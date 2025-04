Mogłoby się wydawać, że kobiet, które chcą wyglądać jak lalki, jest na świecie wiele. Różnią się między sobą motywacją: jedne chcą upodobnić się do Barbie, by zachować młodość i urodę, inne – by zwrócić na siebie uwagę. Cel Jade jest jednak zupełnie inny – dla niej przebieranki to forma walki z ciężką chorobą.

Chora laleczka

Kiedy patrzy się na zdjęcia Jade, ostatnie, co przychodzi na myśl, to to, że kobieta jest ciężko chora. Na każdej fotografii szeroko się uśmiecha, pozując w kolorowych strojach i w otoczeniu cukierkowych gadżetów. A jednak.

Jade Smith i choruje na tę samą chorobę, co Lady Gaga. Chodzi o fibromialgię – przewlekłą niezapalną chorobę reumatyczną tkanek miękkich. Schorzenie to wiąże się z występowaniem na ciele punktów tkliwych, czyli miejsc szczególnie wrażliwych na ucisk, a także bólem mięśni i stawów.

Gdy Jade miała 11 lat, odkryła modę na tzw. cosplaye, czyli przebieranie się za postaci z gier, kreskówek i filmów. To stało się jej pasją, która pozwala zapomnieć o bólu i chorobie. Od tego czasu Jade wydała już fortunę na nowe stroje: w sumie ponad 100 tysięcy złotych. Za tę kwotę nakupowała butów (ma ich ponad 40 par), a także sukienek, rajstop i kolorowych dodatków. Gdy je zakłada, wygląda jak lalka.

Hobby Jade jednych zachwyca, innych bawi, a jeszcze innych wręcz bulwersuje. Wiele osób uważa, że dorosła kobieta nie powinna chcieć wyglądać jak dziecko, a jej wizerunek jest tandetny. 21-latka nie zraża się jednak i nie zamierza przestać się przebierać.

Ludzie robią sobie ze mną zdjęcia i mówią mi miłe rzeczy, ale zdarzają się też tacy, którzy komentują to w znacznie gorszy sposób. Przyzwyczaiłam się – powiedziała Jade.

Jade wyznała niedawno, że nie wyklucza w przyszłości poddania się operacjom plastycznym, by zachować urodę i młody wygląd. Wszystko po to, by jak najdłużej przypominać lalkę.

My uważamy, że swoimi strojami nikogo nie krzywdzi, a jeśli jej to pomaga, dlaczego miałaby tego nie robić? Tym bardziej, że patrzenie na jej zdjęcia naprawdę poprawia nastrój. Zobaczcie same w naszej galerii. Z niej też dowiecie się, jak Jade wygląda bez przebierania!

