Polipy jelita grubego – objawy, rodzaje, przyczyny, leczenie

Polipy jelita grubego to uwypuklenia błony śluzowej okrężnicy lub odbytnicy do wnętrza jelita. Są najczęściej występującymi nowotworami łagodnymi tego narządu. Diagnozuje się je u 20-40% pacjentów poddanych kolonoskopii. Niektóre rodzaje polipów jelita grubego mają jednak tendencję do przekształcania się w zmianę złośliwą - raka jelita grubego.