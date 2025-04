Padaczka (epilepsja) to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych – w Polsce cierpi na nią około 400,000 osób, a na świecie – prawie 1% populacji. Szacuje się, że co dziesiąta osoba dozna kiedyś w życiu napadu padaczkowego, ale dopiero drugi napad stanowi podstawę do tego, by rozpoznać tę chorobę. Na czym dokładnie polega i jak się ją leczy?

Reklama

Co to jest padaczka?

Padaczka jest chorobą mózgu – zaburzeniami o charakterze neurologicznym, które mogą objawiać się w postaci napadów padaczkowych. W trakcie napadu w komórkach mózgu dochodzi do samoczynnych i gwałtownych wyładowań bioelektrycznych.

Dawno temu padaczkę uważano za świętą chorobę, którą zsyła bóg lub diabeł. Epileptyków trzymano z dala od społeczności w starożytnym Rzymie, ponieważ wierzono, że chorzy są podczas napadu owładnięci złymi mocami i zarażają innych poprzez oddech. Dopiero Hipokrates w 400 r. n.e. ogłosił, że padaczka to choroba mózgu i powinno się ją leczyć przy pomocy leków i diety. Patronem tej choroby jest święty Walenty.

Padaczka moje pojawić się w każdym wieku, chociaż najczęściej rozpoznaje się ją przed 1. rokiem życia i po 65. roku życia.

Rozróżniamy trzy typy padaczki: idiopatyczną, skrytopochodną i objawową.

Jakie są rodzaje padaczek?

Padaczka – przyczyny choroby

Do najczęstszych przyczyn padaczki zaliczamy:

urazy głowy,

choroby zwyrodnieniowe,

naczyniowe choroby mózgu,

nowotwory i przerzuty do mózgu,

przewlekłe nadużywanie alkoholu,

zapalenie mózgu i opon mózgowych.

Padaczka – diagnostyka

Podstawą rozpoznania padaczki jest wywiad z chorym i jego rodziną na temat okoliczności występowania napadów choroby. Lekarz kieruje też na badanie EEG, który pozwala na ocenę zmian zachodzących w mózgu pacjenta, a czasem także na rezonans magnetyczny i tomografię komputerową.

Padaczka – leczenie

W leczeniu padaczki stosuje się leki przeciwpadaczkowe, które trzeba przyjmować o stałych porach. Chorzy powinni także rak na pól roku wykonywać badanie krwi. Szacuje się, że 5-10% chorych nie reaguje na leczenie farmakologiczne – u nich konieczne jest więc leczenie neurochirurgiczne.

Odpowiednio leczone osoby chorujące na padaczkę mogą prowadzić normalne życie, nie powinni jednak wykonywać niektórych zawodów, np. kierować publicznymi środkami transportu, obsługiwać ciężkich maszyn, pracować z użyciem materiałów niebezpiecznych, na wysokościach i w systemie zmianowym nocą.

Reklama

Padaczka u psa