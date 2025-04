Jak rozpoznać w aptece mężczyznę, który chce kupić prezerwatywy? Ogląda zioła... Podobnie jak w tym starym kawale zachowujemy się, gdy musimy poprosić o leki na jakieś wstydliwe dolegliwości. Najchętniej bez słowa wręczylibyśmy aptekarzowi receptę. Niestety, żeby ją dostać, trzeba najpierw iść do lekarza, a tego także się wstydzimy. Błędne koło.

W dodatku z każdym jego obrotem sytuacja się pogarsza. Im dłużej zwlekamy bowiem z leczeniem, tym większą kontrolę ma nad nami choroba i trudniej się jej pozbyć. Aby się wykaraskać z tego układu, trzeba w końcu i tak iść do specjalisty. Jakiego? Jak będzie wyglądała kuracja i ile czasu potrwa? Wyjaśniamy na przykładzie kilku często występujących "wstydliwych" dolegliwości.

Infekcja bardzo intymna...

Niemal 75 procent kobiet przynajmniej raz w życiu przechodzi infekcję intymną. Jedną z najczęściej występujących jest zakażenie drożdżakami, czyli grzybica sromu i pochwy. Sygnalizujące ją objawy to świąd i pieczenie sromu, gęste, przypominające twarożek upławy, podrażnione i pokryte białawym nalotem błony śluzowe okolic intymnych.

- Co robić? Koniecznie idź do ginekologa! Przepisze ci on maści lub globulki dopochwowe, a w razie potrzeby także leki doustne. Kuracja trwa zwykle od trzech do siedmiu dni. Poddać się jej powinien także twój partner (nawet jeśli nie ma objawów grzybicy). Do końca leczenia powstrzymajcie się od uprawiania seksu.

- O tym pamiętaj. Nie staraj się walczyć z grzybicą na własną rękę (np. antybiotykami, które zostały ci w apteczce). To tylko pogorszy sprawę. Grzyby się uodpornią i potem trudno się będzie ich pozbyć nawet za pomocą specjalistycznych leków.

O ile lekarz nie zaleci, nie rób irygacji pochwy (wypłukuje nie tylko grzyby, ale także dbające o twoje zdrowie pałeczki kwasu mlekowego). Zrezygnuj z obcierających stringów, ciasnej bielizny oraz tej z materiału, który nie przepuszcza powietrza (zwiększa potliwość okolic intymnych). Do higieny używaj wyłącznie delikatnych żeli i pianek intymnych, zwykłe mydło i dezodoranty intymne mogą podrażniać śluzówkę.

Żylaki "tajniaki"

Hemoroidy ma każdy – to małe poduszeczki, które wypełniając się krwią, uszczelniają odbyt. O ich istnieniu dowiadujemy się wtedy, gdy zaczynają swędzieć, krwawić, a nawet wypadać.

- Co robić? W początkowej fazie wystarczy zwykle stosować dostępne bez recepty środki (np. krem Procto-Glyvenol, ok. 30 zł, kapsułki Venoruton 300, ok. 41 zł, czy czopki Posterisan, ok. 31 zł). Jeżeli jednak dolegliwości nie ustępują albo zauważysz w kale krew – konieczna jest konsultacja z lekarzem, najlepiej proktologiem. Zlecone przez niego badania pozwolą wykluczyć inne groźne choroby (np. raka jelita grubego). Jeśli żylaki odbytu są bardzo dokuczliwe, lekarz przepisze ci silniej działające maści przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwświądowe.

W razie potrzeby zleci też zabieg neutralizujący hemoroidy (np. za pomocą tzw. skleroterapii, krioterapii czy przez podwiązanie guzków). U blisko 10% pacjentów żylaki odbytu usuwa się chirurgicznie.

- O tym pamiętaj. Bez względu na zaawansowanie choroby ważnym elementem terapii jest dieta. Reguluje ona i ułatwia wypróżnianie. Aby było to możliwe, trzeba jadać sporo produktów wysokobłonnikowych (warzyw, razowego pieczywa, kasz) oraz pić co najmniej 2,5 litra napojów dziennie (najlepiej niegazowanej wody mineralnej).

Uwaga! Hemoroidy częściej powstają u osób, które prowadzą siedzący tryb życia. Ty także się do nich zaliczasz? Nawet jeśli całe dnie spędzasz w biurze, postaraj się po pracy trochę poćwiczyć (np. wracaj do domu na piechotę). Ruch usprawnia bowiem pracę jelit.

Gdy cewka nie chce cię słuchać

Niemal 30% kobiet po 45. roku życia cierpi na okresowe lub przewlekłe nietrzymanie moczu (czyli NTM). Dolegliwość ta może być wynikiem silnych stresów, osłabienia mięśni kontrolujących pracę cewki moczowej, infekcji pęcherza, zabiegów chirurgicznych w obrębie układu moczowo-płciowego, a nawet porodu. NTM może ujawniać się np. podczas ataków kaszlu lub śmiechu, a także powodować stałe bezwiedne popuszczanie.

- Co robić? Idź do ginekologa. Zleci on badanie urodynamiczne (składają się na nie testy oceniające np. ciśnienie wewnątrz pęcherza i pracę cewki). Leczenie NTM jest długotrwałe, ale w większości przypadków daje dobre efekty. Kuracja zależy od przebiegu i przyczyn choroby. Być może w twoim przypadku wystarczy fizykoterapia i stosowanie leków doustnych. Być może konieczny będzie jednak zabieg poprawiający pracę pęcherza lub cewki.

- O tym pamiętaj. W profilaktyce i leczeniu NTM pomaga ćwiczenie tzw. mięśni Kegla. By poczuć, jak one działają, postaraj się podczas siusiania wstrzymać na chwilę strumień moczu. W taki sam sposób trenuj potem "na sucho". Napnij mięśnie Kegla, policz do 5, rozluźnij się, powtórz 8–10 razy. Ćwicz kilka razy dziennie.

Wyjątkowo wrażliwe jelito...

Biegunki albo zaparcia, wzdęcia, mdłości i nudności. Jeśli objawy te dręczą cię od dłuższego czasu i występują bez wyraźnej przyczyny, być może cierpisz na zespół jelita nadwrażliwego, czyli IBS (skrót od nazwy angielskiej). Choroba ta dotyka ok. 20% dorosłych ludzi, głównie kobiety.

- Co robić? Idź do lekarza POZ i poproś o skierowanie do gastrologa. Gdy specjalista potwierdzi, że przyczyną twoich dolegliwości jest IBS, przepisze ci środki łagodzące objawy tej choroby oraz zaleci dietę. Polega ona głównie na jedzeniu produktów wysokobłonnikowych, ograniczeniu dań wzdymających, ciężkostrawnych (np. tłustych, smażonych) oraz unikaniu kawy i alkoholu.

- O tym pamiętaj. IBS lubi nawracać. Przyczynia się do tego m.in. stres. Dlatego by uspokoić jelito, musisz zadbać też o swoje nerwy.

