Dieta dostosowana do wieku

Gdy przybywa nam lat, styl naszego życia zmienia się. Nie cechuje go już wysoka aktywność, a nasz organizm nie ma już tyle energii, co kiedyś. Powinniśmy się wtedy przyjrzeć naszej diecie – czy na pewno nam dobrze służy i czy dostarcza tego, co niezbędne?