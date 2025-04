Najczęstsze złamania kości w wieku geriatrycznym cz. III

Obok złamań kompresyjnych kręgów i szyjki kości udowej, złamania nasady dalszej kości promieniowej (ZNDKP) należą do częstych urazów osteoporotycznych, zwykle po 60 roku życia, co nie oznacza, że nie dochodzi do nich w młodszej części społeczeństwa. Ich przyczyną jest upadek, zwłaszcza z podparciem na rękę. W zależności od stopnia i jakości złamania uzależnione jest jego leczenie. Może być ono zachowawcze lub operacyjne.

Kość promieniowa i staw promieniowo-nadgarstkowy

Długa kość promieniowa obok łokciowej, należy do kości przedramienia. Ma dwie nasady – bliższą i dalszą, a między nimi znajduje się tzw. trzon. Bliższą stanowi głowa kości promieniowej, której dołek stawowy wchodzi w skład stawu łokciowego. Od trzonu oddziela ją szyjka. Nasada dalsza jest masywniejsza i ma powierzchnię stawową nadgarstkową. Połączenie kości promieniowej z nadgarstkiem nosi nazwę się stawu promieniowo-nadgarstkowego. Główka tego stawu składa się z trzech kości nadgarstka – księżycowatej, trójgraniastej i łódeczkowatej. Panewką jest wspomniana już powierzchnia stawowa nadgarstkowa na kości promieniowej. W stawie tym odbywają się ruchy prostowania, zginania, przywodzenia i odwodzenia.

Objawy i rozpoznanie złamania

Objawy to:

ograniczona ruchomość lub nieprawidłowe ruchy w stawie spowodowane m.in. bólem

obrzęk

nienaturalne ułożenie kości

trzeszczenia odłamów kostnych

krwiaki

otarcia skóry

W rozpoznaniu istotny jest wywiad co do przyczyny złamania (uraz, występowanie osteoporozy) i występujących dolegliwości. Lekarz przeprowadza badanie fizykalne ręki i kieruje do pracowni Rtg w celu wykonania zdjęcia lub w poważniejszych złamaniach na tomografię komputerową (TK). Na jego podstawie diagnozuje się złamanie oraz określa jego rodzaj. Zdjęcie uwidacznia także odłamy kostne i przemieszczenia.

Przy złamaniu dalszego końca kości promieniowej może dojść jeszcze do innych urazów, jak np. uszkodzenia ścięgien i chrząstki oraz złamanie kości łódeczkowatej.

Leczenie i rehabilitacja

Proste złamania leczy się nieinwazyjnie za pomocą opatrunku gipsowego przez 4-6 tygodni. Unieruchomienie nie może trwać za długo, gdyż może owocować ograniczeniem ruchomości w stawie łokciowym. Niestety w przypadku pacjentów z osteoporozą, urazy te często się komplikują i dochodzi do złamań wieloodłamowych i śródstawowych. Trzeba je dobrze nastawić. Wykonuje się przezskórne stabilizowanie drutami Kirschnera oraz zewnętrze zespolenia.

Kość w osteoporozie jest niewdzięcznym „materiałem operacyjnym”, a więc leczenie zabiegowe jest bardzo trudne. Testuje się również „cementowanie” zniszczonej kości.

Rehabilitacja zależy od rodzaju i ciężkości złamania. Na pewno po zdjęciu gipsu nie można obciążać ręki i na siłę podejmować ćwiczeń. Warunkiem rehabilitacji ruchowej jest pełny zrost kości. Dobrze, gdy skonsultujemy się w tej sprawie z fizjoterapeutą lub lekarzem rehabilitacji. Skierowanie do nich możemy uzyskać od swojego lekarza POZ. Na początek wykonuje się proste ćwiczenia np. zaciskanie pięści, zaciskanie piłeczki w dłoni, by zapobiegać przykurczom. Wskazane są także zabiegi fizykoterapeutyczne. Przed ćwiczeniami można wykonać krioterapię w postaci okładów żelowych lub worka z lodem. W celu przyspieszenia gojenia tkanek i zrostu złamania pomocnym będzie zastosowanie pola magnetycznego. W łagodzeniu bólu może być przydatna TENS - przezskórna elektryczna stymulacja nerwów. Na blizny dobrze jest zastosować laser, ultradźwięki i lampę Solux z niebieskim światłem.

Źródło:

Marek Synder, Tomasz Bara, Znaczenie osteoporozy w praktyce ortopedycznej, Przegląd Menopauzalny 2/2003

Katarzyna Ziaja