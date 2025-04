Żyjesz w ciągłym stresie? Odżywiasz się nieregularnie i niezdrowo? Nękają Cię na przemian zaparcia i biegunki? Być może cierpisz na zespół nadwrażliwości jelita grubego.

Obecnie zespół jelita drażliwego jest jednym z najczęściej występujących schorzeń. Określany jest jako zaburzenie czynnościowe, ponieważ nie udało się jak dotychczas zidentyfikować konkretnej choroby, która byłaby odpowiedzialna za wystąpienie jego objawów. Podejrzewa się, że mogą one być spowodowanie zaburzeniami czucia w obrębie narządów jamy brzusznej.

Bardziej popularna jest jednak teoria, iż czynnikami wyzwalającymi chorobę są:

stres



depresja

stany lękowe

niepowodzenia życiowe

uraz psychiczny spowodowany traumatycznym doznaniem

Dolegliwości obserwowane są zazwyczaj u osób pomiędzy 30, a 40 rokiem życia. Co istotne występują częściej u kobiet niż u mężczyzn. Wynikają one z nieprawidłowego działania jelita. Oznacza to, że zarówno metabolizm jak i budowa jelita są właściwe, a dolegliwości spowodowane są zbyt dużą jego pobudliwością.

Do najczęstrzych objawów należą:

bóle brzucha

wzdęcia

zaparcia i/lub biegunki

uczucie pełności nawet po niewielkim posiłku

nudności

wymioty

Bóle brzucha mają charakter skurczowy i najczęściej zlokalizowane są w lewym podbrzuszu. Pojawiają się zazwyczaj w ciągu dnia. Biegunki z kolei zdarzają się zazwyczaj rano, w sytuacjach stresowych lub po posiłkach. W niektórych przypadkach występują na zmianę z zaparciami.

Zespół nadwrażliwości jelita grubego ma charakter przewlekły. Choć zazwyczaj przebiega łagodnie i nie stanowi podłoża dla innych, poważniejszych chorób, to jednak jest przypadłością bardzo uciążliwą i nieprzyjemną. Dlatego tak ważne jest zarówno zapobieganie, jak i jak najszybsze wprowadzenie leczenia. Jest to o tyle łatwe, iż rzadko kiedy stosuje się tutaj inwazyjne metody leczenia. Zazwyczaj wystarczy odpowiednio zmodyfikować dietę, aby pozbyć się nieprzyjemych dolegliwości.

Poniżej wymienione jest zestawienie produktów polecanych i niewskazanych w diecie. Niestety bardzo często dobranie odpowiadających nam składników odbywać się musi metodą prób i błędów, gdyż to co jednemu służy, u drugiego wywoła nasilenie objawów.

Zaparcia

Zaleca się: pieczywo gruboziarniste, otręby pszenne, płatki kukurydziane, suszone śliwki, morele, rodzynki, świeże warzywa i owoce, szczególnie buraki ćwikłowe i paprykę, jogurty, kefiry

Należy wypijać co najmniej 1,5 litra płynów dziennie, zaleca się: kompoty, słabą herbatę np. rumiankową, wody niegazowane

Unikać należy pokarmów zapierających: ryż, mąka ziemniaczana, czekolada, suche pożywienie, czarne jagody, kakao

Niekorzystnie działają potrawy smażone

Biegunki

Zaleca się: ryż, mąkę ziemniaczaną, galaretki, suszone czarne jagody, banany, dynię, gotowane jabłka i marchew, kakao

Należy wypijać około 2 litrów płynów na dobę, najlepiej aby były to: rozcieńczone soki warzywne, napoje garbnikowe (herbata)

Ograniczyć należy: tłuszcze, słodycze, cukier, soki owocowe, dżemy wysokosłodzone, miód, produkty bogatoresztkowe: grube kasze, pieczywo razowe, surówki

Unikać należy również: kawy prawdziwej, zimnych napojów i dań

W obu przypadkach należy unikać potraw wzdymających, takich jak: warzywa cebulowe, kapustne, nasiona roślin strączkowych. Niekorzysnie działają także używki: mocna kawa i herbata oraz alkohol

Ograniczeniu podlegają dania ciężkostrawne, ostro przyprawione oraz wody gazowane

Palenie papierosów również wpływa niekorzystnie na pracę naszych jelit.

Ważne, aby posiłki były spożywane w spokoju, a każdy kęs dokładnie przeżuwany.

Skoro stwierdzone zostało, iż główną przyczyną opisanych zaburzeń jest stres, wskazane byłoby unikanie go. Warto zaobserwować, jakie sytuacje są dla nas wyjątkowo stresogenne i ich unikać. W dzisiejszych czasach jednak sformułowanie takie jest bardzo często jedynie pustym sloganem. Dlatego w szczególnie ciężkich przypadkach niezbędne może się okazać wprowadzenie psychoterapi.

Artykuł pochodzi z serwisu Vitalia.pl