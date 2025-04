Mamy je wszyscy. Guzki krwawnicze zwane hemoroidami to sploty naczyń krwionośnych, które napełniając się krwią, uszczelniają kanał odbytu. Czasami dochodzi jednak do zapalenia. Guzki puchną, twardnieją i wysuwają się na zewnątrz. To znaczy, że doszło do zapalenia hemoroidów.

Najczęstsze objawy hemoroidów to:

świąd, pieczenie lub ból odbytu i okolic;

poczucie niepełnego wypróżnienia się;

krwawienie i ból w trakcie oddawania stolca;

wysuwanie guzków na zewnątrz.

Domowe sposoby na zapalenie hemoroidów

W początkach choroby, kiedy guzki wciąż jeszcze po kilku dniach wsuwają się do środka same, można zmniejszyć dolegliwości i przyspieszyć gojenie metodami domowymi. Świetne efekty daje np. wyziębianie. Polega na tym, że w chustkę lub ściereczkę zawijamy kawałek lodu i przykładamy na kilka minut do bolącego miejsca.

Wówczas zmniejsza się stan zapalny, guzek obkurcza się i najczęściej po pewnym czasie sam wsuwa do środka. Pomocne bywają też nasiadówki np. z kory dębu. Jeśli jednak to nie pomoże,warto sięgnąć po maść.

Skuteczne maści na hemoroidy

Najlepsze są produkty, w skład których wchodzą równocześnie dwa składniki: tribenozyd i lidokaina. To połączenie dobrze uśmierza świąd i ból. Tribenozyd ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwświądowe, natomiast lidokaina wykazuje działanie znieczulające, działa bowiem na nerwy czuciowe. Pomaga bardzo szybko.

Najpopularniejsze maści na hemoroidy to:

Aesculan



Maść na bazie wazeliny, lanoliny i parafiny. Zawiera wyciąg z kory kasztanowca, który uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne oraz usprawnia krążenie. Preparat wzbogacony jest chlorowodorkiem lidokainy, który miejscowo znieczula.

Avenoc



Zrobiona na bazie lanoliny i wazeliny. Zawiera adrenalinę, która obkurcza naczynia krwionośne oraz zmniejszający świąd chlorowodorek amyleiny. W składzie ma też wyciągi z ziarnopłonu wiosennego, który działa odkażająco i łagodząco oraz przeciwzapalną i przeciwbólową piwonię lekarską.

Posterisan



Maść na bazie lanoliny i wazeliny. Zawiera też kultury bakterii, ponieważ działanie leku polega na pobudzeniu układu odpornościowego do zwalczania stanu zapalnego. Ta maść wskazana jest przede wszystkim w przypadku świądu. Niweluje też ból i pieczenie.

Procto-Glyvenol



Zawiera substancję znieczulającą – chlorowodorek lidokainy, a także składnik wpływający korzystnie na elastyczność naczyń krwionośnych – tribenozyd. Preparat działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwświądowo.

Proktosedon



Maść stosowana w leczeniu stanów zapalnych występujących w obrębie hemoroidów zawiera: octan hydrokortyzonu (działanie przeciwzapalne), chlorowodorek cynchokainy (znieczulające), siarczan neomycyny (przeciwbakteryjne), eskulinę (przeciwobrzękowe i przeciwkrwotoczne). Preparat wskazany w ostrych i przewlekłych schorzeniach hemoroidalnych, niweluje takie objawy jak świąd i ból. Stosowany jest też wspomagająco przed i po zabiegach operacyjnych.

Rectostop



Maść na podłożu wazelinowym stosowana w zwalczaniu stanów zapalnych hemoroidów oraz śluzówki odbytnicy. Dodatek balsamu peruwiańskiego sprawia, że preparat charakteryzuje się właściwościami antyseptycznymi, przeciwzapalnymi oraz gojącymi rany. Dodatkowo zawiera tlenek cynku, który działa ściągająco i wysuszająco oraz ryboflawinę regenerującą uszkodzoną śluzówkę odbytnicy.

Jak używać maści na hemoroidy? Maści z tymi składnikami stosuje się doodbytniczo, najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem oraz po wypróżnieniu. W opakowaniu zwykle znajdziemy aplikator ułatwiający aplikację maści w opuchnięte i obolałe miejsca. Maści nakładamy na umyty odbyt.

