Geriatria - co to takiego?

Czym jest geriatria, a kim pacjent geriatryczny? Jak powinna wyglądać dobrze organizowana opieka geriatryczna?

Czym jest geriatria?



Niekiedy nieświadomi istnienia takiej dziedziny medycznej, naszych seniorów leczymy u neurologa, czy psychiatry, co nie zawsze może okazać się skuteczne. Medycyna wieku podeszłego, czyli wyżej wymieniona geriatria zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób starszych, a więc od 60 roku życia.

Kiedy mówimy o okresie starości?



Okres starości dzielimy na wczesny i późny. Wczesny zaczyna się od 60 roku życia i trwa do 74 roku życia. Późna starość to przedział od 75 do 89 lat. Wyróżniamy jeszcze wiek sędziwy, który swój początek ma po 90 roku życia

Kim jest pacjent geriatryczny?



Pacjent geriatryczny to osoba która ukończyła 60-65 lat. Prezentuje szereg nakładających się na siebie chorób typu in-aging lub off-aging. Ten pierwszy typ, to choroby które przebiegają odmiennie i nietypowo dla procesu starzenia. Natomiast off-aging to schorzenia typowe dla okresu starości. Zalicza się do nich otępienia, osteoporozę, upadki, zaburzenia funkcji zwieraczy oraz u chorych leżących - odleżyny.

Do takiego pacjenta personel winien mieć holistyczne podejście i w diagnozowaniu, i w terapii, i w pielęgnacji. Chory wymaga ścisłej opieki lub asystowania drugiej osoby.

Jak ma wyglądać dobrze organizowana opieka geriatryczna?



Naszym starszym pacjentom powinna być zapewniona pomoc na najwyższym poziomie. Nie powinno się ich dyskryminować i odizolowywać od społeczeństwa. Należy stworzyć im dogodne warunki leczenia. Najlepiej gdy na 120 000 mieszkańców (nie tylko osób starszych, lecz wszystkich ludzi ogółem), powinien być jeden oddział lub szpital geriatryczny, jedna poradnia geriatryczna oraz jeden geriatryczny ośrodek pobytu dziennego. W placówkach tych powinien być zatrudniony personel lekarsko-pielęgniarski specjalizujący się w geriatrii. Na terenie Polski, najlepszą opiekę geriatryczną sprawują lekarze i pielęgniarki z województwa śląskiego i małopolskiego.

Kim jest lekarz geriatra?



Lekarz geriatra to specjalista, zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów w podeszłym wieku. W Polsce nadal mamy niewielu geriatrów, bo około 120.

Jakie są cele leczenia w oddziale geriatrycznym?



Celem leczenia geriatrycznego jest przywrócenie w miarę możliwości dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie. Stawia się także na maksymalne wydłużenie życia, jednocześnie je ulepszając oraz dąży się do podniesienia jakości życia poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Celami są także: poprawa sprawności ruchowej – głównie z zakresu samoobsługi oraz maksymalne opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności. Ponadto walczy się z chorobami dodatkowymi i zapobiega ich progresji.

Reasumując, głównym założeniem geriatrii jest „dodać więcej lat do życia i więcej życia do lat”.

