo, niwelując towarzyszące jej dolegliwości (m.in. bóle głowy, poczucie rozbicia, ogólne osłabienie, w późniejszym stadium gorączka).

Dobra wiadomość jest taka, że tak przebyta mononukleoza pozostawia trwałą odporność, szansa na ponowne zarażenie jest więc niewielka.

Cytomegalia

Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla płodów, małych dzieci i osób z obniżoną odpornością. Czujnością powinny wykazać się więc kobiety ciężarne, osoby przebywające z małymi dziećmi oraz np. chorzy na HIV czy biorcy przeszczepów.

Infekcja cytomegalowirusem u osób zdrowych zwykłe przebiega łagodnie i nie prowadzi do powikłań. Tak jak w przypadku mononukleozy, rzadko obserwuje się nawroty choroby.

Próchnica

Na pewno wiesz czym jest próchnica, ale czy przyszło ci do głowy, że zalicza się ją do chorób zakaźnych? Wywołują ją bakterie (np. L. acidophilus czy Streptococcus mutans), które łatwo (i zapewne chętnie ;) ) przenoszą się w ślinie podczas pocałunku. Bakterie te podczas metabolizmu cukrów wytwarzają kwasy, co powoduje obniżenie pH środowiska jamy ustnej. Sprzyja to demineralizacji szkliwa zębów, a w konsekwencji - rozwojowi próchnicy.

Opryszczka wargowa

Popularne zimno to tak naprawdę jedna z chorób zakaźnych, którymi możemy zarazić się podczas pocałunku z zainfekowaną osobą (nawet, jeśli nie widać zmian!). Opryszczkę wywołują wirusy z grupy Herpes simlex virus. Pojawia się jako skupiska wypełnionych pęcherzyków wypełnionych płynem surowiczym a w późniejszej fazie choroby ropą, które następnie pokrywają strupkami. Niestety raz zarażona opryszczką, pozostaniesz nosicielem tego wirusa do końca życia.

Angina

Angina to kolejny przykład choroby zakaźnej przenoszonej drogą kropelkową, a więc również przez ślinę. Najprościej mówiąc to ostra bakteryjna infekcja obejmująca migdałki podniebienne i błonę śluzową gardła, jednak objawy choroby nie ograniczają się wyłącznie do tych miejsc. Ze względu na możliwość groźnych powikłań angina wymaga niezwłoczne zastosowanie antybiotykoterapii.

To zaledwie kilka przykładów z pokaźnej listy chorób przenoszonych przez ślinę. Jak więc uniknąć chorób pocałunków? Niestety nie ma na to skutecznej recepty, bo każdy pocałunek wiąże się z ryzykiem zarażenia. Jeśli jednak nie chcesz całkowicie rezygnować z całowania, pamiętaj o 2 ważnych zasadach:

unikaj pocałunków gdy partner ma widoczne objawy choroby,

w zdrowy sposób dbaj o odporność organizmu.

Nie wyeliminuje to całkowicie ryzyka zachorowania, ale na pewno choć odrobinę zmniejszy ryzyko zarażenia.

