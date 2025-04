„Koszyczek babci” - po co jej tyle leków?

Starsi ludzie mają dużo wolnego czasu. Brakuje im niejednokrotnie kontaktu werbalnego z drugą osobą. Osamotnienie, poczucie bezużyteczności i sam proces starzenia niesie za sobą ogromne ryzyko chorób. Cukrzyca, nadciśnienie, niedokrwistości, zaburzenia ukrwienia mózgu, niewydolność nerek, a także znane: choroba Parkinsona, Alzheimera, demencja (otępienie) starcza to tylko niektóre z dolegliwości, z którymi borykają się seniorzy. Każde z nich wymaga specyficznej farmakoterapii.

A co gdy owe choroby współistnieją ze sobą (co jest zresztą charakterystyczne dla wieku podeszłego)? Ile leków nasza biedna babcia jest zmuszona łykać? A ile ich bierze na własną rękę, bez uzgodnienia z lekarzem? Co jeśli jeden specjalista nie zapyta babci czy bierze już jakieś leki? I dopisze jej dodatkowe? Może babcia jest prowadzona przez kilku lekarzy specjalistów? I każdy jej przepisuje inne lekarstwa? Może nawet bierze coś podwójnie nie wiedząc, że np. Acard to również Acesan czy Polocard (kwas acetylosalicylowy – popularna aspiryna w dawce ok. 75 mg) lub że Ascofer to to samo co Hemofer (żelazo) i dziwi się skąd u niej tak nieprzyjemne zaparcia?

Babcie i dziadkowie zazwyczaj mają swój koszyczek z lekami... A co w nim jest? Tego sami czasem nie wiedzą. Myślą, że gdy będą brać tyle leków to na pewno będą zdrowi. Pan doktor zapisał, więc należy się do tego zastosować.

Zażywanie leków w liczbie większej niż siedem, sprzyja wielu niekorzystnym oddziaływaniom między nimi (tzw. interakcje) oraz potęguje efekt działań niepożądanych. W medycynie problem ten został określony mianem polipragmazja. Jest to poniekąd błąd w sztuce lekarskiej.

Średnio co piąty staruszek trafia do szpitala z powikłaniami jatrogennymi – czyli błędami popełnionych w procesie leczenia. Winą nie należy obarczać jedynie lekarza, ale i samego starszego pacjenta i jego rodzinę.

Niektóre choroby wieku podeszłego (geriatryczne) wręcz uniemożliwiają starszym ludziom kojarzenie pewnych leków z chorobą. Nie są w stanie powiedzieć nazw medykamentów lekarzowi prowadzącemu, gdyż ich po prostu nie pamiętają. Dlatego też dobrze by było wygospodarować sobie jeden dzień, po to aby razem z mamą, tatą, dziadziem czy babcią udać się do lekarza, zabierając ich całe zaplecze farmakologiczne i przedstawić je lekarzowi. Będzie to niezwykle pomocne w leczeniu seniora. Uniknie się wtedy zbędnego faszerowania lekami, a poprawę stanu zdrowia być może uzyska się poprzez zmianę dawki lub samego leku.

Lekarz powinien natomiast dowiedzieć się wszystkiego o swoim pacjencie. Niestety brak swobodnej komunikacji między specjalistami leczącymi danego pacjenta nie sprzyja temu. Dlatego też, niezbędne jest dostarczenie lekarzowi wszelkiej dokumentacji o stanie zdrowia dziadzia czy babci.

Lekarzem dla osób starszych - powyżej 60-65 roku życia powinien być geriatra. To specjalista od schorzeń wieku podeszłego. W Polsce jest ich zaledwie około 120... A ilu jest ludzi starszych? Dziś w Polsce liczba osób powyżej 65. roku życia przekroczyła 13%. Według umiarkowanych prognoz w 2020 roku, co czwarty mieszkaniec Polski przekroczy 60. rok życia... I co wtedy?

Zachęcam więc do zainteresowania się osobami starszymi i ich problemami, nie tylko zdrowotnymi. Pomoc seniorom jest bezcenna i niesie za sobą wiele satysfakcji i doświadczenia.

Katarzyna Ziaja