Kłopoty z hemoroidami, to domena kobiet w ciąży, ludzi z nadwagą i... pracowników biurowych. Ryzyko zachorowania rośnie w efekcie wielogodzinnego siedzenia, błędów dietetycznych i dolegliwości trawiennych. Zmiany hormonalne też wpływają na kondycję naczyń krwionośnych i metabolizm.

Reklama

Spis treści:

To inaczej guzki krwawnicze. Ma je każdy człowiek. Są to położone w kanale odbytu sploty naczyń żylnych. Kiedy wypełniają się krwią, uszczelniają wylot przewodu pokarmowego ,dzięki temu można skutecznie powstrzymać stolec i nie dopuścić do stałego ulatniania się gazów. Aby wypróżnienie było możliwe, krew cofa się z naczyń, a przynajmniej tak być powinno.

Jeżeli hemoroidy obejmie stan zapalny, tracą one swą elastyczność, a w związku z tymi i zdolność swobodnej zmiany objętości. Zaczyna w nich stale zalegać krew. To już oznacza początek choroby.

Z czasem nieprawidłowości w pracy guzków krwawniczych się utrwalają i powodują wystąpienie coraz bardziej dokuczliwych objawów, takich jak:

ból, pieczenie czy świąd w okolicy odbytu, pojawianie się krwi (zwłaszcza podczas podcierania), wysuwanie się powiększonych hemoroidów na zewnątrz, utratę szczelności odbytu (czego objawem są zabrudzenia na bieliźnie).

Oczywiście nie wszystkie te objawy muszą wystąpić. Ale każdy z nich powinien być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Trzeba się leczyć.

We wstępnej fazie problemów z hemoroidami wyraźną poprawę można uzyskać, stosując środki bez recepty. Maści na hemoroidy, czopki i żele można stosować przez 7-10 dni. Jednak zawsze lepiej skonsultować chorobę z lekarzem.

Większość czopków na hemoroidy zawiera substancję mającą działanie znieczulające, dzięki czemu już pierwsze dawki przyniosą ulgę i zmniejszą ból. Czopki mają też działanie łagodzące stan zapalny i przyspieszają gojenie się ran. Niektóre też wpływają na regenerację błony śluzowej odbytu.

W zależności od producenta, różnią się trochę składem i działaniem. Spośród tych dostępnych bez recepty wybraliśmy 5 popularnych czopków na hemoroidy:

Proctomina

Te czopki mają działanie ściągające oraz redukują stan zapalny. Pomagają też zwalczyć takie dolegliwości towarzyszące hemoroidom, jak ból i świąd. Łagodzą podrażnienia błony śluzowej odbytu. Opakowanie zawiera 10 szt. czopków.

Anusir

Czopki doodbytnicze z kwasem hialuronowym nawilżają i ochraniają błonę śluzową. Kwas ma działanie lecznicze - łagodzi ból, pieczenie i swędzenie. Dodatkowo hamuje wysięk i redukuje powstawanie obrzęków. W opakowaniu znajduje się 10 szt. czopków.

Proktis-M

Wspomagają proces regeneracji błony śluzowej odbytu w chorobie hemoroidalnej, ale też po zabiegach chirurgicznych i w stanach zapalnych odbytu. Dobroczynnie działające substancje, które czopki mają w składzie, to m.in.: kwas hialuronowy, wąkrotę azjatycką, nagietek, aloes, drzewo herbaciane.

Criorectum

Te dwufazowe czopki o działaniu krioterapeutycznym uśmierzają ból i redukują krwawienia. Rozpuszczając się tworzą film i przyspieszają gojenie ran oraz uszkodzeń skory odbytu. Te czopki przed zastosowanie należy zamrozić w pozycji pionowej, a wcześniej wstrząsnąć. Opakowanie zawiera 10 szt.

Hemorol

Czopki doodbytnicze stosowane przy leczeniu żylaków odbytu, przy przewlekłych stanach zapalnych i pęknięciach śluzówki odbytu. Zawierają składniki o działaniu ściągającym, znieczulającym i przeciwzapalnym. W opakowaniu znajduje się 12 szt. czopków.

Jeśli odczuwasz taką potrzebę, wypróżnij się. Podmyj się i umyj ręce. Ostrożnie rozpakuj czopek, by go nie uszkodzić) – jeśli w domu jest ciepło, przechowuj czopki w lodówce (ale nie zamrażaj!) lub schłódź je np. przez 30 minut przed aplikacją. Dzięki temu będą zwarte i odpowiednio twarde. Ukucnij lub połóż się w wygodnej pozycji na boku. Namierz palcem odbyt, a potem wsuń w otwór czopek - nie musi być głęboko, wystarczy, by przeszedł przez zwieracz – wtedy mięśnie odbytu zamknął się nad czopkiem i przekierują go nieco głębiej. Na wszelki wypadek możesz przez chwilę przytrzymać palec przy odbycie, by mieć pewność, że czopek został wchłonięty. Umyj ręce.

Reklama

Więcej o hemoroidach:Krwawienie z odbytu nie zawsze oznacza raka. Jakie są objawy hemoroidów?Hemoroidy – częsty problem kobiet w ciąży i po porodzie