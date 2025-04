Pamiętasz, kiedy ostatnio niespiesznie sączyłaś kawę? Albo oddawałaś się lekturze bez poczucia winy, że coś zaniedbujesz? Jeśli nie, ten tekst jest właśnie dla ciebie. Bo zmęczenie bywa często wynikiem choroby, np. anemii. Najczęściej jednak zmęczenie, szczególnie chroniczne bywa skutkiem przepracowania. Ciągłego pędzenia za lepszą pracą, pieniędzmi, uznaniem...

Zdaniem Carla Cederstroma (autora "Dead Man Working", czyli "Praca martwego człowieka" ), etyka biznesu z uniwersytetu w Sztoklomie, dziś zamiast pracować, staliśmy się swoją pracą. I to własne życzenie. Bo zdaniem naukowca największym naszym wrogiem nie jest korporacja czy szef, który wymaga za wiele, lecz ... MY SAMI. Konkretnie cerber, którego wpuszczamy do swojej głowy. To on każe nam nieustannie być w ruchu, doskonalić się. A za każdą źle wykorzystaną chwilę wpędzać się w poczucie winy.

Zmęczenie na życzenie

By go okiełznać nie wystarczy wyjść z pracy i wyłączyć telefon. Cerber nie tkwi bowiem w nowoczesnych komunikatorach, lecz w naszej głowie. I to od niej powinniśmy zacząć przemeblowanie. Tak jak robią to Skandynawowie. Duńczycy, którzy przodują w rankingach najszczęśliwszych nacji na świecie z umiejętności NICNIEROBIENIA zrobili swoją narodową markę. Wszystkie czynności związane z relaksem i tym, co pozwala odpocząć i cieszyć się życiem np. czas spędzany ze znajomymi czy nawet wałęsanie się po domu bez celu opisują słowem hygge. I nie ma znaczenia, że Dania jest o wiele zamożniejszym od nas krajem, a Duńczycy pracują tylko 33 godziny w tygodniu (my 44), ich zdaniem wynika to wyłącznie z podejścia do życia.

Bo odpoczynek to AKT WOLI I OCZEKIWAŃ OD ŻYCIA, a nie zamożności. A IM MNIEJ POTRZEBUJESZ, TYM JESTEŚ SZCZĘŚLIWSZY.

Jak pokonać zmęczenie, czyli nauka odpoczywania

Dlatego jeśli chcesz przezwyciężyć zmęczenie, musisz:

1 USTALIĆ PORY, KIEDY POTRZEBUJESZ ODPOCZĄĆ

Przyjrzyj się swojemu organizmowi i jego potrzebom. Rytmowi, w jakim najlepiej funkcjonuje w ciągu doby. Gdy przychodzi spadek formy, nie pompuj w siebie kawy i nie staraj się za wszelką cenę wykrzesać z siebie energii. Zamiast tego zrób sobie krótką przerwę, np. spacer lub drzemkę. Bo i tak wiele w tym czasie nie zdziałasz, a koszt dla organizmu będzie ogromny. On nie zapomina. Wcześniej czy później wystawi ci rachunek, a zmęczenie przybierze na sile.

2 ODETNIJ SIĘ OD TEGO, CO ZAKŁÓCA TWÓJ ODPOCZYNEK

Co zatem masz robić w takich chwilach? Przede wszystkim wyłącz wszystkie komunikatory. Jeszcze niedawno wydawało się, że będą nam ułatwiać życie. Dziś widać, że kradną czas, wysysają z nas energię i uzależniają jak narkotyk. Lekarz czy strażak muszą być pod telefonem , ale ty zapewne możesz sobie pozwolić na tryb off-line. Poszukaj też innych obszarów, które pozornie są relaksem. Jak Internet czy telewizja i zadaj sobie uczciwe pytanie: czy rzeczywiście przy nich odpoczywasz. Dla wielu z nas stały się bowiem tylko zapchajdziurą czy ucieczką przed samotnością, a nie czasem, kiedy łapiemy oddech. I efektywnie walczymy ze zmęczeniem.

3 ODDAJ SIĘ TEMU, CO NAPRAWDĘ KOCHASZ ROBIĆ

Co to będzie? To zależy od ciebie. Tu nie ma co ulegać modom. Np. biegać za wszelką cenę, jeśli należysz do osób, które najlepiej odpoczywają leżąc plackiem. Relaks to nie czas, który musisz wykorzystać produktywnie, rozsądnie zagospodarować każdą wolną chwilę. Chwile odpoczynku a nawet nudy czy sen są potrzebne. To nie strata a zysk, dzięki któremu przezwyciężysz zmęczenie. Ciało i umysł nabierają wtedy energii, stają się bardziej twórcze i wydajne.

4 POWTARZAJ TEN RYTUAŁ REGULARNIE

Nasze ciało lubi systematyczność. Dotyczy to nie tylko posiłków, lecz także wypoczynku. Dlatego szybciej pokonasz zmęczenie, jeśli będziesz robić przerwę na kawę czy spacer zawsze o tej samej porze. Podobnie jest z czasem, kiedy wychodzisz z pracy czy czasem przeznaczonym na sen. Jeśli dl twojego organizmu naturalne jest chodzenie spać o 11/00, nie siedź do 1.00. Twój organizm szybko przyzwyczai się do tych pór i będziesz wstawać wypoczęta.

5 RÓB ĆWICZENIA Z NICNIEROBIENIA

Teraz nie zostało już nic, jak trenować odpoczywanie. Brzmi dziwnie. A jednak dobre nawyki nie przyjdą same. Trzeba je wyćwiczyć. Nie daj się więc poczuciu winy i ucz delektować wolnym czasem, celebrować te chwile. A gdy pierwsze przyzwyczajenia wejdą ci w krew, poszerzaj sferę relaksu. Zacznij może o kwadransa na poranna kawę, potem dołącz do tego np. regularne spotkania ze znajomymi w piątek. Szybko zobaczysz, że czasu ci nie ubędzie, a życie stanie się o wiele przyjemniejsze. Pokonasz zmęczenie raz na zawsze.

