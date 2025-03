Spis treści:

Jest wiele możliwych przyczyn „łamania w kościach”. Zazwyczaj taki objaw pojawia się w trakcie powszechnych infekcji takich jak przeziębienie lub grypa. Różnica pomiędzy tymi chorobami jest taka, że przeważnie przy przeziębieniu bóle mięśni i stawów są jednym z dołączających się objawów, a w przypadku grypy tzw. łamanie w kościach zwykle pojawia się na początku choroby, a do niego dołączają kaszel i wysoka temperatura. Łamanie w kościach może świadczyć o chorobie reumatycznej lub zwyrodnieniowej albo stanowić objaw psychosomatyczny.

Możliwe przyczyny łamania w kościach to:

Niestety nie w każdym przypadku udaje się rozpoznać źródło bólu i niejednokrotnie objaw samoistnie ustępuje.

Gdy skarżymy się na łamanie w kościach, zwykle mamy na myśli dolegliwości bólowe ciała, bóle mięśni lub stawów. Ból kości jako taki jest bólem głębokim, tępym i przenikliwym. Ból mięśniowy jest zwykle mniej dotkliwy. Ważne jest to, jakie towarzyszą mu objawy, bo na tej podstawie lekarz może rozpoznać przyczynę lub pokierować na właściwe badania.

Trzeba dodać, że czasami łamanie w kościach jest mylone z bólem spowodowanym chorobą konkretnego narządu – np. ból ramion może być związany z chorobą płuc, ból pleców z kamieniami nerkowymi, zapaleniem trzustki lub schorzeniem w obrębie miednicy, ból klatki piersiowej z chorobą serca.

Postępowanie gdy łamie w kościach zależy od różnych czynników. W wielu przypadkach pomoże zażycie leku przeciwbólowego (np. paracetamolu lub ibuprofenu). Gdy dolegliwości są związane z reakcją na zmiany pogody, to niewiele da się zrobić. Meteopatia nie jest chorobą, którą da się wyleczyć.

Gdy przyczyną bólu mięśni i stawów jest przeciążenie pracą lub treningiem, to warto bardziej zadbać o ciało i odpoczynek. Pomocne są:

W przypadku dolegliwości związanych ze stresem, pomocne są aktywność fizyczna i techniki relaksacyjne. Regularne stosowanie ćwiczeń oddechowych, medytacji czy jogi pozwala zmniejszyć wpływ negatywnych emocji na organizm i redukuje poziom kortyzolu oraz napięcie mięśni. Gdy objawy są nasilone, udaj się do psychoterapeuty. Taki ekspert pomoże znaleźć źródło bólu i wskaże, jakie metody będą dla ciebie najlepsze.

Reumatoidalnego zapalenia stawów nie można niestety wyleczyć, ale jesteśmy w stanie hamować postęp choroby. Terapia obejmuje głównie leczenie farmakologiczne oraz fizjoterapię. Podobnie jest z chorobą zwyrodnieniową stawów. Leczenie łamania w kościach zależy więc od przyczyny. Gdy problem się nasila albo nie ustępuje, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Aby rozpoznać przyczynę tzw. łamania w kościach, lekarz może zlecić badania diagnostyczne: badania krwi oraz badania obrazowe (np. RTG, rezonans magnetyczny, tomografię, USG).

Objawy alarmujące albo niepokojące towarzyszące łamaniu w kościach, które powinny skłonić cię do wizyty u lekarza, to:

Łamanie w kościach będzie najskuteczniej leczone, gdy poznasz jego przyczynę.