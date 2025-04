Dlaczego warto się szczepić?

Ponad 200 lat od momentu wynalezienia szczepień, stwierdzenie, iż są one jednym z bardziej efektywnych działań profilaktycznych, jakim dysponujemy w walce z wieloma chorobami zakaźnymi, nie budzi wątpliwości. Świadczą o tym statystyki potwierdzające niemal całkowite wyeliminowanie takich chorób jak ospa prawdziwa, błonica, polio oraz zmniejszenie zachorowalności czy też redukcja liczby powikłań i zgonów z powodu tych chorób. Kwestia znaczenia szczepień i ochrony przed chorobami zakaźnymi podejmowana jest podczas Europejskiego Tygodnia Szczepień obchodzonego w dniach 22 – 27 kwietnia 2013r.



Szczepienia ratują życie



Szczepienia są jednym z podstawowych czynników kształtujących stan zdrowia publicznego na

całym świecie. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza dzieci. Dlaczego? Każdego

roku szczepienia ratują życie około 3 milionom ludzi, chronią także około 750 tysięcy dzieci przed kalectwem. Kwestie związane z immunizacją zyskały poparcie takich organizacji międzynarodowych jak WHO oraz ONZ, które wyraźnie podkreślają skuteczność i bezpieczeństwo szczepień ochronnych oraz korzyści dla zdrowia społecznego na każdym kontynencie.

Dzięki szczepieniom eliminujemy choroby



Szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę zachorowań na choroby zakaźne. Dzięki ich

zastosowaniu udało się praktycznie wyeliminować takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica

czy polio. Do czasu wprowadzenia masowych szczepień błonica była przyczyną częstych,

śmiertelnych epidemii. W latach pięćdziesiątych XX wieku rejestrowano około 40.000 zachorowań i 3.000 zgonów rocznie. W Polsce w 1960 roku wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko tej chorobie. W konsekwencji, w ciągu zaledwie 20 lat błonica została praktycznie wyeliminowana. Podobnie w przypadku polio, szczepienia doprowadziły do radykalnego spadku liczby zachorowań, szczególnie w Europie. Począwszy od 1963 roku rejestrowano kilkanaście zachorowań na polio rocznie, a od końca lat 70-tych występowały one sporadycznie. Warto przywołać także przykład krztuśca. W ostatnim dziesięcioleciu w wielu krajach, w tym w Polsce, zaobserwowano ponowny wzrost zachorowań na krztusiec, który może wiązać się z wygasaniem odporności w wyniku upływu lat od podania ostatniej dawki szczepionki. Przed wprowadzeniem masowych szczepień w 1960 roku corocznie występowało kilkadziesiąt tysięcy zachorowań. Wprowadzenie masowych szczepień przeciwko krztuścowi doprowadziło do zmniejszenia liczby zachorowań prawie 100-krotnie. Jednak od połowy lat 90-tych, w krajach stosujących masowe szczepienia u dzieci, obserwuje się wzrost zachorowań na tę chorobę, szczególnie u starszych dzieci oraz dorosłych. Dzieje się tak ponieważ odporność poszczepienna wygasa po upływie kilkunastu lat od ostatniej dawki szczepionki.

Szczepienia – to się opłaca



O tym, jak cenne jest zdrowie oraz jak ważna jest profilaktyka i zapobieganie chorobom,

szczególnie zakaźnym, nikogo nie trzeba przekonywać. Aspekty psychologiczne i ekonomiczne

utwierdzają w przekonaniu, że szczepienia się opłacają. Niepotrzebne cierpienie małych dzieci,

niepokój i obawy rodziców o zdrowie najmłodszych, ryzyko wystąpienia powikłań, czasami nawet

konieczność hospitalizacji, przemawiają na rzecz korzyści szczepień. Szczepienia populacyjne

prowadzą do wytworzenia tzw. odporności zbiorowej, z której korzystają wszystkie pokolenia

danego społeczeństwa. Zdrowe społeczeństwo szybciej się rozwija, jest bardziej ekonomiczne i

produktywne. Państwo oszczędzając na leczeniu chorób, może inwestować pieniądze w ważne

obszary, jak choćby edukację. Immunizacja ma zatem wiele korzyści. Zyskują także pracodawcy

– pracownicy są zdrowsi, efektywni, nie korzystają ze zwolnień chorobowych. Zdrowie nabiera

także szczególnego znaczenia, pod kątem życia rodzinnego. Opieka nad chorym dzieckiem, często kończąca się przymusową przerwą w pracy, wizyty u lekarza, wydatki na leki – tego w znacznej mierze da się uniknąć właśnie dzięki szczepieniom.

Szczepienia to polisa ochronna dla dzieci



Szczepiąc chronimy swoje dzieci, dajemy im szanse na zdrowe życie. Inwestycja w zdrowie jest

najlepszym prezentem jaki można ofiarować małemu dziecku. „Propagowanie wartości szczepień ochronnych poprzez między innymi działania profilaktyczno - zdrowotne, o których mówi się zwłaszcza podczas Europejskiego Tygodnia Szczepień, ma duży sens. Warto uświadamiać polskie społeczeństwo, rodziców, opiekunów, przedstawicieli oświaty o tym jak ważne są szczepienia. Należy także podkreślać ich skuteczność i bezpieczeństwo oraz rolę w prawidłowym rozwoju dzieci – mówi Zbigniew Zawadzki z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku. Z takim przesłaniem chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców naszego regionu, organizując szereg działań informacyjno - edukacyjnych związanych z Europejskim Tygodniem Szczepień”.

W sprawie szczepień ochronnych ważny głos zabierają także specjaliści działający w ramach

Pediatrycznej Grupy Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych, która powstała przy Ministrze Zdrowia. Stworzyli oni dokument zawierający priorytety rozwoju polskiego kalendarza szczepień. Postulują w nim między innymi o dokonanie zmian legislacyjnych w zakresie zasad finansowania kalendarza szczepień, wprowadzenie masowych szczepień wszystkich dzieci do lat dwóch przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej w ramach szczepień obowiązkowych, a także wprowadzenie do obowiązkowego kalendarza bezpiecznych i efektywnych szczepionek wysokoskojarzonych.

Europejski Tydzień Szczepień obchodzony w tym roku w dniach 22-27 kwietnia to inicjatywa kierowana oraz koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), realizowana przez państwa na krajowym i lokalnym poziomie oraz inne pokrewne sektory i partnerów. Celem Tygodnia jest stałe podkreślanie znaczenia szczepień, aby chronić wszystkich przed chorobami, którym już można zapobiegać dzięki tej metodzie profilaktyki.