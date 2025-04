Wypoczynek nad wodą – krótkie FAQ

Wakacje już na dobre się zaczęły i w wielu regionach naszego kraju pogoda nas naprawdę rozpieszcza. Słońce i ciepła temperatura otoczenia wręcz zapraszają nad akweny wodne. Z miłą chęcią chłodzimy się w wodach rzek, jezior, stawów i morza. Jednak czy jest to dla nas bezpieczna forma spędzania wolnego czasu?

Aby właśnie tak było specjalnie zamieszczamy krótkie FAQ na temat rozważnego wypoczynku nad wodą. Wiele z poruszanych aspektów jest z pewnością już znanych, jednak warto o nich przypominać, mówić, mówić i jeszcze raz mówić!

Kiedy można wchodzić do wody?

Do akwenu wodnego można wchodzić tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest on strzeżony przez ratowników po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem kąpieliska. Pływanie i zabawa w miejscach niestrzeżonych może mieć niestety tragiczny finał. Miejsca strzeżone są skrupulatnie obserwowane, woda badana, dno zbiornika sprzątane – zatem pewna ilość czynników mogących skutkować urazem zostaje wykryta i usunięta. Ponadto cały czas jesteśmy pilnowani przez ratowników wodnych i możemy liczyć na szybką pomoc z ich strony. Nadal jest ich niewielu, zatem może właśnie w tym roku zasilisz ich szeregi?

Kiedy zabawa w wodzie jest przeciwwskazana?

Pływanie i zabawa w wodzie są ryzykowne wówczas gdy decydujemy się na kąpielisko niestrzeżone. Nie wolno wchodzić do wody, gdy jesteśmy głodni, najedzeni i mocno rozgrzani promieniami słonecznymi (zanim wejdziemy do wody możemy je schłodzić natryskiem). Ponadto zakazuje się kąpieli osobom po spożyciu alkoholu i innych używek. Nie wolno kąpać się w wodzie o temperaturze poniżej 19 stopni oraz w pobliżu pływających i zakotwiczonych łódek, kutrów, jachtów i statków. Zabrania się także wchodzenia do wody podczas burzy. Jeśli natomiast zamierzamy pływać kajakiem, czy łódką należy pamiętać, by zawsze była z nami osoba, która potrafi pływać i ratować. Bezwzględnie i nawet gdy umiemy pływać zakładamy kapok lub kamizelkę ratunkową!

Kiedy wyjść z wody?

Na pewno wtedy, gdy poczujemy się źle (np. osłabienie, drobny skurcz mięśnia), a także wówczas gdy już przebywamy dłuższą chwilę pod wodą. Uczucie zimna, gęsia skórka, zasinione wargi – to także oznaki tego, że „organizm ma już dość” przebywania w wodzie.

Gdzie można skakać do wody?

Oczywiście na kąpieliskach strzeżonych i tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Trzeba mieć pewność, że nie ma nikogo z pływających w pobliżu, że dno jest czyste, a także znać głębokość wody w tym miejscu. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich i nie pozwalajmy sobie na brawurę.

Jak udzielić pierwszej pomocy?

Najwięcej informacji na ten temat znajduje się w poniższych artykułach:

Jak poprawnie udzielić pomocy dorosłemu?

Jak udzielić pomocy dziecku?

Jednak pamiętajmy: nigdy nie pozostawiamy ofiary bez pomocy!

Numer ratunkowy nad wodą - WOPR - 601 100 100



Czy dbać o skórę przebywając nad wodą?

Najlepiej stosować balsamy z wysokim filtrem UV i w dodatku wodoodporne. Fakt, iż produkty te są wodoodporne nie zwalnia nas z powtarzania ich aplikacji na skórę. Trzeba wiedzieć, że wychodząc mokrym z wody i wycierając ciało ręcznikiem – większą część balsamu ścieramy z siebie, przez co nasza skóra staje się podatniejsza na oparzenie słoneczne. Trzeba też unikać nadmiernego nasłonecznienia ciała i zadbać o nakrycie głowy.

Czy nie potrafiąc pływać można wchodzić do wody?

Można, ale nie oddalać się od brzegu, by „nie stracić gruntu” pod nogami. Także nie wolno samotnie wypływać dmuchanym materacem na dalsze odległości od brzegu. Jeśli chodzi o dzieci muszą się one bawić w obecności rodzica lub odpowiedzialnego opiekuna. Dzieci mają bogatą wyobraźnię, a spuszczone z oka mogą sobie zrobić krzywdę! Pamiętaj jednocześnie, że warto „obserwować” także innych użytkowników kąpieliska – oni też czasem potrzebują pomocy lub upomnienia.

Kim jest ratownik WOPR?

Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego to osoba, przeszkolona, która sprawuje opiekę i zapewnia pomoc dla osób korzystających z kąpielisk wodnych. Najczęściej ratownicy dyżurują w oznaczonych miejscach i obserwują kąpiących się. Zawsze ich rozpoznamy: zwykle mają jaskrawo pomarańczowe, żółte lub czerwone koszulki z napisem WOPR. Gdy tylko zauważyliśmy jakąś groźną sytuację – należy ich poinformować. Nie wolno lekceważyć także ich znaków i zakazów np. tego, że wywieszona czerwona flaga to zakaz kąpieli.

Na zakończenie trzeba nadmienić, że zabrania się wyrzucania śmieci do wody, a także załatwiania w niej potrzeb fizjologicznych. Jeśli nie ma koszy na śmieci, wówczas gromadzimy je i zabieramy ze sobą. Natomiast jeżeli przy akwenie nie ma toalet, należy podjąć stosowne interwencje w urzędzie miasta.