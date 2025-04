Każdego dnia spędzasz w łóżku około 8 godzin, czyli w sumie... 1/3 życia. Tak powinno być, ale zdarza się, że śpimy znacznie mniej. To błąd, za który płacimy potem samopoczuciem i zdrowiem! Dlatego na sen zawsze trzeba wygospodarować sobie czas. Nie wiesz jak to zrobić? Na to i inne pytania dotyczące wypoczynku znajdziesz w naszym tekście.

Reklama

1. Do czego potrzebny jest nam sen?

Kiedy wypoczywasz, w organizmie trwają intensywne prace porządkowe:

Sprzątanie pamięci . Podczas snu mózg segreguje informacje, które docierają do niego w ciągu dnia. Te istotne są zapamiętywane, zbędne – kasowane. Nie bez powodu radzi się, by z każdym problemem się przespać. Kiedy jesteśmy wyspani, myślimy logicznie i podejmujemy lepsze decyzje.

. Podczas snu mózg segreguje informacje, które docierają do niego w ciągu dnia. Te istotne są zapamiętywane, zbędne – kasowane. Nie bez powodu radzi się, by z każdym problemem się przespać. Kiedy jesteśmy wyspani, myślimy logicznie i podejmujemy lepsze decyzje. Naprawa uszkodzeń . Tylko w czasie snu jest wydzielany hormon wzrostu, który odgrywa ogromną rolę w regeneracji tkanek. Kiedy jest go zbyt mało, szybciej się starzejemy.

. Tylko w czasie snu jest wydzielany hormon wzrostu, który odgrywa ogromną rolę w regeneracji tkanek. Kiedy jest go zbyt mało, szybciej się starzejemy. Wyrównanie poziomu hormonów. Kiedy zasypiasz, spada produkcja hormonów stresu, m.in. kortyzolu. Jeśli jego poziom utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, zostaje zakłócona praca układu odpornościowego. Nadmiar kortyzolu przyspiesza też rozwój nadciśnienia i miażdżycy, a także cukrzycy. 2. Co zrobić, żeby nie zarywać nocy?

Przede wszystkim zorganizuj swoje zajęcia tak, aby pochłaniały mniej czasu. Poza tym podziel się obowiązkami z innymi domownikami. W niektórych pracach, np. sprzątaniu, mogą cię wyręczyć dzieci lub mąż. Zamiast oglądać ulubione programy w telewizji do późna w nocy, nagrywaj je. Obejrzysz je następnego dnia.

3. Dlaczego kobiety częściej cierpią na bezsenność?

To wina hormonów, które silnie pobudzają nasz organizm. Jest to widoczne szczególnie w pierwszej połowie cyklu, gdy w organizmie jest wysoki poziom estrogenu. Wówczas nasz sen jest płytszy, częściej przerywany. W drugiej połowie cyklu jest już lepiej – sen jest spokojniejszy i głębszy.

4. Czy liczenie owiec pomaga zasnąć?

To nie jest najlepszy pomysł. Jeśli nie możesz zasnąć, leżąc już w łóżku, po prostu wstań. Nie czytaj książek na leżąco, nie serfuj po internecie. Idź do drugiego pokoju i spróbuj poczytać albo zrób kilka głębokich wdechów. A najlepiej obudź partnera. Zdaniem specjalistów od snu, łóżko powinno służyć do spania i kochania się. Jeśli nie możesz zasnąć, postaw na seks. Dla zdrowia!

5. Czy warto w weekend odsypiać tygodniowe zmęczenie?

Niestety, to może przynieść więcej złego niż dobrego. Są na to dowody – naukowcy z brytyjskiego Medical Research Council przeprowadzili badania, z których wynika, że duże różnice między ilością snu w tygodniu a podczas weekendu mogą prowadzić do otyłości, chorób serca, cukrzycy. Ideałem jest wiec wstawanie zawsze o tej samej porze.

6. Kiedy kłopoty ze spaniem powinny nas martwić?

Jeśli co najmniej 3 razy w tygodniu nie możemy zasnąć lub wybudzamy się w nocy i zaburza to nasze codzienne funkcjonowanie, nie ma na co czekać. Trzeba iść do lekarza.

7. Czy kawa faktycznie utrudnia sen?

Tak. Podobne działa herbata, cola, napoje energetyzujące i czekolada. Trudności z zasypianiem częściej mają też osoby palące papierosy i nadużywające alkoholu.

Reklama

Więcej na temat snu:

8 rad na poranne problemy ze wstawaniem

Czym jest i jakie są przyczyny paraliżu sennego?

Joga na dobry sen - propozycje ćwiczeń

10 pytań o sen dziecka