Suplementy diety z glukozaminą i chondroityną należą do najczęściej przyjmowanych preparatów, a lekarze pierwszego kontaktu oraz reumatolodzy coraz częściej przepisywali te preparaty w leczeniu pacjentów z problemami stawowymi. Zgodnie ze swoim zastosowaniem powinny one hamować proces zapalny w obrębie stawów. Do tej pory dane płynące z różnych badań nad ich skutecznością były jednak sprzeczne. Z tego powodu potrzebne było zebranie wszystkich informacji w całość, by ostatecznie rozprawić się z tą kwestią. Zadania tego podjął się profesor Peter Jüni wraz z zespołem z Uniwersytety w Bernie. Jego metaanaliza obejmuje 10 wcześniejszych prac badawczych i 3803 pacjentów cierpiących z powodu stanu zapalnego stawów biodrowego lub kolanowego. W tej grupie poddano ocenie zmianę odczuwania bólu po zastosowaniu preparatów z glukozaminą i/lub chondroityną w porównaniu z placebo. Wyniki wskazują jednoznacznie, że pacjenci leczeni suplementami diety z glukozaminą lub chondroityną nie stwierdzali w większości ulgi w swoich dolegliwościach, a osiągany efekt nie różnił się od tego uzyskiwanego przy podawaniu placebo. Stan zapalny stawów jest chorobą przewlekłą leczoną głównie lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi. Przy dłuższym stosowaniu mogą one powodować wiele działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego i serca. Chondroityna z glukozaminą były nadzieją na prostą i pozbawioną efektów ubocznych terapię. Niestety nie sprawdziły się w tej roli.Profesor Jüni podkreśla jednak, że nie widzi nic złego w kontynuowaniu przez pacjentów kuracji tymi preparatami. Pod warunkiem jednak, że odczuwają oni poprawę i sami pokrywają koszty leczenia. Jednak świat medyczny nie powinien więcej polegać na tych substancjach w leczeniu stanów zapalnych stawów. Źródło: Focus/kp/pk

