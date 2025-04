Poznaj 10 zaskakujących faktów o ludzkim ciele!

1. Od momentu narodzin aż do śmierci twoje oczy pozostają tej samej wielkości. To zupełne przeciwieństwo uszu i nosa, które rosną do przez całe życie. W niewielkim stopniu przez całe życie rosną też dłonie i stopy.

2. Kwas żołądkowy jest tak silny, że mógłby rozpuścić żyletkę (nie próbujcie tego w domu!). Z tego powodu, aby żołądek nie strawił sam siebie, musi co 2 tygodnie "wymieniać" całą błonę śluzową wyściełającą jego wnętrze.

3. Mózg nie odczuwa bólu. Choć docierają do niego informacje o bólu z całego ciała, sam mózg nie posiada receptorów bólowych, które umożliwiłyby mu odczuwanie bólu. Innym organem, który nie ma receptorów bólowych i nie może odczuwać bólu jest... wątroba!

4. W twoim organizmie znajduje się wystarczająca ilość minerałów do wytworzenia:

900 ołówków (z węgla)

(z węgla) 7 kostek mydła (z tłuszczu)

(z tłuszczu) 2200 główek zapałek (z fosforu)

(z fosforu) małego gwoździa (z żelaza)

5. Chociaż pewnie nie zdajesz sobie z tego sprawy, w każdym z twoich uszu znajduje się aż 9 mięśni. Dodatkowa ciekawostka: uszy produkują więcej woskowiny, kiedy się boisz.

6. Każdego dnia twoje ciało produkuje 300 MILIARDÓW nowych komórek. 50 tysięcy z nich umrze i zostanie zastąpione przez nowe w czasie, gdy czytasz to zdanie! Największą produkowaną przez organizm komórką jest komórka jajowa. Najmniejszą - plemnik.

7. Długość twojego kciuka odpowiada długości nosa, a długość przedramienia - długości stopy. To nie wszystko: Jeśli rozłożysz ramiona, ich rozpiętość będzie porównywalna z twoim wzrostem. Nie wierzysz? Sprawdź i przekonaj się sama!

8. Wystarczy praca 17 mięśni aby się uśmiechnąć, 43 żeby zmarszczyć brwi, 200 żeby zrobić jeden krok i aż 300, by utrzymać pozycję stojącą. Imponujące, prawda?

9. Jeśli jakaś substancja nie może rozpuścić się w ślinie, nie poczujesz jej smaku. A skoro jesteśmy już przy ustach: czy wiesz, że nie ma dwóch identycznych odcisków języka?

10. Twoje źrenice rozszerzają się, gdy patrzysz na kogoś, kogo kochasz. Dokładnie tak samo reagują na widok osoby, której nienawidzisz.

