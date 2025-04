Celem szczepienia przeciwko COVID-19 jest wywołanie reakcji układu odpornościowego, dzięki czemu „zapamiętuje” on patogen i może go szybciej pokonać w momencie, gdy się ponownie z nim zetknie.

Wystąpienie gorączki lub stanu podgorączkowego po szczepionce przeciwko COVID jest, według ekspertów, normalnym objawem, a nawet pożądanym. Nie jest też niczym nowym. Wzrost temperatury ciała może pojawić się po podaniu każdej szczepionki.

Kiedy pojawia się gorączka po szczepieniu przeciw COVID-19 i jak długo trwa?

Jak informuje National Health Service w Wielkiej Brytanii, gorączka po szczepieniu na koronawirusa rozwija się w ciągu 48 godzin od przyjęcia preparatu i powinna ustąpić również w ciągu 48 godzin.

W innym przypadku objawy mogą wskazywać na infekcję, która zbiegła się czasowo ze szczepieniem. Wysoki poziom odporności po szczepieniu przeciw koronawirusowi nie pojawia się bowiem od razu, a po 1-2 tygodniach od pełnego cyklu szczepień.

Jeśli gorączka pojawi się później niż 48 godzin po szczepieniu lub trwa dłużej niż 48 godzin, należy się izolować i wykonać test w kierunku COVID-19. – przeczytamy na portalu brytyjskiej służby zdrowia NHS inform.

Co więcej, gorączka po szczepieniu częściej występuje u osób młodszych. Dzieje się tak, ponieważ w tej grupie odpowiedź organizmu jest intensywniejsza. Starsze osoby doświadczają łagodniejszych odczynów poszczepiennych.

Gorączka po szczepieniu COVID-19 – co oznacza?

Jeśli po szczepieniu wzrosła temperatura, to najczęściej oznacza, że preparat wywołuje odpowiedź immunologiczną i reakcję prozapalną. A to dobry znak.

Szczepienie ma wywołać odpowiedź zapalną – bóle mięśni czy gorączka są w to wpisane, nie należy ich traktować jako objawy niepożądane – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej mikrobiolog dr Joanna Jursa-Kulesza.

Gorączce po szczepieniu mogą towarzyszyć też inne objawy:

ból mięśni,

dreszcze,

ból, obrzęk w miejscu wkłucia,

wysypka,

złe samopoczucie.

Leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe przed i po szczepionce na COVID

Na gorączkę po szczepieniu przeciwko COVID-19 najlepiej przyjąć lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy dostępny bez recepty.

Najbezpieczniejszym lekiem jest paracetamol, ale można też przyjmować ibuprofen, składniki leków będą łagodziły skutki szczepienia – powiedziała PAP dr Joanna Jursa-Kulesza.

Niektórzy w obawie przed skutkami ubocznymi zażywają lek przeciwbólowy przed szczepieniem. Jest to odradzane, ponieważ może osłabić działanie szczepionki.

Część badań sugeruje, że niektóre środki przeciwbólowe, w tym ibuprofen, mogą osłabiać odpowiedź układu odpornościowego. Badanie na myszach sugeruje, że te leki mogą obniżać produkcję przeciwciał, które blokują wirusa przed zakażeniem komórek – informuje agencja prasowa Associated Press.

Nie należy jednak przed szczepieniem na COVID na własną rękę przerywać przyjmowania lekarstw, które przepisał lekarz, oraz tych, które są przyjmowane na stałe. W razie wątpliwości należy skonsultować się wcześniej z lekarzem.

Inne sposoby na gorączkę po szczepionce przeciw COVID-19

Według Amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w razie wystąpienia gorączki po szczepionce można zastosować również chłodne okłady, należy przyjmować dużo płynów i nie przegrzewać się. Można też nałożyć okład na miejsce po szczepionce, jeśli wystąpił ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wkłucia. Eksperci CDC zalecają, aby do lekarza zadzwonić, jeśli objawy po szczepionce nie ustąpiły po kilku dniach lub nasilają się po 24 godzinach.

Gorączka po szczepieniu COVID-19 – jak sprawdzić, czy szczepionka zadziałała?

O ile podwyższenie temperatury po szczepieniu jest pozytywnym sygnałem i dowodzi tego, że organizm zareagował prawidłowo, o tyle brak gorączki może oznaczać, że nie powstała dostateczna odporność. Co 10 osoba nie odpowiada na szczepienie, dlatego warto wykonać po ok. 6 tygodniach od zakończenia cyklu szczepień przeciwko COVID-19 oznaczenie przeciwciał anty-S we krwi. Wyniki badań wskażą, czy dana osoba była już zakażona lub czy wytworzyła odporność poszczepienną przeciwko koronawirusowi.

