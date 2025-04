Dzień Walki z Rakiem to otwarte wydarzenie, które każdego roku odbywa się w samym sercu Warszawy, by przypomnieć o tym co w życiu najważniejsze – o naszym zdrowiu.

– Dzięki trzem edycjom akcji przekazaliśmy tysiącom Polaków kluczowe informacje na temat nowotworów. Wykonaliśmy setki morfologii krwi, testów na obecność wirusa HCV, mammografii, badań lekarskich, a także konsultacji medycznych. Wraz z Warszawiakami stworzyliśmy trzy roztańczone flashmoby, by pokazać jak duży mamy apetyt na życie! Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w zbliżającym się wydarzeniu. Przyjdź i zobacz jak przyjemnie jest dbać o zdrowie! – zaprasza Elżbieta Kozik, prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem odbędą się 4 lutego w godzinach 14:00-20:00 w warszawskim Centrum Handlowym Złote Tarasy (I piętro, przestrzeń przy fontannie) przy ul. Złotej 59. Hasłem przewodnim otwartego dla wszystkich zainteresowanych wydarzenia będzie „Zabłyśnij Zdrowiem w Dzień Walki z Rakiem”.

Polska jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników umieralności na nowotwory

w Europie. Za główną przyczynę tego stanu uważa się zbyt późne wykrywanie nowotworów. Według statystyk co czwarty polski obywatel choruje na raka, a co piąty umiera z jego powodu. Nowotwory stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. 70-80% Polaków zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby. Ponadto wedle danych epidemiologicznych w ciągu najbliższych 10-15 lat liczba zachorowań na nowotwory w Polsce wzrośnie dwukrotnie. Dlatego tak ważne są działania ukierunkowane na wczesne wykrywanie choroby. O profilaktyce nowotworowej mówi się coraz więcej. W rozmaite inicjatywy edukacyjne włączają się nie tylko organizacje pozarządowe, ale także tysiące osób prywatnych oraz firm, które w ten sposób zaznaczają swoją społeczną odpowiedzialność w trosce o zdrowie Polaków.

– W naszej działalności na co dzień przyświeca nam cel, którym jest troska o ludzkie życie i zdrowie. Dlatego po raz kolejny wspieramy organizację obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem. Zdecydowaliśmy się również stworzyć poradnik „Miej serce do zdrowia”, w którym obalamy mity m.in. na temat nowotworów – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy Nationale-Nederlanden.

W programie wydarzenia:



Bezpłatne badania profilaktyczne USG piersi, tarczycy. Dostępne będą także konsultacje medyczne z lekarzem onkologiem, a także badania dermoskopem pod kątem zmian skórnych (badania dermatologiczne od godz. 15:30). W ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie będzie można wykonać morfologię krwi oraz test na obecność wirusa HCV.

Nauka samobadania piersi , warsztaty bieliźniarskie oraz konkurs na zdobienie staników.

, warsztaty bieliźniarskie oraz konkurs na zdobienie staników. Spotkania z organizacjami oraz gwiazdami – Irena Santor, Krystyna Kofta, Dorota Stalińska, które o zdrowie dbają szczególnie.

Wśród atrakcji zaplanowano także prezentację sukien Ewy Minge z kolekcji Black Butterflies, która stała się inspiracją do stworzenia Fundacji o tej samej nazwie. Inicjatywa wspiera osoby zmagające się z chorobami onkologicznymi i przewlekłymi.

Finałowy taniec z Kamilem Kuroczko



Finałowy taniec to już tradycja Dnia Walki z Rakiem. Podczas imprezy instruktor Egurrola Dance Studio oraz uczestnik nadchodzącej edycji Tańca z Gwiazdami – Kamil Kuroczko – zaprosi do nauki kroków i wspólnego tańca. W tym roku choreografia ułożona została do piosenki Pharrella Williamsa p.t. „Happy”:

nauka kroków od 17:30

wspólny finałowy taniec 18:00

– Taniec i aktywność fizyczna to jedna z form profilaktyki i dbania o zdrowie. Nawet kilka tanecznych kroków w rytm ulubionej piosenki to gwarantowana poprawa nastroju. Podczas finałowego tańca wyzwolimy pozytywną energię i pokażemy jak duży apetyt mamy na życie. Dołącz do nas! – zaprasza Agustin Egurrola, założyciel szkoły tańca Egurrola Dance Studio, będącej Partnerem artystycznym wydarzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia i przygotowanych atrakcji dostępne są na portalu Facebook pod linkiem: https://www.facebook.com/events/993418897370680/

Film zapowiadający wydarzenie: https://www.youtube.com/watch?v=OhUSanAk3Wc

Źródło: materiały prasowe Konkret PR