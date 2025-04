Nazwa brzmi nieco strasznie i dla niektórych tajemniczo. Jednak dla osób cierpiących z powodu przykurczów i bólów mięśniowych, może okazać się wybawieniem. Fibrotomia to małoinwazyjna metoda uwalniania przykurczów, poprzez wykonanie maleńkich nacięć w wybranych punktach na ciele. Charakteryzuje ją wysoka skuteczność i stosunkowo niewielka traumatyczność.

Fibrotomia, znana też jako operacja metodą Ulzibata, to metoda chirurgiczna której kolebką jest Rosja. Profesor Valeri Borisovich Ulzibat – rosyjski ortopeda, opracował taki sposób leczenia przykurczów i zespołów bólowych, który nie naraża na większe urazy, jak niemal punktowe nacięcia skóry i mięśni. Z uwagi na tak niewielkie ingerencje, po zabiegu nie ma potrzeby zakładania na kończyny gipsu i innych unieruchomień ortopedycznych. Ranki są zaopatrywane małym opatrunkiem, łatwym do wymiany. Do zabiegu pacjent jest znieczulany ogólnie, najczęściej utrzymywany „na oddechu własnym”, bez konieczności zakładania np. rurki intubacyjnej czy maski krtaniowej.

Do marca 2011 roku na taki zabieg trzeba było zapisywać się w placówkach medycznych poza granicami naszego kraju. Teraz istnieje opcja wykonania go również w Polsce w Szpitalu CenterMed w Krakowie. Do zabiegów kwalifikuje i konsultuje pacjentów rosyjski lekarz dr Aleksey Repetunow, który współpracował z profesorem Ulzibatem.

Komu polecana jest fibrotomia?

Zabieg najczęściej jest wykonywany u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wskazania do niego obejmują:

wszystkie typy tej choroby,

ciężkie przykurcze mięśniowe

zespoły bólowe mięśniowo-powięziowe,

zespół cieśni kanału nadgarstka,

fibro mialgię,

stan po urazach głowy i rdzenia kręhowego,

stan po udarze mózgu po ustabilizowaniu,

bóle pleców i bóle kulszowe,

zwyrodnienia zapalne aparatów ruchowych

zapalenie powięzi podeszwy stopy.

Co uzyskuje się tą metodą?

Fibrotomia, jak wcześniej wspomniałam to sposób uwolnienia przykurczów mięśniowych. Przez to również minimalizuje się dolegliwości bólowe, wynikające m.in. ze spastyki mięśni. Po zabiegu obserwuje się poprawę funkcji motorycznych, zwiększenie zakresu ruchów oraz wypracowanie nowych umiejętności ruchowych. Dzięki usprawnieni fizycznemu, możliwa jest stymulacja i postęp w rozwoju intelektualnym. To wszystko przekłada się na potęgowanie samodzielności chorego, a zwłaszcza wykonywania prostych czynności samoobsługowych, co znacznie polepsza jakość zycia i daje szanse na normalne funkcjonowanie. Liczbowo pozytywne efekty fibrotomii przedstawiają się następująco:

75-88% - poprawa funkcji motorycznych,

64% - poprawa w sferze emocjonalno-psychicznej,

62% - poprawa mowy,

58% - poprawa łaknienia,

56% -zmniejszenie ślinotoku,

55% - zmniejszenie zeza,

50% - poprawa przełykania,

49% - poprawa żucia i snu,

25% - zmniejszenie ilości i ciężkości napadów padaczkowych,

22% - poprawa mimiki twarzy i zmniejszenie oczopląsu,

17% poprawa ostrości widzenia,

15% poprawa słuchu

U kilku procent osób leczonych metodą nie zaobserwowano poprawy, jak również pogorszenia stanu na skutek interwencji chirurgicznej. Najlepsze efekty uzyskuje się, wykonując fibrotomię w wieku dziecięcym od 3 do 5 lat. Leczenie ma przebieg kilkuetapowy, zatem nie kończy się na jednym zabiegu.

Gdzie i jak można skorzystać z konsultacji?

Jedynym miejscem w Polsce gdzie póki co można uzyskać szersze informacje na temat fibrotomii, jest:

Szpital CenterMed w Krakowie:

ul. św. Łazarza 14; 31-530 Kraków

woj.małopolskie

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00-21.00 pod numerem tel.+48 12 370 82 00

Operacje metodą Ulzibata wykonują polscy i rosyjscy chirurdzy. Udział w nich bierze doktor Aleksey Repetunow. Koszt operacji wynosi 9 900zł.

