Głowica aparatu do USG wysyła ultradźwięki. To, jak przenikają przez tkanki i odbijają się od narządów wewnętrznych, rejestrowane jest i przetwarzane przez komputer.

W efekcie można zobaczyć na monitorze, co się dzieje wewnątrz organizmu. Badanie takie trwa zwykle ok. 20 minut. Tylko tyle czasu potrzeba, aby potwierdzić, że jesteś zdrowa, lub znaleźć przyczynę ewentualnych dolegliwości.

Pachy i piersi

W ramach profilaktyki każda kobieta, która skończyła 20 lat, powinna co roku lub co najmniej raz na 2 lata iść na USG piersi. Badanie to pozwala dokładnie obejrzeć budowę biustu – sprawdzić, jak przebiegają kanały mlekowe, czy nie powstały jakieś torbiele (większość z nich jest niegroźna, wymaga jedynie obserwacji), a także wykryć nowotworowe guzki, gdy mają średnicę zaledwie 0,5 centymetra (na tym etapie rak jest wyleczalny!).

Warto wiedzieć: Ponieważ struktura piersi zmienia się zależnie od fazy cyklu miesięcznego, zapisz sobie datę ostatniego okresu (lekarz powinien o nią zapytać). A jeszcze lepiej umów się na badanie w pierwszej fazie cyklu (czyli w ciągu 10 dni od początku miesiączki). W dniu badania nie smaruj piersi żadnym kremem czy balsamem, nie stosuj też dezodorantu i talku. Ubierz się tak, byś mogła łatwo odsłonić klatkę piersiową. Przed wykonaniem badania lekarz poprosi, byś się położyła na wznak. Posmaruje głowicę aparatu specjalnym żelem i będzie ją przesuwał po jednej, a potem po drugiej piersi, a także w okolicy pach (aby ocenić położone tam węzły chłonne).

Przez pochwę

USG dopochwowe – inaczej transwaginalne – również warto robić co roku (lub co 2 lata). To prosty sposób na obejrzenie macicy, jej ułożenia i sprawdzenia, czy nie ma np. mięśniaków. Podczas badania dobrze też widać jajowody, jajniki i pęcherzyki Graffa (to w nich dojrzewają komórki jajowe – podczas USG można nawet określić, czy właśnie masz dni płodne). Wyjdą też na jaw ewentualne nieprawidłowości, np. zrosty, torbiele czy guzki (również nowotworowe).

Warto wiedzieć: Badanie można wykonać w dowolnym dniu cyklu. Nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać – wystarczy umyć okolice intymne, a przed samą wizytą zrobić siusiu (pełny pęcherz może przesłaniać macicę). USG wykonuje się gładką wydłużoną głowicą. Specjalista smaruje ją najpierw żelem,

a potem wsuwa do pochwy.

Przez brzuch

Ten wariant USG także pozwala dokładnie obejrzeć narządy rodne, ale nie tylko. Najczęściej jest wykonywany u kobiet w ciąży, bo umożliwia sprawdzenie, jak rozwija się płód, a także ustalenie terminu porodu i płci dziecka.

Warto wiedzieć: Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego USG powinno się zrobić między 11. a 14. tygodniem ciąży (do 12. tygodnia może być wykonane także przez pochwę), potem między 18. a 22. tygodniem i po 30. tygodniu. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wystarczy się ubrać, tak by bez problemu odsłonić brzuch. Lekarz posmaruje go żelem i dopiero przyłoży głowicę aparatu. Jeśli chcesz mieć badanie nagrane, ustal to wcześniej z lekarzem, być może będziesz musiała przynieść ze sobą własną płytę CD lub DVD.