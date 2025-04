Starość dla wielu z nas jest tym etapem życia, którego chcemy uniknąć. Postęp nauk medycznych, biologicznych i technicznych pozwala nam jednak na dłuższy pobyt na Ziemi... Ale co z jego jakością? Badania potwierdzają, że do wysokich raczej nie należy.

Reklama

Dlaczego tak się dzieje, że wiele problemów zdrowotnych uznanych za uprzykrzające

funkcjonowanie jest niekulturalnie lekceważona przez lekarzy? Skargi na większość problemów są zbywane słowem: „natura”? Dlaczego wraz ze znacznym wzrostem średniej długości życia nie idzie wzrost jego jakości? Odpowiedź chyba każdy zna i sam jest zdolny wyjaśnić sobie ten absurdalny stan rzeczy...

Fot. Dreamstime

Po co więc stworzono pojęcie Wielkich Problemów Geriatrycznych? Po to by jeszcze bardziej

oddalić od nas prawo do godnej, spokojnej i ciepłej starości? I spoglądania z zazdrością na

kraje Zachodu i Północy, które swoim seniorom nieba by przychyliły? Ano nie... Podobno dla

podniesienia świadomości. Świadomości lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów i

psychoterapeutów. Tylko gdzie ten efekt? W garstce oddziałów i ośrodków opiekujących się

osobami starszymi? Czemu nie we wszystkich? Miejmy nadzieje, że ta świadomość wymaluje nam kiedyś w rzeczywistości piękny obraz empatii i zrozumienia względem osób starszych, przynosząc im ulgę w wielkich niedogodnościach związanych z wiekiem...

Co to jest geriatria?

Wielkie Problemy Geriatryczne to określenie kilku zespołów starczej niepełnosprawności o

charakterze przewlekłym, mającym wiele przyczyn. Są to problemy odbierające samodzielność,

obniżające poczucie własnej wartości, nakładające konieczność interwencji osób trzecich. Ich

specyfika wynika z procesu starzenia się organizmu. Zaliczają się tu:

1. Nietrzymanie moczu i/lub stolca (Incontinence).

2. Zespoły otępienne (Intellectual failure).

3. Unieruchomienie (Immobility).

4. Zaburzenia równowagi i upadki (Instability).

5. Błędy jatrogenne (Iatrogenic disease).

Na ogół są lekceważone i pozostawione bez jakiegokolwiek działania medycznego, choćby

nawet rzeczowej porady. Starość wcale nie jest tożsama z niewydolnością wielonarządową,

jak to powszechnie się ludziom wydaje. Starość przebiega swoim rytmem, a kontrola chorób

i ich skuteczne wyciszanie oraz dbałość o swoje zdrowie to działania zapobiegające wielkim

problemom geriatrycznym, będących wynikiem (a może powikłaniem?) chorób wielonarządowych

i zaniedbania. Zaistnienie tych niepełnosprawności staje się obciążeniem psychicznym dla samej

osoby starszej, ale też fizycznym dla jej opiekunów. Ignorowanie tych problemów sprawia iż ciągle

utwierdzamy się w negatywnych stereotypach starości. A lekarze rzadko w tej materii podejmują

wyzwania... Boją się? Czy nie chcą?

Nietrzymanie moczu i/lub stolca

Zarówno nietrzymanie moczu jak i stolca jest przykrą dolegliwością. Powoduje mnóstwo

dyskomfortu jak np. częste zanieczyszczanie się, konieczność stosowania wkładek i pampersów,

duże ryzyko odparzeń i innych podrażnień skóry. Wymaga dokładnej toalety ciała, osuszania okolic

intymnych oraz zapobiegania infekcjom dróg moczowych i rodnych. Najboleśniejszym doznaniem

jest uczucie braku kontroli nad swoim ciałem i jego reakcjami... Współczesna medycyna ma środki zaradcze na te stany, czemu jednak są rzadko wykorzystywane? To wstyd pacjentów pozostawia ich w więzieniu własnych domów? Czy może kiedyś zrazili się do lekarzy? A może „ktoś” uznał, że „już nie warto”?

Inkontynencja moczu – problem zarówno kobiet jak i mężczyzn

Diagnostyka nietrzymania moczu u kobiet

Diagnostyka nietrzymania moczu u mężczyzn

Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu cz. 1

Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu cz. 2 – farmakoterapia

Podpaski na nietrzymanie moczu - opinie o TENA Lady Slim Normal

Zespoły otępienne

Wraz z wiekiem rośnie ryzyko pojawienia się zespołów otępiennych, czyli powszechnie znanej

demencji. Pierwsze symptomy mogą być nieznaczne i uznawane jako chwilowy spadek formy

lub przysłowiowa „starość”. Są one wynikiem postępujących zmian degeneracyjnych w mózgu.

Należą do nich łagodne zaburzenia pamięci: zapominanie o datach urodzin znajomych, kupienia

jakichś produktów na zakupach, trudności w rozmowie, „odnajdywaniu słów”, później gubienie

się, urojenia, zaburzenia osobowości i agresja. Badania też sugerują, że osoby z rozwijającą się

demencją mają problemy z rozpoznaniem sarkazmu i kłamstw, które zdrowe osoby bez problemu

wykrywają. Prawdopodobnie zmieniają też swoje poglądy polityczne i wyznanie... Do zaistnienia

demencji przyczyniają się uszkodzenia mózgu np. w przebiegu choroby Parkinsona, po udarach

mózgu, urazach. Najczęściej spotykamy się z otępieniem typu alzheimerowskiego.

Kto ukradł mi pamięć?

Leczenie choroby Alzheimera

Unieruchomienie

Unieruchomienie kojarzy się nam z długotrwałym pozostawaniem w jednej pozycji. W przypadku

osób starszych do unieruchomienia np. na wózku inwalidzkim, czy w łóżku dochodzi podczas

rekonwalescencji po urazach np. złamaniach oraz infekcjach np. zapalenie płuc. Długotrwałe hospitalizacje i depresja, także są przyczyną długotrwałego pozostawania w łóżku. Osoby starsze mogą być rehabilitowane, do czego kwalifikuje lekarz. Mogą też codziennie ćwiczyć, jeżeli pozwala im na to stan zdrowia. Im osoba była aktywniejsza we wcześniejszych latach, na ogół jest pełnosprawna w jesieni życia.

Czytaj też: Jak ćwiczyć w starszym wieku?

Zaburzenia równowagi i upadki

Wraz z wiekiem dochodzi do rozmaitych zmian w organizmie, które mogą w pewien sposób stać

się przyczyną upadków i groźnych urazów. Przykładem takiego stanu są zaburzenia wzroku,

słuchu, funkcji błędnika, uszkodzenia mózgu w przebiegu otępień, stany po udarze mózgu, choroba

Parkinsona, a także omamy i urojenia w przebiegu chorób psychicznych. Inne to skłonność do

omdleń, niedociśnienie ortostatyczne, arytmie, nietrzymanie moczu oraz zwiększenie oddawania

moczu w porze nocnej i stosowanie dużej ilości leków. Upadkom sprzyjają nieodpowiednie warunki domowe, a w szczególności duża liczba progów, przesuwalne dywaniki, śliskie podłogi, kable na podłodze, nieporządek i złe oświetlenie pomieszczeń. Skutkiem upadku są urazy – tym poważniejsze, im bardziej rozwinięte są zmiany osteoporotyczne w kościach. Najczęściej spotykanymi rodzajami złamań u osób starszych są złamania szyjki kości udowej i nasady nadgarstka.

Najczęstsze złamania w wieku geriatrycznym cz. I

Najczęstsze złamania w wieku geriatrycznym cz. II

Najczęstsze złamania w wieku geriatrycznym cz. III

Błędy jatrogenne

Są to wszelakie działania personelu medycznego, które negatywnie wpływają na stan pacjenta.

Zazwyczaj dotyczą one relacji personel medyczny - pacjent, przekazywania informacji, codziennej

opieki. Są one przyczyną lęku u pacjenta, obniżenia jego nastroju, zaufania do lekarzy i pielęgniarek, utraty poczucia bezpieczeństwa, jak również potęgowania objawów chorób i pogorszenia rokowania. Błędem jatrogennym są także niekomfortowe warunki leczenia, nieprofesjonalna pielęgnacja, podejmowanie zbędnych procedur medycznych oraz stosowanie nadmiernej ilości leków, czyli polipragmazja.

Zobacz też: „Koszyczek babci” – po co jej tyle leków?

Reklama

Opracowano na podstawie:

1. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D., Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Podręcznik dla

studiów medycznych, PZWL, Warszawa 2008

2. Bień B., Przydatek M., Wielkie problemy geriatryczne: I. Nietrzymanie moczu, Borgis -

Medycyna Rodzinna 2/2000, s. 45-46

3. Wojszel B., Bień B., Przydatek M., Wielkie problemy geriatryczne: II. Upadki, Borgis -

Medycyna Rodzinna 2/2001, s. 83-86

4. Wojszel B., Bień B., Przydatek M., Wielkie problemy geriatryczne: III. Zespoły otępienne,

Borgis - Medycyna Rodzinna 3-4/2001, s. 162-168