Ginekologia estetyczna – fanaberia czy znak czasów?

Medycyna estetyczna to dziedzina, z którą się oswoiliśmy i korzystamy z niej coraz częściej. Jednak już ginekologia estetyczna traktowana jest cały czas jak temat tabu. Czy słusznie?



Czym zajmuje się ginekologia estetyczna?

O czym myślisz słysząc hasło „ginekologia estetyczna”? Pewnie twoje pierwsze skojarzenia to operacje, których celem jest poprawienie wyglądu narządów intymnych albo zabiegi polegające na odtwarzaniu błony dziewiczej. Warto podkreślić, że to tylko niewielki wycinek możliwości ginekologii estetycznej. W ten sposób leczy się też wiele dolegliwości okolic intymnych, poprawiając komfort życia pacjentki i zwiększając przyjemność, jaką czerpie ona z życia seksualnego.

Czy ginekologia estetyczna to rzeczywiście nowość w medycynie?

Mogłoby się wydawać, że zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej to nowość i dlatego wzbudzają one tyle kontrowersji. W rzeczywistości są jednak wykonywane od dawna. – Wcześniej po prostu rzadko się o nich mówiło. Teraz o problemach związanych z okolicami intymnymi rozmawiamy śmielej, w wyniku czego i o samej ginekologii estetycznej zrobiło się głośniej.

Kto może skorzystać z zabiegów ginekologii estetycznej?

Gdy mówimy o tym, jak na nasze ciało oddziałuje upływ czasu, myślimy najczęściej o zmarszczkach na twarzy czy mniej jędrnej skórze. Warto jednak pamiętać o tym, że z wiekiem zmieniają się także nasze okolice intymne, bo tkanki krocza i pochwy oraz mięśnie miednicy tracą elastyczność. Jest to zupełnie naturalny proces i dotyczy wszystkich kobiet. Nie wszystkie panie jednak czują się z tym komfortowo.

Wśród pacjentek są również kobiety, które zmagają się ze śladami wcześniejszych zabiegów chirurgicznych lub urazów, a także anomaliami w budowie narządów płciowych bądź zmianami po porodzie. Część pań jest też po prostu niezadowolona z wyglądu swoich okolic intymnych, przez co zmaga się z kompleksami i unika współżycia.

Jakie zabiegi oferuje ginekologia estetyczna?

W specjalistycznych gabinetach można skorzystać z bardzo szerokiej oferty zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej:

Jednym z najczęściej przeprowadzanych jest plastyka warg sromowych większych i mniejszych. Wykonuje się ją u kobiet, które skarżą się na to, że ich wargi sromowe są niesymetryczne lub przerośnięte, co skutkuje bolesnymi podrażnieniami nie tylko podczas stosunku czy uprawiania sportów, ale nawet podczas chodzenia.

Kolejna możliwość to uwydatnienie i ujędrnienie punktu G, co skutkuje mocniejszymi doznaniami w życiu seksualnym. Jakość współżycia pomaga także zwiększyć plastyka łechtaczki polegająca na chirurgicznym odsłonięciu górnej jej części w przypadku, gdy jest całkowicie lub częściowo zakryta fałdami skórnymi.

Lifting pochwy poleca się w szczególności paniom, u których w efekcie porodu nastąpiło nadmierne rozciągniecie ścian pochwy i obniżenie satysfakcji ze współżycia.

W ofercie ginekologii estetycznej jest też na przykład dedykowana kobietom dojrzałym mezoterapia pochwy. Ten zabieg pomaga nawilżyć okolice intymne i zwiększyć sprężystość i napięcie pochwy, a więc przeciwdziałać objawom, które przychodzą wraz z wiekiem i okresem menopauzy.

Ginekologia estetyczna to dziedzina, z której kobiety korzystają dziś coraz częściej, jednak mimo to nadal wzbudza ona sporo kontrowersji. Warto więc pamiętać, że tego typu zabiegi to dla większości z nich nie chwilowa zachcianka, ale sposób na to, by zyskać większy komfort psychiczny, poczuć się pewniej i cieszyć się swoją kobiecością.