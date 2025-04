Każdy z nas ma hemoroidy. Po prostu do czasu, aż nie zaczną nam się dawać we znaki, się nimi nie interesujemy. Hemoroidy to poduszeczki stworzone ze splotów żylnych i tkanki łącznej. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

1. Zwykle mamy 3 takie twory. Nie widać ich, bo mieszczą się w kanale odbytu. Te, które znajdują się w nim powyżej linii grzebieniastej (czyli powyżej 2-3 cm od ujścia odbytu) nazywamy hemoroidami wewnętrznymi. Te położone poniżej linii grzebieniastej określamy jako hemoroidy zewnętrzne.

2. Objawem hemoroidów wewnętrznych jest delikatne krwawienie, którego pozostawia ślady na bieliźnie lub papierze toaletowym. Hemoroidy zewnętrzne zdecydowanie bardziej dają się we znaki, bo – zwłaszcza w zaawansowanej postaci – mogą przejściowo lub stale pozostawać na zewnątrz, poza kanałem odbytu. Ucisk na nie oraz otarcie powodują świąd, pieczenie, podkrwawianie.

3. Gdy hemoroidy znajdują się na zewnątrz można je wyczuć podczas mycia się czy wycierania papierem oraz zobaczyć (wyglądają jak uwypuklenia lub nabrzmiałe niczym balonik zaróżowione lub zasiniałe żyłki).

4. To czy hemoroidy pozostają stale na zewnątrz, czy nie zależy od stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej.

w pierwszej fazie hemoroidy pozostają stale w środku i w zasadzie nie dają o sobie znać

w drugiej fazie hemoroidy wysuwają się na zewnątrz podczas wypróżniania, ale potem samoistnie wracają na miejsce, czyli chowają się w kanale odbytu

w trzeciej fazie hemoroidy wysuwają się i nie dają rady same wsunąć – trzeba im w tym pomóc, wtedy zostaną w środku

w czwartej fazie hemoroidy pozostają przez cały czas na zewnątrz i nie da się zmienić ich lokalizacji.

5. Samodzielne leczenie hemoroidów rozpoczynamy od drugiej fazy (wcześniej nie mamy zwykle pojęcia o tym, że w ogóle mamy taki problem). Ale stosowanie maści, kremów, czopków czy tabletek sprawdza się jedynie do trzeciej fazy włącznie (a i to nie zawsze). Choroba w fazie czwartej wymaga przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

6. Leczenie domowe maściami i czopkami zaleca się prowadzić zwykle przez 7-10 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi poprawa, to znaczy, że kuracja taka jest za słaba. Konieczna jest wtedy wizyta u lekarza.

7. Do lekarza (na początek internisty, a w razie potrzeby proktologa) trzeba iść także, gdy problemy z hemoroidami nawracają. Konieczne jest bowiem stwierdzenie, że rzeczywiście z takim problemem mamy do czynienia (krwawienia z odbytu mogą bowiem sygnalizować też inne schorzenia, w tym raka jelita grubego!). Poza tym nawracające lub utrzymujące się dolegliwości świadczą o tym, że należy dobrać inny sposób leczenia.

8. O ile hemoroidy nie wymagają leczenia operacyjnego, lekarz zleca zwykle:

długofalowe zażywanie leków np. z escyną czy diosminą (zwiększają elastyczność i zmniejszają przepuszczalność naczyń)

np. z escyną czy diosminą (zwiększają elastyczność i zmniejszają przepuszczalność naczyń) okresowe stosowanie dostępnych na receptę czopków i maści, które (oprócz składników występujących również w środkach dostępnych bez recepty) zawierają substancje o właściwościach przeciwświądowych i przeciwzapalnych (np. hydrokortyzon).

9. Skłonność do choroby hemoroidalnej może być dziedziczna, ale czynniki, które (niezależnie od genów) zwiększają ryzyko wystąpienia problemów to:

nadwaga, otyłość

brak ruchu i siedząca praca

nawracające zaparcia

dieta uboga w błonnik

ciąża i poród

