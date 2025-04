Za nami 4. edycja Dnia Walki z Rakiem. Warszawiacy zabłysnęli zdrowiem i skorzystali z blisko 400 badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich w miasteczku medycznym, które z tej okazji powstało na terenie Złotych Tarasów. Organizator wydarzenia – stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, podkreśla, że takie inicjatywy pokazują jak dużą i niezaspokojoną potrzebę kontrolowania swojego zdrowia mają Polacy.

Podczas Dnia Walki z Rakiem można było wykonać bezpłatne badania USG piersi i tarczycy, badanie dermoskopem, a także morfologię krwi. Na odwiedzających czekały tez konsultacje onkologiczne, warsztaty samobadania piersi i wiele innych praktycznych porad związanych z profilaktyką onkologiczną. W sumie wykonano blisko 400 badań i konsultacji medycznych.

Uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni także do nauki zumby, jogi śmiechu oraz tradycyjnego już finałowego tańca imprezy. Taniec poprowadził instruktor szkoły tańca Egurrolla Dance Studio – Piotr Musiałkowski. Filmowa relacja z Dnia Walki z Rakiem 2016 - https://www.youtube.com/watch?v=RhNeHm-Y1LY

– Dzień Walki z Rakiem to szczególna okazja, by przypomnieć sobie, jak ważne jest dbanie o zdrowie. W tym roku po raz czwarty zaprosiliśmy warszawiaków do wykonania badań i zapoznania się z zasadami profilaktyki onkologicznej. Przy każdej edycji zainteresowanie odwiedzających przekracza nasze najśmielsze założenia. To pokazuje, że jako społeczeństwo mamy świadomość i potrzebę korzystania z profilaktyki. Jednocześnie podczas takich wydarzeń widzimy, jak bardzo te potrzeby są niezaspokojone. Ograniczenia wiekowe i oddalone w czasie zapisy na badania sprawiają, że osoby, które chcą regularnie sprawdzać stan swojego zdrowia, często są tej możliwości pozbawione – zaznacza Elżbieta Kozik – prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Obecnie w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia prowadzą i finansują programy profilaktyczne w kierunku:

Raka szyjki macicy – cytologia co trzy lata dla kobiet w wieku 25-59 lat, co rok dla kobiet znajdujących się w grupie ryzyka.

– badanie mammograficzne wykonywane co dwa lata u kobiet w wieku 50-69 lat, co roku dla kobiet znajdujących się w grupie ryzyka.

Raka jelita grubego – kolonoskopia dla wszystkich osób w wieku 50-65 lat oraz dla osób znajdujących się w grupie ryzyka w wieku 40-49 lat. Do programu kwalifikują się osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały przeprowadzonej kolonoskopii.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w roku 2012 w ramach programów przebadano w kierunku raka szyjki macicy 23,21% kobiet spełniających kryteria wiekowe, u 42,64% kobiet przeprowadzono badania mammograficzne.

– Profilaktyka u osób znajdujących się w kryteriach wiekowych, które predysponują do wystąpienia nowotworów, jest bardzo ważna. Tak samo, jak w przypadku osób, które chorobą mogą być obciążone rodzinnie. Jednak obecnie coraz częściej nowotwory diagnozuje się u dużo młodszych osób, które nie kwalifikują się do programów profilaktycznych. Najmłodsze pacjentki, u których diagnozowany jest np. nowotwór piersi, mają 20-25 lat. Na takich przykładach widać, jak duże są ograniczenia programów profilaktycznych – zaznacza Elzbieta Kozik.

Krajowy Rejestr Nowotworów podaje, że w ciągu ostatnich trzech dekad zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140 tysięcy nowych rozpoznań. Eksperci alarmują, że tendencja wzrostowa może się utrzymać, a na nowotwór zapaść może co trzecia osoba urodzona po 1969 roku.

Od 20. roku życia, w obowiązkowym, rocznym kalendarzu profilaktyki, znaleźć powinna się morfologia krwi, OB., badanie poziomu cukru we krwi czy badanie cytologiczne u kobiet. Sama profilaktyka raka piersi to kilka dodatkowych badań dla pań w różnym wieku:

Palpacyjne samobadanie piersi – raz w miesiącu między 6. a 10. dniem cyklu, niezależnie od wieku.

Badanie USG piersi – co dwa lata od 25. roku życia.

Mammografia – raz na 5 lat od 35. roku życia, co dwa lata od 40. roku życia.

– Zalecenia profilaktyczne to jedno, a realny dostęp do badań to zupełnie inna historia. Wiele kobiet ma świadomość konieczności sprawdzania swojego stanu zdrowia. Badamy się nie po to, by wykryć problem, ale by mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Dla młodych osób dostęp do badań profilaktycznych uzależniony jest od dobrej woli lekarza. Niekiedy aby otrzymać skierowanie należy uargumentować swoje podejrzenia. Choć podejście do profilaktyki jest inne niż było 20 lat temu, wciąż daleko nam do ideału – mówi Elżbieta Kozik.

– Od 4 lat Nationale-Nederlanden jest partnerem strategicznym Dania Walki z Rakiem. Wierzymy, że dzięki takim akcjom zachęcimy Polaków do troski o to, co najważniejsze – własne zdrowie oraz życie – i regularnych badań profilaktycznych. Ten sam cel przyświecał nam także przy tworzeniu naszego poradnika „Miej serce do zdrowia”, w którym głosem zaangażowanych Ekspertów promujemy profilaktykę zdrowia oraz zachęcamy do regularnych badań profilaktycznych – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy Nationale-Nederlanden.

