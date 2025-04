Psychologowie od dawna już alarmują, że spędzamy zbyt wiele czasu przed telewizorem. Telewizja oprócz wielu zalet ma również mnóstwo wad. Często upowszechnia negatywne wzory zachowań. Karmiąc nas wymyślonymi historiami, powoduje, że zafascynowani światem wymyślonym lekceważymy reguły realnego życia, usprawiedliwiamy naszą niechęć do aktywnego wypoczynku, zapominając, że ruch jest źródłem życia.

Warto wziąć przykład z dbających o zdrowie Amerykanów i zacząć choćby od prawie całkiem zapomnianych spacerów. Poczekaj do pierwszej słonecznej soboty albo niedzieli, by zacząć wprowadzać zmiany w stałym planie dnia. Porozmawiaj z bliskimi - może się okaże. że od dawna marzyli o wycieczce do lasu albo spacerze w parku. Wspólnie zaplanujcie trasę wycieczki lub spaceru. Na początek nie musi to być długa wyprawa.

Jeśli zdecydujecie się na dłuższą wycieczkę, trzeba będzie poczynić pewne przygotowania.

Zabierzcie ze sobą niedużą torbę z kanapkami i coś do picia, na przykład wodę mineralną albo herbatę z cytryną. Jeżeli zamierzacie podróżować autobusem, nie zabierajcie ciężkiego bagażu: nikt nic zechce go potem nosić. Do samochodu można załadować znacznie więcej rzeczy przydatnych w plenerze, jak na przykład zestaw do badmintona, piłkę i duży wiklinowy kosz zjedzeniem na prawdziwy piknik. Nie zapominajcie o ulubionym piesku. Nawet jeśli w lesie będzie spacerował na smyczy, z radością weźmie udział w rodzinnej wyprawie.

Piesza wycieczka okaże się prawdziwą przyjemnością pod warunkiem, że wszyscy jej uczestnicy włożą na nogi wygodne, sportowe buty. Wybierając się na kilkugodzinną wyprawę, nigdy nie wolno zakładać całkiem nowego obuwia, piękny dzień może bowiem zakończyć się zbyt szybko z powodu boleśnie obtartej pięty.

Pamiętajmy również, że w naszym klimacie pogoda bywa zmienna, warto więc zabrać na wszelki wypadek lekkie ubranie przeciwdeszczowe. A kiedy już zakosztujecie rozkoszy pobytu na świeżym powietrzu i nabierzecie kondycji, warto pomyśleć o eskapadach rowerowych.

Wycieczka rowerowa

Planując wycieczkę rowerową, trzeba wziąć pod uwagę możliwości fizyczne jej uczestników. Wiadomo, że jeśli wezmą w niej udział małe dzieci, nie może być zbyt forsowna. Warto więc opracować sobie plan minimum, który w każdej chwili będzie można poszerzyć. Trzeba sprawdzić stan wehikułów i zabrać ze sobą komplet kluczy rowerowych, a także zapasowe dętki. Dzięki temu żadna niemiła niespodzianka nie pokrzyżuje nam planów.

Wycieczki rowerowe mogą stać się ulubioną formą sportu rodzinnego, ale równie dobrze możesz trenować jazdę na rowerze sama lub w towarzystwie koleżanki. Trening na rowerze (chociaż pół godziny dziennie) jest doskonałym sposobem na zachowanie dobrej kondycji i utratę kilku zbędnych kilogramów. Ważne, aby ćwiczyć systematycznie. Jeśli nawet ostatnio jeździłaś na rowerze jako mała dziewczynka, szybko odczujesz przyjemność płynącą z ruchu na świeżym powietrzu i nowy przypływ sił.

Przed kupnem roweru trzeba sic zastanowić, czy ma nam służyć do krótkich wycieczek, czy też. do bardzo forsownych eskapad w zróżnicowanym terenie. Na niedzielne wyjazdy i codzienne treningi najlepszy będzie zwykły rower turystyczny. Wybierając go, trzeba zwrócić uwagę, aby nie był zbyt ciężki. Bardzo modne rowery górskie łączą w sobie cechy roweru turystycznego i wyścigowego. Kupno ich związane jest jednak z większym wydatkiem. Warto się nań zdecydować, jeśli planujemy długie wyprawy w górzystym terenie.

Popularne niegdyś rowery-składaki mają tę zaletę, że są lekkie i łatwo je przenosić, co nie jest bez znaczenia, jeżeli trzymasz rower w mieszkaniu na trzecim piętrze. Charakterystyczna wysoka kierownica składaka umożliwia jazdę z wyprostowaną sylwetką, okazuje się jednak, że bezpieczniejsza dla kręgosłupa jest kierownica płaska, zmuszająca rowerzystę do pochylenia się ku przodowi.

Relaks nad wodą

Wielu ludzi nic wyobraża sobie wypoczynku bez bliskości wody. Rytmiczny szum morza lub spokojna tafla jeziora sprzyjają relaksowi. Kto mieszka w pobliżu wody, może uprawiać sporty wodne podczas weekendów, inni mogą zaplanować sobie urlop na żaglówce. O ile jednak żeglowanie czy surfing wymagają specjalnych uprawnień i umiejętności, wiosłować na łódce czy pływać kajakiem umie prawie każdy. W większości ośrodków wypoczynkowych można

wypożyczyć kajak za okazaniem karty pływackiej. Sporty wodne to świetny sposób na poprawę kondycji. Tak jak w przypadku każdej aktywności fizycznej także pływanie kajakiem czy łódką wymaga stopniowania wysiłku.

Wakacje nad wodą to również znakomita okazja do doskonalenia umiejętności pływackich i codziennych treningów. Pamiętajmy, że pływanie należy do najbardziej wszechstronnie rozwijających sportów. Najlepiej pływać rano przed śniadaniem.

Pamiętaj!

Nawet w bardzo upalny dzień nie wbiegaj gwałtownie do wody. Zanurzaj się stopniowo, by uniknąć szoku termicznego.

Nie przebywaj zbyt długo w wodzie poniżej 20° C, bo może dojść do nadmiernego wyziębienia ciała.

Nie pozostawiaj nawet na chwilę dzieci bez opieki w wodzie.

Jeśli nic czujesz się w wodzie pewnie, zrezygnuj z kąpieli podczas wysokiej fali w morzu.

Kiedy pływasz poza wyznaczonym kąpieliskiem, zbadaj najpierw dno, upewniając się, czy nie ma zdradliwych zagłębień.

Pływanie z pełnym żołądkiem może być niebezpieczne dla zdrowia.

Urok zimy

Najlepszy zimowy wypoczynek kojarzy się z górami i jazdą na nartach. Nie mniej zalet ma narciarstwo biegowe, zwłaszcza że do biegania potrzebny jest tylko śnieg, a ćwiczyć można w ładnych, podmiejskich, leśnych okolicach w wolne weekendy.