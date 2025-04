Spis treści:

Ludzki wirus niedoboru odporności, zwany w skrócie HIV, to patogen odpowiedzialny za rozwój niebezpiecznej i często śmiertelnej choroby - AIDS. Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie w 2015 roku było 36,7 milionów osób zakażonych HIV. Wśród nich 3,2 miliona stanowiły dzieci poniżej 15 lat.

Pocieszające jest jednak to, że liczba zgonów i nowych zachorowań w ostatnich latach spada, poprawił się też dostęp do leków przeciwwirusowych (antyretrowirusowych), które hamują namnażanie wirusa, częściowo odbudowują układ immunologiczny i łagodzą przebieg zakażenia.

Okres inkubacji (czyli czas od zarażenia do wystąpienia objawów) wirusa HIV może wynosić od 0,5 roku do 3 lub więcej lat. Oznacza to, że chory może być nosicielem HIV nie wiedząc o tym przez wiele lat. Początkowo zarażenie przebiega zwykle bezobjawowo, w kolejnych stadiach daje objawy obniżonej odporności:

Objawy te stanowią tzw. choroby wskaźnikowe AIDS, będące wskazaniem do wykonania badań w kierunku nosicielstwa HIV i rozwoju AIDS.

Potwierdzenie lub wykluczenie nosicielstwa HIV dokonuje się na podstawie testów krwi.

Najczęściej wykonuje się test na obecność przeciwciał wirusa HIV (test przesiewowy lub ELISA) . W przypadku zarażenia HIV przeciwciała pojawiają się we krwi chorego lub po 3-8 tygodniach od momentu zarażenia i od tego momentu można określić, czy doszło do zakażenia.

. W przypadku zarażenia HIV przeciwciała pojawiają się we krwi chorego lub po 3-8 tygodniach od momentu zarażenia i od tego momentu można określić, czy doszło do zakażenia. Test na wykrycie białek specyficznych dla wirusa we krwi (tzw. test potwierdzający lub Westernblot) to badanie wykonywane w przypadku dwukrotnego otrzymania pozytywnego wyniku w teście przesiewowym.

Hodowla RNA wirusa w materiale pacjenta - bardzo skomplikowana i rzadko wykonywana metoda.

Otrzymanie pozytywnego wyniku (potwierdzającego nosicielstwo) oznacza konieczność podjęcia leczenia hamującego rozwój choroby AIDS.

Wymienia się kilka przyczyn zakażenia wirusem HIV. Do możliwych sposobów transmisji HIV należą:

kontakt z krwią zarażonej osoby (np. na igle strzykawki, krwią miesięczną, nieodkażone nożyczki, cążki)

poprzez stosunek z zakażoną osobą,

poprzez łożysko, w trakcie porodu,

z mlekiem matki.

Jak nie można się zakazić HIV? Praktycznie niemożliwe jest zakażenie wirusem, gdy nie doszło do przerwania ciągłości skóry lub błon śluzowych, czyli np. w czasie podania ręki, wspólnego używania naczyń, kąpieli w jednej wannie czy basenie, korzystania ze wspólnej toalety, przez kichanie czy kaszel.

W mediach pojawiają się doniesienia o dwóch przypadkach wyleczenia osób zakażonych HIV w roku 2011 i 2020. W obu przypadkach zastosowano przeszczep komórek macierzystych układu odpornościowego. Terapia jest jednak bardzo ryzykowna, dlatego na razie nie ma możliwości stosowania jej wśród pacjentów z HIV na całym świecie. Obecnie podaje się leki antyretrowirusowe, które hamują namnażanie wirusa, poprawiają jakość funkcjonowania i wydłużają życie osoby zakażonej.

Pamiętajmy, że zakażenie wirusem HIV jest nieodwracalne - na razie nie mamy na nie lekarstwa, chociaż media donoszą o pokonaniu wirusa w pojedynczych przypadkach. Podstawą jest profilaktyka - unikanie sytuacji i kontaktów, które mogą nas narazić na zakażenie.

