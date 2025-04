Od 12 do 24 marca trwa Żółty Tydzień. Jest to akcja ogólnopolska, której ideą jest edukacja na temat zagrożeń związanych z wirusowym zapaleniem wątroby typu A i B (WZW A i WZW B), a także rozpowszechnianie wiedzy z zakresu prewencji tych zakażeń. Nie od dzisiaj wiadomo, że szeroko pojęta higiena i szczepienia, są najskuteczniejszymi metodami walki z groźnymi wirusami. Mimo wielu ostrzeżeń epidemiologów i lekarzy, liczba zakażonych rośnie z roku na rok.



Wirusowe zapalenia wątroby typu A i B – jak im zapobiegać?



Wirusowe zapalenia wątroby są najczęściej występującymi chorobami zakaźnymi, zaraz obok WZW typu C i HIV. Jak nazwa wskazuje, wirus atakuje wątrobę, a przez to niszczy cały organizm. Wątroba jest narządem odpowiadającym m.in. za detoksykację naszego ustroju, a także produkcję żółci warunkującej trawienie tłuszczów.

Wbrew pozorom całkiem łatwo zakazić się wirusem zapalenia wątroby typu A, ponieważ wystarczy spożyć skażoną wodę lub jedzenie, czy nawet być w bliskim kontakcie z nosicielem wirusa. Typ B rozprzestrzenia się drogą krwi. Na szczęście obydwie choroby można leczyć, z tym że w przypadku WZW B terapia znacznie obciąża organizm i psychikę. Warto wiedzieć, że na oba wirusy mamy już opracowane skuteczne szczepionki.

Sonda: W jaki sposób dbamy o swoje zdrowie? Co Polacy wiedzą na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A i typu B oraz sposobów zabezpieczenia przed tymi chorobami?

Sonda: W jaki sposób dbamy o swoje zdrowie?

Wirus A



Jak wspomniano wcześniej wirusem zapalenia wątroby typu A można się zarazić przez bezpośredni kontakt z chorą osobą lub przez spożycie skażonej wirusem żywności lub wody – stąd też potoczna nazwa infekcji wirusem HAV – żółtaczka pokarmowa.

Przed zakażeniem ochroni nas z pewnością higiena, a więc mycie i dezynfekcja rąk, zwłaszcza gdy podróżujemy po miejscach o nikłym standardzie sanitarnym, unikanie spożywania wody i kostek lodu z niepewnego źródła (zaleca się wybór wody butelkowanej), czy wreszcie zaszczepienie się przeciwko wirusowi. Jest to najskuteczniejsza i potwierdzona badaniami metoda zapobiegania zakażeniom WZW typu A.

Wirus B



Jest wirusem siejącym spustoszenie w organizmie, jeżeli w porę nie zostanie wykryty i zwalczony. Zakażamy się nim drogą krwi, czyli np. poprzez brudne narzędzia chirurgiczne („brudne” oznacza niewłaściwie wysterylizowane, używane powtórnie po poprzedniej osobie, która mogła być nosicielem wirusa), zakłucie się igłą lub skalpelem z krwią lub tkankami nosiciela (personel medyczny), zaopatrywanie ran bez rękawiczek ochronnych, ubrudzenie zranionej skóry wydalinami, w których mogła być obecna krew zakażonej osoby (mocz, wymiociny, kał), przygodny seks bez zabezpieczenia (mikrouszkodzenia podczas stosunku), tatuowanie i piercing. Aby się zakazić wirusem starczy jedynie kropelka krwi. Infekcja WZW B jeśli przejdzie w fazę przewlekłą, może stać się przyczyną marskości wątroby, a później jej raka. Leczenie WZW B opiera się o stosowanie silnych leków zabijających wirusa i zapobiegających jego namnażaniu. Działaniem profilaktycznym przeciw WZW B jest stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej przez personel medyczny, używanie sterylnych narzędzi, jednorazowych igieł i strzykawek, higiena rąk, a także rozwaga w wyborze partnera seksualnego i unikanie ryzykownych zachowań np. bójki. Podobnie jak w przypadku WZW A, skuteczną metodą zapobiegania infekcji wirusem B, jest szczepienie ochronne.

Wirusowe choroby wątroby



Wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B to jedne z najczęściej występujących chorób zakaźnych na świecie. Sprawdź w jaki sposób może dojść do zakażenia i jak zadbać o odpowiednią profilaktykę.

WZW - Profilaktyka

EURO 2012 – grozi nam więcej zakażeń?



Już za kilka miesięcy, bo w czerwcu tego roku nasz kraj odwiedzą kibice z innych krajów Europy, by uczestniczyć w finale Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Nikt jednak nie pomyśli jakie to dla nas zagrożenie epidemiologiczne. Wiele osób przecież nie wie, że są nosicielami groźnych wirusów, a poprzez ryzykowne zachowania może dojść do rozprzestrzeniania się wątrobowych infekcji, ale nie tylko.

Kolejnym problemem może być przemyt tanich narkotyków np. ruska heroina i dopalacze. Powinniśmy się również i tym zainteresować, gdyż to po finale Polska zostanie z problemem, a kibice zagraniczni odjadą. Na działania profilaktyczne sanepidu w tej materii nie przeznacza się praktycznie żadnych pieniędzy...

Zatem osobom, które się wybierają na imprezy sportowe, a także tym co je organizują i zabezpieczają (policja, straż pożarna, straż miejska, medycy), poleca się szczepienia przeciw WZW A i B już teraz, by w porę została wytworzona odporność na te drobnoustroje. Uczestnictwo w dużej imprezie, w połączeniu z alkoholem może skłaniać do podejmowania ryzykownych zachowań, zwiększających możliwość zakażenia HBV.

Euro 2012: Czy w związku z nadchodzącymi imprezami sportowymi związanymi z Euro 2012 istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby? Zobacz co na ten temat mówi ekspert, prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało z Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych WUM.

Euro 2012

Komu polecane są szczepienia?



Szczepienie przeciwko WZW typu A jest zalecane:

osobom podróżującym do krajów z umiarkowanym lub wysokim ryzykiem zachorowania;

pracownikom służby zdrowia;

pracownikom zakładów oczyszczania miasta;

osobom związanym z produkcją oraz dystrybucją żywności;

pacjentom z przewlekłymi chorobami wątroby;

hemofilikom;

mężczyznom homoseksualnym.

Szczepienie WZW B poleca się osobom:

mającym kontakt z chorymi i nosicielami HBV;

przewlekle chorym, w tym na cukrzycę i schorzenia nerek oraz wątroby;

mającym niedobór odporności, w tym zakażeni HIV;

przygotowywanym do zabiegów w krążeniu pozaustrojowym;

stosującym dożylne środki odurzające;

mającym w przeszłości lub obecnie wielu partnerów seksualnych;

zawodowo narażonym na zakażenie wirusem;

odbywającym wyrok w zakładach karnych.

Żółty Tydzień: Bądź świadomy! Nie ryzykuj – zaszczep się!

Żółty tydzień

Jak wygląda szczepienie?

Z okazji Żółtego Tygodnia, wybrane punkty szczepień oferują szczepionkę skojarzoną, uodparniającą przeciwko obu typom wirusa. Wykaz punktów szczepień znajduje się tutaj.

Schemat szczepień składa się z 3 dawek - pierwszą dawkę podaje się w dowolnie wybranym terminie, drugą dawkę po upływie miesiąca od pierwszej, a trzecią po 6 miesiącach od podania pierwszej dawki.

Istnieje też możliwość zaszczepienia przeciwko jednemu typowi wirusa – tzw. szczepionki monowalentne. Jeśli chodzi o WZW typu A szczepionkę podaje się w 2 dawkach, drugą dawkę w dowolnym czasie pomiędzy 6. mies. a 5. rokiem (ale najlepiej w odstępie 6-12 miesięcy).

Szczepienie przeciwko WZW typu B obejmuje 3 dawki, w schemacie podobnym do opisanego wyżej: druga dawka po miesiącu od pierwsze, trzecia dawka po pół roku od pierwszej.

Pełne szczepienie, czyli przyjęcie wszystkich dawek szczepionek zapewnia skuteczną ochronę przed infekcjami na długie lata.

