Hemoroidy mogą być wewnętrzne (wewnątrz odbytu – nie są widoczne) lub zewnętrzne (na zewnątrz odbytu). Mają postać guzków. Ich objawy zależą od stadium.

Na początku hemoroidy wewnętrzne są niewidoczne z zewnątrz, nie bolą, ale mogą powodować lekkie krwawienie. Później podczas parcia mogą zacząć wydostawać się na zewnątrz i same wracać do środka, a z czasem przestać się chować i stać się bolesne. W dalszym stadium guzki nie dają się przemieścić nawet palcem, towarzyszy im silny ból i krwawienia.

Jak rozpoznać hemoroidy?

Początkowym objawem hemoroidów jest zwykle świąd odbytu. Jego drapanie prowadzi do uszkodzenia skóry i śluzówki, a nierzadko także sączenia się wydzieliny. Chory może odczuwać je jako wilgoć w okolicy odbytu. Niestety, takie sączenie sprzyja odczynom zapalnym i alergicznym, a sam świąd jest często bagatelizowany, przez co zdiagnozowanie choroby odsuwa się w czasie.

Co więcej, chorzy z hemoroidami mają często poczucie niepełnego wypróżnienia, co powoduje silniejsze parcie w momencie oddawania stolca. To zaś przyczynia się do powiększania się hemoroidów. Z czasem guzki mogą zacząć wypadać i tkwić na zewnątrz odbytu.

Kolejnym charakterystycznym objawem hemoroidów jest pojawienie się niewielkich krwawień widocznych szczególnie w toalecie, np. na papierze toaletowym.

Objawy hemoroidów to więc:

jasnoczerwona krew z odbytu (krwawienie podczas wypróżniania lub po oddaniu stolca),

śluz wydalany wraz z kałem,

świąd i pieczenie odbytu odbytu,

nietrzymanie stolca,

pęknięcia i szczeliny okołoodbytnicze,

uszkodzenie śluzówki,

uczucie dyskomfortu,

problemy z siedzeniem,

intensywny ból, który nasila się przy wypróżnianiu,

wypadanie guzków krwawniczych.

Niektóre z tych objawów, a szczególnie krwawienie z odbytu, sprawiają, że hemoroidy mogą być przez chorych mylone z rakiem jelita grubego.

Do jakiego lekarza iść z hemoroidami?



Pacjenci podejrzewający u siebie hemoroidy często wstydzą się pokazać je lekarzowi. Niepotrzebnie – tym bardziej, że w początkowym stadium leczenie hemoroidów nie jest trudne.

Z hemoroidami najlepiej jest zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który w razie potrzeby da nam skierowanie do proktologa. Specjalista zbada nas prawdopodobnie w pozycji na lewym boku, która nie jest tak krępująca i nie powoduje dyskomfortu jak stosowania dotychczas kolankowo-łokciowa z wypięciem pośladków.

Na podstawie badania per rectum (palcem), wywiadu i obejrzenia okolic odbytu lekarz będzie mógł prawdopodobnie od razu postawić diagnozę. Aby potwierdzić hemoroidy, konieczna może też być anoskopia, czyli obejrzenie końcowego odcinka odbytnicy za pomocą wziernika – anoskopu. Badanie jest krótkie i bezbolesne.

Sama obecność hemoroidów jako niezmienionych struktur anatomicznych nie jest wskazaniem do leczenia. Postępowanie w chorobie hemoroidalnej zależy od jej objawów oraz od stopnia zaawansowania. W celu ustalenia nasilenia zmian najczęściej stosuje się czterostopniową klasyfikację choroby, która bierze pod uwagę wielkość i położenie guzków – wyjaśnia dr n. med. Marcin Tchórzewski, proktolog, chirurg w CM Damiana.

Jak dodaje dr n. med. Marcin Tchórzewski, czterostopniowa klasyfikacja choroby wygląda następująco:

Stopień I – hemoroidy widoczne jedynie w badaniu wziernikowym , powyżej linii grzebieniastej.

, powyżej linii grzebieniastej. Stopień II – hemoroidy wypadające z kanału odbytu w trakcie parcia i samoistnie powracające do normalnej pozycji po jego zakończeniu.

w trakcie parcia i samoistnie powracające do normalnej pozycji po jego zakończeniu. Stopień III – hemoroidy wypadające z kanału odbytu w trakcie parcia i wymagające odprowadzenia przez chorego do normalnej pozycji.

Stopień IV – hemoroidy nieodprowadzalne ze skłonnością do przekrwienia, obrzęków, zakrzepów i martwicy.

