Ruch - najlepszy środek przeciwko osteoporozie

Osteoporoza to choroba, którą nadal dość często stwierdza się u osób po sześćdziesiątce. Jest to schorzenie podstępne, stopniowo zmniejszające gęstość kostną. Przez to kości stają się słabe i bardzo podatne na złamania. Zazwyczaj właśnie „dzięki” takiemu złamaniu, osoba chora, dowiaduje się o osteoporozie. Wtedy już trudno zahamować postęp choroby i jej bolesne skutki.

Osteoporozę już kiedyś opisaliśmy w artykule, na łamach portalu We-Dwoje.pl. Znajduje się on tutaj: Osteoporoza. Zawarte są w nim informacje, na temat przyczyn choroby, jej objawów i przebiegu. Przedstawiono tam również formy jej profilaktyki. My kładziemy szczególny nacisk na aktywność ruchową, która niewątpliwie opóźnia wystąpienie choroby lub nawet niweluje ryzyko pojawienia osteoporozy.

Współczesność słynie z wielu udogodnień, w tym także i tych, które ograniczają choćby najmniejszą formę aktywności ruchowej. Wiele dyscyplin zawodowych, wiąże się również z długotrwałym przebywaniem w pracy, w jednej pozycji i w pomieszczeniu. Niektórzy są też narażeni na działanie substancji szkodliwych, mogących też patologicznie wpływać na kości. To właśnie brak ruchu stanowi główną przyczynę upośledzenia układu ruchu, ponieważ nieużywane, „czuje się” niepotrzebne, a co za tym idzie – niszczeje.

Terapie ruchem, były niemal od zawsze cenione przez medyków. Aktywność fizyczna zawsze będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. To dzięki niej zapobiegamy nadwadze, wspomagamy metabolizm, wzmacniamy mięśnie, układ krążenia i oddechowy. I to dzięki ruchowi, gęstość kostna się zwiększa, co zapobiega niekorzystnym zmianom osteoporotycznym.

Jaka aktywność jest wskazana?

Oto jakie ćwiczenia warto wykonywać, chcąc zapobiec osteoporozie lub zmniejszyć postęp tej choroby:

ćwiczenia z obciążeniem – czyli stosowanie ciężarków i innych obciążników podczas treningów z rehabilitantem lub na siłowni; może to być także noszenie zakupów

ćwiczenia z oporem – pływanie, aqua-aerobic, ćwiczenia oporowe w basenie np. machanie rękami, spacerowanie – ale nie w ciepłej wodzie, ponieważ ciepło wpływa na pogłębianie się zmian w kościach, ćwiczenia z taśmą

ćwiczenia oddechowe – np. dmuchanie balonów, dmuchanie przez słomkę do szklanki z wodą, wdech nosem, wydech ustami – pozwalają na relaks i rozluźnienie, a także zmniejszają zmęczenie

ćwiczenia z piłką thera band



pilates



nordic walking



szybki marsz – półgodzinny spacer

ćwiczenia równoważne – np. chód do tyłu, w razie potrzeby w asyście drugiej osoby

gimnastyka wzmacniająca mięśnie całego organizmu

Najlepiej ćwiczyć na świeżym powietrzu, gdy świeci słońce. Dodatkowo wspomożemy wytwarzanie się witaminy D w naszej skórze, która steruje gospodarką wapniową organizmu.

Jakich ćwiczeń nie wykonujemy mając osteoporozę?

Osteoporoza wyklucza niestety wykonywanie innych ćwiczeń, ze względu na wysokie ryzyko urazu. Zalicza się do nich nagłe obroty i skłony, gry zespołowe, ćwiczenia z unoszeniem rąk nad głowę, aktywność fizyczną w ciepłej wodzie, akrobacje itp.

Gdy osoba chora boi się upadku, warto by ćwiczyła pod czyjąś opieką, najlepiej rehabilitanta. Strach przed urazem i upadkiem, nie może zniechęcać do aktywności fizycznej, ponieważ to tylko pogorszy sytuację zdrowotną człowieka cierpiącego z powodu osteoporozy.

