Nie wiesz co robić w święto zakochanych? Jesteś singlem i nie masz z kim dzielić się ciepłem w ten dzień? Może wejdź w głębię i magię 14 lutego. Zainteresuj się wydarzeniami ze swojego miasta planowanymi we Walentynki. Zaangażuj się w pomoc innym! Bowiem dzień Świętego Walentego, jest nie tylko zmysłowym dniem zakochanych! Nie każdy wie, że ów sługa boży to również patron kuśnierzy i… chorych na epilepsję!



Reklama

Fot. Despositphotos



Tak, Walentynki są też Dniem Chorego na Padaczkę i aby przybliżać społeczeństwu problem jakim jest padaczka, organizowane są w tym celu różnego typu akcje uświadamiające i przeprowadzane warsztaty z zakresu pomocy chorym podczasnapadu. Akcje te cieszą się dużym zainteresowaniem, także ludzi ze świata mediów, którzy chętnie patronują tak istotnym wydarzeniom. Ambasadorem akcji jest Piotr Gąsowski. Inicjatorem marszu – Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę. Akcję tę wsparli: Piotr Rubik, Ania Wyszkoni i Felicjan Andrzejczak.

Jednym z elementów obchodów Dnia Chorego na Padaczkę jest marsz Nordic Walking „Zauważ mnie. Chodzi p(o) zdrowie” z Wrocławia do Koszalina. Rozpoczął się 1. lutego wymarszem z Wrocławia, a kończy się w Walentynki. Meta znajduje się w mieście Koszalin. W marszu biorą udział zarówno ludzie z padaczką, jak i miłośnicy aktywnego stylu życia. Po drodze uczestnicy odwiedzą kilkanaście miast, gdzie odbędą się happeningi na temat. M.in. będzie można się dowiedzieć i zweryfikować sposób udzielania pierwszej pomocy choremu na padaczkę.

Krótko o padaczce



W Polsce na padaczkę (epilepsję) choruje około 400 tysięcy ludzi, a każdego roku przybywa około 40-70 chorych na 100 tysięcy. Padaczkę najczęściej stwierdza się u dzieci lub dopiero w wieku podeszłym. Choroba polega na występowaniu bioelektrycznych wyładowań w mózgu i może przebiegać pod postacią najróżniejszych napadów – od drgawek, przez irracjonalne zachowania, utratę przytomności, po stan „wyłączenia”. Do przyczyn padaczki zaliczamy choroby i urazy mózgu, a także niedobory, stan niedotlenienia, zwyrodnienia mózgu i wiele innych. Leczenie padaczki jest skomplikowane i polega na stosowaniu leków przeciwdrgawkowych, dobieranych indywidualnie do pacjenta. Niestety, nie zawsze można samymi lekami opanować napady. Niejednokrotnie potrzebne jest leczenie operacyjne, polegające na przerwaniu ognisk padaczkowych w mózgu.

O czym pamiętać udzielając pomocy osobie z napadem padaczkowym? Po pierwsze – nie szkodzimy jej, poprzez przytrzymywanie na siłę kończyn. Asekurujemy jedynie głowę, żeby zapobiec ewentualnym stłuczeniom i urazom. Nie wkładamy choremu nic do ust. Po napadzie nie budzimy poszkodowanego ze snu, gdyż po pierwsze to naturalna reakcja – chory wtedy „odpoczywa” i „regeneruje” się po napadzie, a po drugie może zareagować agresywnie. Ponadto wzywamy do chorego pogotowie ratunkowe.

Pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym krok po kroku:



Jak pomóc choremu na padaczkę podczas napadu?



Reklama

Nie bądź obojętny na problemy zdrowotne innych ludzi. Wielu z nich potrzebuje wsparcia. Nie tyle finansowego, co emocjonalnego. Okazania życzliwości, zainteresowania, ciepła. Chory na padaczkę nie gryzie, nie zaraża swoją przypadłością. Jest całkowicie normalnym i pełnowartościowym człowiekiem. Jedynie czasem – podczas napadu – potrzebuje pomocy, ochrony i opieki. Nie pozwólmy na to, by chorzy na padaczkę czuli się wyobcowani ze społeczeństwa. Postarajmy się żeby byli świadomi tego, iż mogą zawsze liczyć na czyjąś pomocną dłoń. Zwiększajmy ich poczucie bezpieczeństwa także poza domem! Gorąco zachęcamy do udziału w marszu i pogłębiania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w napadzie

padaczkowym!