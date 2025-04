Jeśli jesteś zdrowy, twój uśmiech powinien to odzwierciedlać – przekonują dentyści. Co więcej zdaniem specjalistów zdrowe zęby mają wpływ na stan naszego zdrowia. Regularna higiena i leczenie ubytków wpływa pozytywnie na zdrowie układu pokarmowego, serce, płuca, a nawet na jakość naszego życia seksualnego. A co jeśli nasze zęby, mimo, że są zdrowe, to na takie nie wyglądają? Z pomocą przychodzi stomatologia estetyczna.

Wybielanie Beyond

Najprostszym zabiegiem, który poprawia wygląd zębów jest wybielanie. Warunek – zęby muszą być zdrowe. Dzięki takim metodom, jak Beyond zęby można rozjaśnić nawet o 4-15 stopni w skali VITA i to w zaledwie 45 minut. Zabieg jest bezbolesny, przeprowadza się go w gabinecie. Polega on na nałożeniu na zęby specjalnego żelu utleniającego przebarwienia i aktywowaniu go tzw. zimnym światłem. Efekt wybielania widoczny jest jeszcze tego samego dnia i utrzymuje się przez blisko rok. Wybielanie najczęściej stosuje się po zakończeniu leczenia. Osoby poddające się zabiegowi muszą mieć zaleczone wszystkie ubytki. Tzw. ekspresowe wybielanie usuwa przebarwienia z kawy, herbaty, papierosów, likwiduje efekty tzw. kolorowej diety. Nie zmienia jednak koloru naszych zębów.

Porcelanowe licówki

Tutaj z pomocą mogą przyjść licówki. Cienkie, mające zaledwie 0,5-1 mm porcelanowe łuski nakleja się na powierzchnię zęba. W ten sposób można nie tylko zmienić jego kolor, a nawet samemu sobie go wybrać. Licówki usuwają także szereg innych problemów z uzębieniem. W tym tzw. diastemy, czyli przerwy między zębami. Są także rozwiązaniem stosowanym u osób z popękanym szkliwem, nadkruszonymi zębami. Licówki stosuje się także w zabiegach przedłużania zębów, korekcie przebiegu linii uśmiechu oraz terapiach antyagingowych. Nakładając licówki możemy wyrównać zęby, nadać im nowy, anatomiczny kształt, wydłużyć je, w końcu odmłodzić uśmiech. Zmieniają one całkowicie kształt uśmiechu, nadają mu symetrii. Stosuje się je często w przypadkach, kiedy wybielanie nie działa jak to jest u osób z zębami o naturalnym odcieniu żółtym, niebieskim czy szarym.

Konturowanie zęba

W odróżnieniu od licówek, które często wydłużają, zjedzone z wiekiem zęby, szlifowanie skraca zęby. Zabieg zalecany jest osobom, których zęby są za długie, szpiczaste i wystają poza linę ust. W tym przypadku dzięki szlifowaniu dentysta może usunąć nadmiar zęba, nadając mu nowy kształt. Przy okazji stomatolog usuwa z powierzchni zęba wszelkie niedoskonałości. Zabieg wykonuje się specjalnymi wiertłami diamentowymi, krążkami ściernymi i gumkami. Brzmi groźnie? Wręcz przeciwnie. Zabieg jest bezbolesny. Cały zabieg kończy się polerowaniem i wygładzaniem. – To jeden z najprostszych zabiegów estetycznych. Wykonuje się go na jednej wizycie, często bez konieczności znieczulania.

Bonding

Niedoskonałości kształtu i koloru zębów można usunąć także dzięki żywicy kompozytowej. Zabieg bondingu, jest tańszą alternatywą dla licówek. Polega on na zeszlifowaniu przedniej części zęba i nałożeniu cienkiej warstwy kompozytu. Podobnie jak w przypadku licówek, pacjent sam może wybrać odcień żywicy. Następnie dentysta kształtuje powierzchnię zęba. Tak naniesiona warstwa żywicy kompozytowej utwardzana jest lampą polimeryzacyjną. Cała powierzchnia następnie jest wygładzana i polerowana. Zabieg trwa zaledwie 2 godziny i nie wymaga znieczulenia. Efekt? Dzięki żywicy można usunąć z powierzchni zęba przebarwienia, spękania i nierówności na powierzchni zęba. Podobnie jak w przypadku licówek bondingiem możemy także zamknąć diastemy.

Szyna Clear Aligner

Niewielkie wady zgryzu nie wymagają dziś leczenia aparatami stałymi lub ruchomymi. Alternatywą są przeźroczyste szyny Clear Aligner, nieposiadające charakterystycznych dla aparatów ortodontycznych metalowych elementów. Szyna wykonana z tworzywa sztucznego, dopasowana jest anatomicznie do kształtu zębów i może być zdejmowana podczas jedzenia i higieny. Co najważniejsze, jest całkowicie niezauważalna. Za pomocą Clear Aligner można poprawić symetrię twarzy, poprawić kontur ust. Szynę stosuje się dziś w leczeniu stłoczenia zębów, tzw. głębokiego zgryzu i zgryzu krzyżowego. Jej noszenie likwiduje także diastemy. - Rozwiązanie to nie tylko jest o wiele bardziej estetyczne od aparatu stałego, leczy przede wszystkim wiele popularnych i najczęstszych wad. Co więcej jest biokompatybilne, nie wywołuje reakcji alergicznych na metal, jest także o wiele bardziej komfortowe od aparatu – zapewnia dentysta.