Miliony kobiet zmagają się z problemami, które wydają im się wstydliwe, bo nie wiedzą, że nie są w tym osamotnione. To róże przypadłości w społeczeństwie uznawane za temat tabu. Czas w końcu je znormalizować. Michalina Grzesiak w podcaście "Perfekcyjnie NIEidealna" rozmawia z ginekolożką estetyczną, dr Martyną Sikorą, o wstydliwych problemach milionów kobiet. Jednym z nich jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Brzmi znajomo? To wysłuchaj tej rozmowy.

Dlaczego to wciąż temat tabu?

Czasami odnosimy wrażenie, że to, co ludzkie, bywa najbardziej gorszące. Stąd tak wiele tematów tabu, których w społeczeństwie po prostu się unika. Przez to wielu z nas, a w dużej mierze kobiety, ma poczucie osamotnienia w swoim problemie.

Tak jest również z tak częstym schorzeniem, jakim jest nietrzymanie moczu u kobiet. Temat staje się coraz bardziej normalizowany, ale wciąż za mało mówi się o profilaktyce, która może zminimalizować ryzyko oraz skutki jego wystąpienia.

Podstawą (...) jest profilaktyka. Nauka różnego rodzaju nawyków, o których, jak się wytłumaczy pacjentce, to ona rozumie i powie: 'Kurde, logiczne. Że ja na to wcześniej nie wpadłam', albo 'Wiedziałam to, ale nie wiedziałam, że to jest tak ważne, bo nikt ze mną o tym wcześniej nie rozmawiał' - opowiada dr Martyna Sikora.

Skąd w ogóle bierze się ta przypadłość? To również dla wielu pań, nawet tych, które zmagają się z tym problemem, jest niejasne.

To może być kwestia wielu czynników. Kwestia ilości porodów, jakie duże dzieci, jak duża pacjentka, jaką ma elastyczność skóry, jakiej jakości jest kolagen itd. Ale prawdą jest to, że duży wpływ na to ma to, że my później rodzimy dzieci - dodaje lekarka.

Okazuje się, że z tym jest trochę jak z anti-agingiem. Dbamy o wybrane partie swojego ciała - np. twarz - ale zapominamy o kluczowych elementach.

My się starzejemy i nic nie robimy. Na twarz kładziesz taki kremik, taki kremik itd, a na dole nie mamy żadnej profilaktyki. Teraz mówi się bardzo mocno o profilaktyce. Widzę, jak do moich fizjoterapeutek przychodzą bardzo młode dziewczyny w ciąży i już na początku ciąży one się przygotowują z urofizjoterapeutką do ciąży, wiesz, ćwiczą, wiedzą, co mają robić zaraz po porodzie - tłumaczy specjalistka.

Na szczęście stajemy się coraz bardziej świadome, a świadomość to pod tym względem zdecydowanie klucz do sukcesu.

Michalina Grzesiak i dr Martyna Sikora bez tabu

Tego typu wstydliwych problemów, z którymi zmagają się miliony kobiet na całym świecie, jest więcej. W naszym kraju niestety wciąż nie mówi się o nich głośno, choć powoli zaczynają być normalizowane. Rozmowy jak ta w nowym odcinku "Perfekcyjnie NIEidealna" zdecydowanie się do tego przyczyniają. Cały wywiad Michaliny Grzesiak z dr Martyną Sikorą możecie już obejrzeć na naszym kanale w serwisie YouTube.

