"Dbamy o Nasze Życie!" – to przesłanie III już edycji kalendarza kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy". W kalendarzu na 2009 rok zobaczymy nie tylko gwiazdy, które od dawna wspierają kampanię, ale także nowe twarze – m.in. Kasię Stankiewicz i Anitę Lipnicką.

Reklama

Znane Polki i ich przyjaciółki przypominają nie tylko o konieczności profilaktyki raka szyjki macicy, który co roku pozbawia życia niemal dwa tysiące kobiet w Polsce. Zwracają również uwagę na naszą odpowiedzialność za zdrowie bliskich i przyjaciół.

Twórcą fotografii do kalendarza 2009 jest Jacek Poremba — fotograf wielokrotnie nagradzany, znany z pięknych i wysmakowanych zdjęć a także czarno – białej edycji kalendarza kampanii na rok 2008. Obok kobiet, które już mieliśmy okazję podziwiać na kartach poprzednich edycji kalendarza Kampanii, w 2009 roku będzie można zobaczyć, m.in.: Danutę Stenkę, Jolantę Fraszyńską czy Anię Dąbrowską.

Uroczysta premiera kalendarza odbędzie się 15 stycznia 2009 w Restauracji KOM i zainauguruje IV ogólnopolski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Wernisaż uświetnią swą obecnością wszystkie bohaterki kalendarza Kampanii 2009 oraz w specjalnie przygotowanym na ten wieczór recitalu, zatytułowanym Dbamy o Nasze Życie!, wystąpi Kasia Stankiewicz wraz ze swoją siostrą Anią Stankiewicz.

„Dbamy o Nasze Życie!” – Idea Kalendarza 2009

Kalendarz „Dbamy o Nasze Życie” 2009 to kolejna, już trzecia, edycja kalendarza promującego kampanię „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”.

W tym roku kalendarz kampanii ukazuje świat niezwykle zwiewny, delikatny, pełen harmonii, gdzieniegdzie nasycony pastelowymi barwami, jakby zawieszony kilka cali nad ziemią. To świat świadomych i silnych kobiet: piękny ich urodą, silny więzami przyjaźni, jakie je łączą. Jest w nim życie w pełni rozkwitu. Nie ma w nim choroby. O tym, że rzeczywistość jest inna przypomina fioletowa bransoletka na ręku bohaterek kalendarza.

Fioletowa, koronkowa, ręcznie wykonana, bransoletka towarzyszy kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy” od kilku lat. Jest nie tylko symbolem walki z rakiem szyjki macicy ale przede wszystkim nadziei na pokonanie tej choroby.

Rak szyjki macicy co roku dotyka niemal 4 tysięcy Polek. Niestety aż połowa z nich przegrywa walkę o życie z tą podstepną chorobą. Rak szyjki macicy może bowiem rozwijać się latami bezobjawowo. Dlatego każda okazja, aby przypomnieć kobietom o konieczności wykonywania regularnych badań cytologicznych jest ważna. One pozwalają wykryć chorobę, kiedy jest w pełni uleczalna. Od niedawna można jej także w dużym stopniu zapobiegać, dzięki możliwości zaszczepienia się przeciwko wirusowi HPV. Wirus brodawczaka ludzkiego jest głównym sprawcą tej choroby.

Fioletowa bransoletka, będąc symbolem walki z chorobą, jest też symbolem wzajemnego wsparcia w trosce o zdrowie. Konieczność dbania o zdrowie często umyka nam w codziennej gonitwie za załatwianiem niezwykle ważnych spraw. Kiedy dopadnie nas choroba jesteśmy często zaskoczeni i liczymy na wsparcie bliskich nam osób. Ale to wsparcie istotne jest także na codzień. Dlatego na tegoroczną sesję zdjęciową do kalendarza kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy” zaproszone gwiazdy przybyły w towarzystwie kobiet, które je rozumieją, służą pomocą, otaczają życzliwą i mądrą opieką, a kiedy trzeba mobilizują do działania.

Fioletowa bransoletka, która na zdjęciach w tegorocznym kalendarzu zdaje się łączyć „niebo” z „ziemią”, jest też, z każdym rokiem bardziej czytelną, deklaracją: moje zdrowie jest ważne dla mnie i dla bliskich mi osób, wiem, jakim zagrożeniem jest rak szyjki macicy, ale potrafię skutecznie się przed nim chronić.



Na stronach Kalendarza Kampanii 2009 pojawią się:

Styczeń – Anita Lipnicka z przyjaciółką Alicją Stempniewicz

Luty – Małgorzata Niemen z przyjaciółką Joanna Forsberg

Marzec – Kasia Stankiewicz z siostrą Anią Stankiewicz

Kwiecień – Grażyna Wolszczak z przyjaciółką Justyną Grelus

Maj – Ania Dąbrowska z przyjaciółką Katarzyną Piszek

Czerwiec – Beata Ścibakówna z przyjaciółką Anną Sadowską - Segit

Lipiec – Jolanta Fraszyńska z przyjaciółkami Olą Patalas i Mirką Wojtczak

Sierpień – Danuta Stenka z przyjaciółką Iwoną Rulewicz

Wrzesień – Katarzyna Figura z przyjaciółką Anną Majszyk

Październik – Katarzyna Herman z siostrami: Julią, Olą i Martą

Listopad – Paulina Przybysz z przyjaciółką Marysią Dzierżawską

Grudzień – Magdalena Różczka z przyjaciółką Izą Kuną

O Kampanii

Organizatorem ogólnopolskiej kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy” jest Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV. Patronat naukowy nad kampanią sprawują: Polski Komitet Zwalczania Raka, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej oraz Polskie Towarzystwo Wakcynologii.

W kampanię zaangażowali się znani polscy artyści, którzy wspólnie ze środowiskiem medycznym oraz partnerami kampanii przekonują kobiety, że ich zdrowie i życie są wartościami, które trzeba chronić.

Kampania „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy" trwa od początku roku 2006. Jej celem jest uświadamianie kobietom i ich rodzinom, że rak szyjki macicy jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Jednak niebezpieczeństwo choroby jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować przez odpowiednią profilaktykę.

Pod adresem www.hpv.pl, działa strona internetowa kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy". Strona została stworzona zarówno z myślą o kobietach, jak i o środowisku medycznym, dla którego przeznaczona jest specjalistyczna, kodowana część witryny. W części ogólnodostępnej znaleźć można kompendium wiedzy o raku szyjki macicy, wirusie HPV oraz zasadach profilaktyki nowotworu: zarówno o profilaktyce wtórnej, pozwalającej na wczesne wykrycie zmian w obrębie szyjki macicy, jak i o profilaktyce pierwotnej — możliwej dzięki istnieniu szczepionki zabezpieczającej przed zakażeniem wirusem HPV.



Profilaktyka wirusa HPV i raka szyjki macicy

Przyczyną raka szyjki macicy są określone typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Powszechność zakażeń wirusem HPV jest wysoce alarmująca — szacuje się, że ponad połowa dorosłych w pewnym momencie swego życia ulega zakażeniu wirusem HPV. Od chwili zakażenia do rozwoju raka inwazyjnego mija 5-10 lat. Teoretycznie to wystarczająco dużo czasu, aby wykryć chorobę w stadium, w którym jest w pełni uleczalna, jednak w Polsce za rzadko dochodzi do wykrycia zmian na tym etapie choroby. Spośród prawie 4 tysięcy kobiet, które co roku zapadają na raka szyjki macicy, połowa umiera, gdyż choroba została zdiagnozowana zbyt późno. Statystyki pokazują, że każdego dnia na raka szyjki macicy umiera w Polsce 5 kobiet.

Przyczyną tak wysokiego wskaźnika umieralności jest fakt, że Polki nie wykonują regularnie badań cytologicznych, pozwalających na wykrycie już pierwszych zmian dysplastyczne w obrębie szyjki macicy. Zaledwie 30% Polek wykonuje cytologię raz na trzy lata, a kolejne 30% nie wykonywało cytologii nigdy. Kobiety umierają, ponieważ dowiadują się o swojej chorobie za późno — tak jest w przypadku co drugiej chorej na raka szyjki macicy Polki.

Reklama

Więcej na stronie www.hpv.pl