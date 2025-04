Higiena snu

Sen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wieczorem, po całym dniu intensywnej aktywności, potrzebuje wypocząć i zregenerować się. Sen przychodzi nam wówczas naturalnie, bywa jednak, po przebudzeniu nadal czujemy się zmęczeni. Przyczyn takie stanu może być wiele. Jak dbać o higienę snu?

Efektywny sen, czyli jaki? Głęboki i nieprzerwany. Taki, po którym budzimy się wypoczęci, zregenerowani i gotowi na kolejny dzień. Bywa jednak tak, że mimo tego, iż położyliśmy się spać odpowiednio wcześnie, następnego dnia nadal mamy poczucie zmęczenia, brakuje nam siły i motywacji do pracy, jesteśmy rozdrażnieni i myślimy tylko o tym, by znowu położyć się spać. Często w takim stanie funkcjonujemy przez wiele dni, co powoduje frustrację. Zanim udamy się do lekarza i sięgniemy po farmakologiczne środki ułatwiające zasypianie, warto najpierw upewnić się, że prawidłowo dbamy o higienę snu.

Ilość godzin snu

Większość z nas zapewne spotkała się już z sytuacją, kiedy zaledwie po kilku godzinach snu okazało się, że organizm w pełni się zregenerował i jest gotowy do pracy. Bywa jednak i tak, że czasem po dwunastu godzinach wypoczynku nadal czujemy się zmęczeni. Długość snu jest zależna od wielu czynników, takich jak: wiek, stan zdrowia czy indywidualne preferencje. Dorosły człowiek potrzebuje około 7-8 godzin na dobę, by sprawnie funkcjonować i wydajnie pracować. Zatem postarajmy się, aby „wyczuć” ile godzin snu potrzeba naszemu organizmowi i zadbajmy, aby każdego dnia zapewnić mu podobny czas przeznaczony na nocny wypoczynek. Ważne, by codziennie kłaść się spać i budzić o tej samej porze.

Wieczorny relaks

Czasem bywa tak, że kładąc się do łóżka o stałej porze, sen nie przychodzi. Może to być spowodowane tym, że nasz organizm, mimo zmęczenia, nie miał możliwości, by wyciszyć się i przygotować do zaśnięcia. Dlatego już na około dwie godziny przed stałą porą snu, zadbać o relaks. Ograniczmy wówczas wszelkie aktywności fizyczne i intelektualne. Wizyta w siłowni tuż przed snem lub intensywna praca nad projektem nie jest najlepszym pomysłem. Nasz organizm potrzebuje sygnału, że nadchodzi czas wyciszenia, jeśli mu tego nie zapewnimy możemy być pewni, że zanim zaśniemy czeka nas co najmniej kilkanaście minut kołatania serca lub natłoku myśli, a rano obudzimy się zmęczeni.

Rytuały ułatwiające zasypianie

Aby ułatwić organizmowi rozpoznawanie pory odpoczynku, warto wprowadzić do swojego codziennego harmonogramu odpowiednie rytuały, które będą sygnałem, że nadchodzi pora snu. Może to być codzienna ciepła kąpiel o stałej porze, rozpylanie w pomieszczeniu olejku aromatycznego o działaniu uspokajającym (np. lawendowego) lub lektura lekkiej książki. Zadbaj również o ciszę w sypialni. Muzyka przed snem - owszem, ale raczej spokojna, przyciszona i relaksacyjna.

Wygodne łóżko

Po pierwsze, należy pamiętać, że łóżko to miejsce odpoczynku i snu, i jeśli tylko pozwala nam na to aranżacja naszego mieszkania, warto ograniczyć do minimum wszelkie inne czynności w nim wykonywane. Zatem w łóżku nie należy pracować, jeść czy... kłócić się z partnerem. Niech nasz organizm kojarzy je wyłącznie pozytywnie – z miejsce relaksu i wypoczynku.

Oprócz tego, zwróćmy uwagę na materac, na którym śpimy. Jego wybór zależy od indywidualnych preferencji oraz stanu naszego zdrowia, lecz pamiętajmy, aby nie był on ani za miękki ani za twardy. Wybierzmy też wygodną i komfortową pościel. Na około godzinę przed snem warto również wywietrzyć sypialnię. Te niby oczywiste kwestie mają decydujący wpływ na to, czy śpimy wygodnie i wydajnie.

Jedzenie i picie przed snem

Przed snem unikaj jedzenia ciężkostrawnym potraw i picia napojów, które mogą mieć działanie pobudzające (kawa, mocna herbata czy cola). Nie jest również prawdą, że alkohol pozytywnie wpływa na jakość naszego snu. Owszem, jego niewielka ilość być może pomoże nam zasnąć, ale po kilku godzinach, gdy jego poziom we krwi się obniży, może okazać się że nagle wybudzimy się ze snu i nie będziemy już mogli powtórnie zasnąć. Pamiętajmy, sen to czas, kiedy organizm ma się wyciszyć i zregenerować, a przez to spowolnić metabolizm. Zatem jedzenie i picie przed snem nie tylko nie służy naszej sylwetce, ale również efektywnemu wypoczynkowi.

Fot. Depositphotos