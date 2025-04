Przyczyny bezsenności w ciąży mogą być różne - od psychologicznych (lęk przed porodem, niepokój o zdrowie dziecka) po fizjologiczne (częste parcie na pęcherz także w nocy, brak komfortu spowodowany rosnącym brzuszkiem). W każdym przypadku można sobie z nimi poradzić, stosując proste triki.

Pierwszy trymestr

Na tym etapie niewiele kobiet miewa kłopoty ze snem, wręcz przeciwnie - to czas, w którym śpi się doskonale, zarówno w nocy jak i w dzień... W organizmie mają bowiem miejsce zmiany fizjologiczne, które sprawiają, że kobiety ciężarne często czują się zmęczone, znużone i senne.

Jeśli mimo wszystko kłopoty ze snem się pojawiają, spowodowane są albo zbyt częstymi drzemkami za dnia (wówczas wystarczy ograniczyć odpoczynek w dzień) albo pojawiającym się parciem na pęcherz (spowodowane jest ono zmianami hormonalnymi). W tym drugim przypadku rada może być tylko jedna - nie należy pić zbyt wielu napojów na noc.

Drugi trymestr

Problemy z bezsennością w drugim trymestrze zazwyczaj spowodowane są obiektywnymi czynnikami. Na początek sprawdź więc, czy w twojej sypialni na pewno są odpowiednie warunki do odpoczynku - powinno być ciemno, chłodno i cicho. Postaraj się też nie korzystać z urządzeń emitujących niebieskie światło przed snem (telewizora, smartfonu, komputera). Zaburza ono wydzielanie melatoniny, co fatalnie wpływa na sen. Możesz także wieczorem wypić filiżankę mleka z cynamonem lub napar z melisy.

Trzeci trymestr

To czas, kiedy problemy ze snem narastają. Doświadcza ich 80 proc. kobiet pod koniec ciąży. Przyczyną takich kłopotów zwykle są typowe dolegliwości przedporodowe. Przede wszystkim powiększający się brzuch, który zwyczajnie nie daje spać. Nawet zwykłe przewrócenie się z boku na bok to na tym etapie nie lada wyzwanie. Pojawiają się bóle mięśni podtrzymujących brzuch, pierwsze skurcze przepowiadające, skurcze łydek, wzmożone ruchy dziecka (które, co ciekawe, w ciągu dnia śpi ukołysane delikatnymi ruchami) i oczywiście parcie na pęcherz spowodowane powiększającym się brzuchem (który uniemożliwia pełne oddanie moczu). Jeśli dorzucimy do tego stres przez zbliżającym się porodem, mamy właściwie receptę na kłopoty ze snem. Jak sobie z nimi radzić na tym etapie?

W przypadku skurczów łydek , staraj się je rozmasowywać (albo raczej poproś o to partnera). Powiedz o problemach lekarzowi, być może konieczna będzie suplementacja magnezu.

Jeśli problemy ze snem spowodowane są lękiem, postaraj się o tym rozmawiać. Spotkaj się z lekarzem, położną, koleżankami, które mają dobre wspomnienia z porodów. To pomoże ci nieco się uspokoić i przygotować na przyjęcie dziecka.

Naucz się dobrze opróżniać pęcherz. Dzięki temu nie będziesz co chwilę biegać do łazienki: siedząc na sedesie, odchyl miednicę nieco w tył, aby zmniejszyć ucisk macicy na pęcherz. Delikatnie podnieś brzuch rękami i dopiero opróżnij pęcherz.

Śpij na boku, najlepiej lewym - to pomoże lepiej ci się dotlenić i poprawi jakość snu.

- to pomoże lepiej ci się dotlenić i poprawi jakość snu. Żeby nie głodować w nocy, koniecznie zjedz małą kolację 2 godziny przed snem.

Leki na bezsenność w ciąży

Nie ma leków na bezsenność, które byłyby zupełnie bezpieczne w ciąży. Jeśli problem będzie się nasilał, lekarz może zdecydować o podaniu takich preparatów. Dzieje się to jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach (wówczas, gdy istnieje podejrzenie, że kłopoty ze snem to prawdziwa bezsenność, choroba którą trzeba leczyć).