Pochwica to mimowolny skurcz mięśni pochwy, który prowadzi do problemów ze współżyciem seksualnym oraz wystąpienia bólu podczas stosunku (tzw. dyspareunia). Pochwica ujawnia się nie tylko podczas prób współżycia, lecz również w przypadku wkładania tamponu do pochwy lub podczas badania ginekologicznego. Szacuje się, że na świecie pochwica dotyczy 1-7% kobiet.

Pochwica może rozwinąć się u kobiety w różnym wieku. Często pojawia się w czasie dorastania lub wczesnej dorosłości, kiedy dochodzi do pierwszego stosunku seksualnego albo podczas innej formy penetracji pochwy.

Pochwica może rozwinąć się również u kobiet dojrzałych, nawet jeśli wcześniej nie występowały tego rodzaju problemy.

Należy też dodać, że pochwica może pojawiać się przy każdej formie penetracji pochwy albo tylko przy niektórych sytuacjach. Dochodzi wtedy do napinania mięśni pochwy.

Głównym objawem pochwicy jest ból lub dyskomfort odczuwany podczas penetracji pochwy. Kobieta może doświadczać również pieczenia albo kłucia w okolicy intymnej. Objawy wynikają ze skurczu i napięcia mięśni dna miednicy. Z tego powodu trudno jest uprawiać seks, który sprawia nieprzyjemne doznania. O pochwicy mogą świadczyć również ból w czasie próby umieszczania tamponu w pochwie albo badanie u ginekologa. Pochwica nie musi wpływać na zdolność kobiety do podniecenia oraz osiągnięcia orgazmu.

Wśród możliwych przyczyn pochwicy wymienia się zarówno czynniki fizyczne, jak i psychologiczne. Spośród organicznych (chorobowych) przyczyn pochwicy wymienić można:

Psychologiczne aspekty, które mogą spowodować u kobiety wystąpienie pochwicy, to:

Leczenie pochwicy jest złożone, ale skuteczne. Skurcz mięśni i napinanie pochwy są niezależne od woli, można jednak za pomocą ćwiczeń oraz terapii psychologicznej osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Jeśli przyczyną pochwicy jest choroba, wtedy konieczne jest jej wyleczenie. W większości przypadków terapia opiera się jednak na aspektach psychologicznych, niekiedy z zaangażowaniem partnera.

Jeśli podejrzewasz u siebie pochwicę, powinnaś udać się do ginekologa. Pochwicę można zdiagnozować na podstawie wywiadu lekarskiego oraz badania ginekologicznego. Na tej podstawie lekarz będzie mógł skierować cię do terapeuty.

Leczenie pochwicy obejmuje:

Leczenie pochwicy przynosi efekty w ciągu kilku tygodni.