Spis treści:

Badania dowodzą, że szczepionki przeciwko koronawirusowi mają wysoką skuteczność. Pytanie brzmi: czego ona dotyczy? Odporność w tym rozumieniu nie oznacza, że po szczepieniu nie można zachorować. Lekarze podkreślają, że szczepionka przeciw COVID-19 ma chronić przed ciężkim przebiegiem choroby, powikłaniami i hospitalizacją.

Szczepionki firmy Pfizer i Moderna zapewniają ok. 95% ochronę przed ciężką chorobą COVID-19 (14 dni po pełnym szczepieniu preparatem Moderna i 7 dni szczepionką Pfizer). Skuteczność ochrony przed zachorowaniem po pełnym cyklu szczepienia preparatem Astra Zeneca wynosi 60% i niemal 100% przed ciężkim przebiegiem choroby, powikłaniami i hospitalizacją w przebiegu COVID-19 (podobnie jak szczepionki Pfizer i Moderna).

Przeczytaj też: Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z kwarantanny?

Na razie wiemy, że jest możliwe zarażenie się koronawirusem pomimo zaszczepienia (zarówno po przyjęciu jednej, jak i dwóch dawek). Istnieje jednak mało danych oceniających, jakie jest ryzyko. W naukowym czasopiśmie The New England Journal of Medicine (NEJM) ukazał się list naukowców, w którym możemy odnaleźć odpowiedź.

Powołano się w liście na dane dotyczące ponad 36 tys. zaszczepionych pracowników służby zdrowia. – Spośród badanych 379 osób uzyskało wynik pozytywny na SARS-CoV-2 co najmniej 1 dzień po szczepieniu, a większość (71%) z tych osób uzyskała wynik pozytywny w ciągu pierwszych 2 tygodni po pierwszej dawce – napisali autorzy.

Dodali też, że po otrzymaniu obu szczepień, wynik pozytywny w kierunku koronawirusa uzyskało 37 pracowników służby zdrowia, a spośród tych pracowników 22 miało pozytywne wyniki testu od 1 do 7 dni po drugiej dawce szczepionki. Tylko 8 pracowników służby zdrowia uzyskało wynik pozytywny 8 do 14 dni po drugim szczepieniu, a 7 uzyskało wynik pozytywny 15 lub więcej dni po drugim szczepieniu.

Autorzy ocenili, że ryzyko zakażenia koronawirusem po szczepieniu wynosi 0,97–1,19%.

Jednocześnie eksperci uważają, że do czasu uzyskania ogólnej odporności zbiorowej populacji, przyjęcie szczepionki nie powinno zwalniać ze stosowania środków zapobiegawczych (dystansu, masek itp.).

Przeczytaj też: Gorączka po szczepieniu COVID-19

W Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek: szczepionki mRNA, zawierające informację genetyczną o budowie białka koronawirusa, oraz szczepionka wektorowa, która zawiera niezdolnego do namnażania i zakażania wirusa (a dokładniej adenowirusa pełniącego rolę nośnika genu związanego z koronawirusem). A to oznacza, że nie możemy zachorować od szczepionki. Potwierdzają to organizacje zdrowotne i lekarze.

Istnieją doniesienia o osobach, które zachorowały z powodu koronawirusa niedługo po przyjęciu szczepionki. Według ekspertów są dwie okoliczności, które mogą to wyjaśniać. Do zakażenia mogło dojść na krótko przed szczepieniem lub w dniach bezpośrednio po nim.

Co istotne, odporność po szczepionce nie pojawia się od razu, lecz po ok. 2 tygodniach od przyjęcia ostatniej dawki.

Także jedna dawka szczepienia COVID-19 nie daje pełnej ochrony. Według badania prof. Fernanda Polacka (z Vanderbilt University w USA) skuteczność szczepionki Pfizer wynosi ok. 52% po pierwszej dawce. Moderna informuje, że po pierwszej dawce szczepionki tego producenta skuteczność ochrony wynosi 80%.

Nadal nie wiemy: