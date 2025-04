To, co potocznie nazywamy hemoroidami, to stan zapalny guzków krwawniczych, które naturalnie uszczelniają odbytnicę, przeciwdziałając niekontrolowanemu wydostawaniu się kału na zewnątrz. Hemoroidy najczęściej pojawiają się po 20. roku życia, ale zdarzają się również u dzieci, nawet u niemowląt. Hemoroidy wiążą się z bólem i często też krwawieniem z odbytu, dlatego zazwyczaj bardzo niepokoją dzieci i rodziców. Co jest ich przyczyną i jak sobie poradzić z hemoroidami u dzieci?

Reklama

Spis treści:

Hemoroidy u dziecka to rzadka przypadłość. Ich przyczynami są najczęściej:

siedzenie na twardych powierzchniach,

zaparcia u dzieci,

wysilanie się podczas wypróżniania,

zbyt długie siedzenie na nocniku (prowadzi do gromadzenia się większej ilości krwi w obrębie miednicy, co sprzyja powstawaniu żylaków odbytu),

nieprawidłowa dieta (zbyt mała ilość wody, owoców i warzyw),

siedzący tryb życia,

nieswoiste zapalenie jelit,

skłonność odziedziczona po rodzicach.

Także częsta i silna złość dziecka czy napinanie się mogą prowadzić do zwiększonego nacisku na brzuch, a w rezultacie do tworzenia się hemoroidów u dzieci.

Hemoroidy objęte stanem zapalnym stają się nabrzmiałe i przekrwione, niekiedy krwawią. Pojawiają się dolegliwości bólowe, pieczenie, trudności z siedzeniem czy zasypianiem. Małe dzieci, które nie potrafią jeszcze sygnalizować tego, co im dolega, mogą reagować płaczem, drażliwością, niepokojem ruchowym. Dlatego ważna jest czujność rodzica.

Objawy hemoroidów u dzieci to:

ból,

pieczenie i swędzenie odbytu,

krwawienie z odbytu,

jasnoczerwone smugi krwi w stolcu,

wyciek śluzu z odbytu,

płacz podczas wypróżniania,

twarde, suche stolce.

Żylaki u dzieci mogą być niewidoczne, ukryte w kanale odbytu (tzw. hemoroidy wewnętrzne), lub widoczne - mają wtedy postać niewielkich uwypukleń, guzków (czerwonych lub sinych) przy samym odbycie (tzw. hemoroidy zewnętrzne).

Jeśli choroba nie zostanie szybko wyleczona, dziecko dodatkowo będzie obawiało się wypróżnień. Może wtedy dojść do większych zaparć, powstawania szczelin okołoodbytniczych (bolesnych pęknięć śluzówki odbytu), niepełnych wypróżnień, a nawet gorączki i cofania się kału. Gdy hemoroidy urosną, utrudniają nawet chodzenie i siedzenie.

Jeśli podejrzewasz hemoroidy u dziecka, zgłoś się do pediatry. Lekarz na podstawie badania fizykalnego i wywiadu lekarskiego może postawić diagnozę. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie kolonoskopii u dziecka. Istotne jest, aby specjalista rozważył, czy objawy u dziecka nie są przypadkiem powodowane przez inne stany chorobowe niż hemoroidy. Z żylakami odbytu u dzieci mogą być mylone: polipy odbytnicy, szczeliny odbytu, brodawki lub inne narośla.

Trzeba działać kompleksowo. W doraźnym leczeniu hemoroidów u dzieci stosuje się:

nasiadówki z naparów rumianku lub kory dębu (sprawdź też inne domowe sposoby na hemoroidy),

lub (sprawdź też inne domowe sposoby na hemoroidy), czopki i maści , które łagodzą stan zapalny, a przy okazji ból i świąd odbytu (sprawdź w ulotce, czy mogą być stosowane u dzieci)

, które łagodzą stan zapalny, a przy okazji ból i świąd odbytu (sprawdź w ulotce, czy mogą być stosowane u dzieci) środki na zaparcia dla dzieci , które ułatwiają wypróżnianie,

, które ułatwiają wypróżnianie, częstą higienę okolic odbytu oraz używanie specjalnych preparatów do higieny intymnej odbytu, które ściągają i regenerują podrażnienie skóry.

Podstawą długofalowego leczenia hemoroidów u dzieci jest właściwa dieta, aktywność fizyczna oraz prawidłowe nawyki dotyczące wypróżniania. Lekarze zalecają wyrabianie w dziecku rutyny chodzenia do toalety codziennie o podobnej porze.

Dieta odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu hemoroidom u dzieci. Warto zastosować się do tych reguł:

zastosowanie diety bogatoresztkowej , czyli bogatej w błonnik pokarmowy, jak otręby pszenne, mąka z pełnego przemiału, fasola i groch, kukurydza, nasiona roślin, całe ziarna, warzywa kapustne, warzywa korzeniowe i orzechy oraz owoce,

, czyli bogatej w błonnik pokarmowy, jak otręby pszenne, mąka z pełnego przemiału, fasola i groch, kukurydza, nasiona roślin, całe ziarna, warzywa kapustne, warzywa korzeniowe i orzechy oraz owoce, eliminacja cukru i słodyczy, szczególnie czekolady, która ma działanie zapierające,

unikanie produktów bogatych w węglowodany i tłuszcze,

regularne spożywanie posiłków (5 razy dziennie w równych odstępach czasu, najlepiej co 3 godziny), aby też utrzymać regularność wypróżnień,

zwiększenie ilości picia (wody i herbatek ziołowych), które powodują rozmiękczenie kału,

Ważne jest również zwiększenie ilości ruchu, który też przyspiesza perystaltykę jelit. Tutaj znajdziesz inne pomocne informacje: Co zjeść na zaparcia? 10 produktów polecanych przez dietetyków

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.03.2019.

Reklama

Czytaj także:

Kupa niemowlęcia bez tajemnic. Co wygląd stolca mówi o stanie zdrowia dziecka?

Zaparcia – przyczyny ostrych i przewlekłych zaparć, leczenie, dieta, alarmujące objawy

Rak jelita grubego – objawy, przyczyny, badania (komentarz onkologa)

Krew utajona w kale - alarmujący objaw