Setki tysięcy osób choruje na Ukrainie na gruźlicę. Choroba szybko się rozprzestrzenia. Czy dotrze też do naszej granicy? Niestety, mimo że póki co sytuacja w Polsce jest opanowana, specjaliści ostrzegają, że wkrótce i my możemy mieć problem z tą chorobą.

600 tysięcy chorych?



Sytuacja na Ukrainie jest na tyle zaawansowana, że Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, zgłosił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o aktualną sytuację w Polsce. Czy nam także grozi epidemia gruźlicy?

Przedstawiane dane wskazują, że na Ukrainie przynajmniej 35 tysięcy osób jest chorych na gruźlicę, z czego blisko połowa jest chora na gruźlicę wielolekooporną. Nieoficjalne mówi się, że na Ukrainie może być blisko 600 tysięcy chorych – czytamy w oświadczeniu na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

Z informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że jak na razie nie musimy się niepokoić, jednak sytuacja może ulec pogorszeniu. Najbardziej niebezpiecznie jest w województwach podkarpackim i lubelskim ze względu na znaczący wzrost zachorowań na Ukrainie.

Objawy wskazujące na gruźlicę

Na wzrost zachorowań na gruźlicę w Polsce może też wpłynąć liczba odmów szczepień obowiązkowych. Zgodnie z danymi GIS różnica jest znacząca: w pierwszej połowie 2017 r. odnotowano aż 23 tys. odmów, czyli o 10% więcej niż w całym 2016 r. wiele z nich dotyczyło właśnie szczepienia na gruźlicę.

Również eksperci wskazują, że w Polsce najwięcej odmów szczepień dotyczy chorób, które łatwo się przenoszą drogą kropelkową lub powietrzną: odry, krztuśca i gruźlicy dziecięcej. Coraz trudniejsza w leczeniu ze względu na istnienie szczepów lekoopornych staje się gruźlica. Jeśli pojawią się zachorowania wśród małych dzieci, może dojść także do wzrostu zachorowań na gruźlicę opon mózgowo-rdzeniowych i zwiększonej śmiertelności – poinformował Rzecznik.

Dziennik Gazeta Prawna donosi, że w 2015 roku w Polsce „zgłoszono 81 przypadków gruźlicy u dzieci do 14. roku życia oraz 83 przypadki zachorowań na gruźlicę wśród młodzieży w wieku od 15 do 19 lat”.

Szczepionka na gruźlicę jest w Polsce obowiązkowa. Jest to szczepionka BCG (Bacillus Calmette-Guérin) podawana w pierwszej dobie życia. Chroni ona przed najcięższą postacią gruźlicy, czyli gruźliczym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Gruźlica – objawy choroby

Gruźlica to choroba bakteryjna, wywołują ją bakterie Mycobacterium tuberculosis (prątki gruźlicy). Rozwija się u około 10% zakażonych. W Polsce jedną z jej najczęstszych postaci jest gruźlica płuc. Najbardziej narażone są na nią dzieci pomiędzy 10. a 15. rokiem życia, osoby starsze i niedożywione, palacze, narkomani, osoby nadużywające alkoholu, diabetycy i cierpiący na wrzody dwunastnicy i żołądka. Gruźlicę można wyleczyć, a mimo to co roku umiera na nią w Polsce około 1000 osób.

Jak ją rozpoznać? Niestety, w aż 10% rozwija się bezobjawowo, a wykrywana jest przypadkiem. W innych sytuacjach objawami gruźlicy są:

utrzymujący się kaszel,

stany podgorączkowe,

nocne poty,

spadek wagi,

bóle w klatce piersiowej.

Najczęstszą formą gruźlicy w naszym kraju jest gruźlica płuc, ale choroba może zaatakować każdy narząd, kości, stawy, węzły chłonne czy układ moczowy.

Jeśli podejrzewamy gruźlicę, koniecznie wybierzmy się do lekarza, by ją zdiagnozować.

