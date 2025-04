Nauka poznała już co najmniej kilka substancji, których wraz z wiekiem ubywa w naszym organizmie. Każda z nich jest swoistym eliksirem młodości, którego odpowiedni poziom gwarantuje zachowanie niezmiennie dobrej formy na długie lata. I nawet jeśli naturalne źródła, wcześniej wystarczające dla organizmu, zaczynają zawodzić, jest sposób, by dostarczyć brakujących ważnych substancji w postaci kapsułek czy tabletek.

W ten sposób nie zmienimy wprawdzie wieku kalendarzowego, w rzeczywistości możemy jednak być znacznie młodsi, niż to wynika z naszej metryki. Całkiem realne jest zachowanie doskonałej pamięci, gładkiej cery, sprawnych stawów oraz utrzymanie takiego poziomu energii, jakim cieszą się zwykle dwudziesto- i trzydziestolatki. Poniżej przedstawiamy kilka takich substancji. Są absolutnie bezpieczne, jeśli jednak chciałabyś je wypróbować, na wszelki wypadek skonsultuj się z lekarzem.

Koenzym Q10: więcej energii, zdrowsze serce

To substancja nazywana paliwem dla komórek. Odkrycie jej działania oznaczało rewolucyjny przełom w nauce i przyniosło Nagrodę Nobla profesorowi Peterowi Mitchellowi w 1978 r. Koenzym Q10 wytwarzany jest przez organizm, a występuje w mitochondriach komórek, czyli tam, gdzie produkowana jest energia. Spełnia kluczową rolę w tej produkcji, pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy serca, niskiego ciśnienia krwi i zapobiega miażdżycy.

Jest substancją ważną także dla prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu odporności. Oprócz tego wspomaga stomatologów w walce z paradontozą, wzmacnia dziąsła i zmniejsza kieszonki przyzębowe. Koenzym ten ma też duże znaczenie w zachowaniu młodości – jest antyutleniaczem i zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za postępowanie procesów starzenia się. Dlatego jego przyjmowanie może sprzyjać zmniejszaniu i wygładzaniu się zmarszczek. Młode, zdrowe osoby mają wystarczający poziom koenzymu Q10, ale spada on znacząco już od 20. roku życia, by około czterdziestki osiągnąć poziom niewystarczający. Na zmniejszanie się jego ilości wpływają także: chroniczna niewydolność serca, cukrzyca, zespół Downa.

Koenzym Q10 powinni przyjmować wszyscy, którzy stosują kurację statynami (lekami obniżającymi poziom cholesterolu we krwi) oraz beta-blokerami (preparatami stosowanymi w chorobie niedokrwiennej serca). U tych osób zaburzony jest bowiem proces syntezy koenzymu Q10, dlatego są szczególnie narażone na jego niedobory.

Uważa się, że dorosłe osoby powinny przyjmować 30–50 mg tej substancji dziennie. Preparaty z koenzymem Q10 najlepiej stosować tuż po posiłku zawierającym tłuszcze (polepszają jego wchłanianie przez organizm). Jego dobroczynne działanie ujawnia się powoli, dopiero po kilku tygodniach zażywania. Jeśli ktoś już po paru dniach czuje się lepiej, może to znaczyć, że

w jego organizmie istniał duży niedobór Q10, wówczas mimo poprawy samopoczucia należy nadal stosować dawkę podtrzymującą w ilości 10–30 mg dziennie.

Gdzie szukać koenzymu Q10?

Naturalne źródła: tłuste ryby i owoce morza, mięso (przede wszystkim wołowe), a zwłaszcza serce, nerki, wątroba, olej sojowy, orzeszki ziemne.

Preparaty: BioActive Q10 Uniqinol, Koenzym Q10 + witamina E, Koenzym Q10, Nivea Visage Q10 – krem do twarzy, Krem Q10 – przeciwzmarszcz-kowy Ziaja i Bielenda.

NADH: witalność i dobry nastrój

To aktywator witalności i wszelkich procesów życiowych – gwarantuje właściwą pracę wszystkich tkanek i narządów. Jest też jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Tworzy w organizmie wyjątkowo silną antyoksydacyjną barierę ochronną. Niektórzy nazywają go nawet obrazowo „wyszukiwaczem wolnych rodników”. NADH unieszkodliwia je, a dzięki temu spowalnia proces degradacji komórek, czyli, mówiąc prościej, wpływa na przedłużenie ich żywotności.

Dodatkowo substancja ta jest odpowiedzialna za wzrost produkcji neuroprzekaźników – dopaminy i serotoniny (tzw. hormonów szczęścia). Zwiększa też wytrzymałość organizmu oraz ułatwia transport tlenu w organizmie.

Na tę substancję powinny zwrócić uwagę przede wszystkim osoby przemęczone, odczuwające częste spadki nastroju i samopoczucia. Polecana jest też ludziom bardzo aktywnym, aby zwiększyć ich wydolność fizyczną i odporność na stres.

Preparaty z NADH najlepiej zażywać tuż po przebudzeniu (na pusty żołądek) i popijać dużą ilością wody. Należy zachować co najmniej 30-minutową przerwę pomiędzy przyjęciem tabletki a posiłkiem, bo jedzenie utrudnia wchłanianie NADH. Dotyczy to również picia napojów innych niż woda, takich jak kawa, herbata czy soki owocowe.

Gdzie szukać NADH?

Naturalne źródła: surowe mięso i ryby, drożdże, imbir, śladowe ilości w niektórych warzywach: marchew, burak. Warto jednak wiedzieć, że NADH przy przetwarzaniu czy obróbce termicznej ginie.

Preparaty: Koenade.

DHEA: doskonała kondycja, lepszy seks

To tzw. hormon macierzysty (powstają z niego w zależności od potrzeb inne ważne hormony, m.in. estrogeny i testosteron). Dlatego nazywany bywa także superhormonem. Produkowany jest w organizmie przez korę nadnerczy. Wysoki poziom DHEA we krwi zapewnia człowiekowi siłę, energię, sprawność fizyczną oraz intelektualną, jednym słowem, wszystkie przymioty młodości. Działa na receptory w mózgu, kościach, naczyniach i wielu innych tkankach, a wpływa na wiele aspektów naszego życia: odporność, nastrój, pamięć.

Reguluje także metabolizm, pobudza wzrost mięśni, zwiększa ochotę na seks i redukuje ryzyko chorób serca. Do około 25. roku życia zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają na ogół wystarczający poziom tej substancji w organizmie. Potem jednak produkcja spada, u pań szybciej, u panów nieco wolniej. Około czterdziestki u wszystkich poziom DHEA jest mniej więcej o połowę niższy niż dwadzieścia lat wcześniej. U osób, które zaczęły wówczas suplementację, udowodniono znaczną poprawę nastroju (DHEA jest skuteczny w leczeniu łagodnej i nasilonej depresji, ujawniającej się w średnim i starszym wieku) oraz zaobserwowano większą aktywność (przypływ sił witalnych, lepsza kondycja) i satysfakcję z życia seksualnego.

Przyjmowanie tego hormonu łagodzi także objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, nocne poty, drażliwość. Preparaty kosmetyczne z DHEA poprawiają wygląd skóry, zwiększają jej jędrność, powodują lepsze nawilżenie i opóźniają procesy starzenia się.

Warto zacząć przyjmowanie DHEA od małych dawek (5–10 mg na dobę), by zwiększać je wraz z wiekiem. Trzeba też pamiętać, że przyjmowanie DHEA to terapia, którą należy stosować dość długo (poziom tego hormonu w organizmie uzupełniany jest powoli). Efektów DHEA należy oczekiwać po minimum 8 tygodniach terapii. Żeby je utrzymać, należy kontynuować leczenie co najmniej przez kilka miesięcy.

Gdzie szukać DHEA?

Naturalne źródła: właściwie nie występuje.

Preparaty: Biosteron, BioStym Balance, krem do twarzy DHEA – Phyto, korektor do cery dojrzałej DHEA Plus, AA Plus New Skin DHEA – krem regenerujący.

Kolagen: piękna cera, zdrowe stawy

To najważniejsze białko w organizmie ludzkim. Jest podstawowym składnikiem tkanki łącznej, nazywanej też tkanką młodości (patrz str. 56). Włókna kolagenowe są budulcem m.in. skóry, kości, stawów. Tworzą sprężyste rusztowanie, które służy umocowaniu narządów wewnętrznych, takich jak nerki, wątroba czy żołądek. Kolagen nadaje tkankom wytrzymałość, elastyczność oraz odpowiednie kształty. Do jego zadań należy również utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia skóry oraz odnawianie jej komórek.

Sprawuje też ważną funkcję obronną w układzie odpornościowym – ogranicza wnikanie i rozprzestrzenianie się patogenów (m.in. toksyn środowiskowych i drobnoustrojów). Organizm zdrowego, młodego człowieka systematycznie odbudowuje zapasy kolagenu. Wraz z upływem czasu jednak stopniowo traci tę zdolność – ilość substancji zmniejsza się już od trzydziestki. Efekt? Pojawianie się pierwszych zmarszczek, cellulitu, bólów kolan, łokci, kręgosłupa. Suplementacja kolagenu polecana jest przede wszystkim osobom aktywnym (zapobiega zwyrodnieniom stawów, pomaga zachować sprawność fizyczną) oraz narażonym na długotrwałe działanie promieni słonecznych (oraz tych, którzy lubią solaria) – promieniowanie ultrafioletowe przyspiesza rozpad włókien kolagenowych.

Są badania potwierdzające, że doustne przyjmowanie kolagenu dość szybko hamuje proces starzenia się skóry, wzmacnia sprężystość stawów i poprawia stan kości. Płynny kolagen może też być dostarczany do organizmu w postaci zastrzyków (wypełnianie zmarszczek tą substancją to ostatnio jeden z podstawowych zabiegów w medycynie estetycznej). Jest również wiele kremów i balsamów z dodatkiem tej substancji.

Gdzie szukać kolagenu?

Naturalne źródła: salceson, galaretka z nóżek.

Preparaty: Olimp Kolagen Activ Plus, 4FLEX, Colvita, serie kosmetyków Kolagen (Celia), Kolagen & Elastyna (Soraya), Collagen + kwas hialuronowy (Bielenda), Kolagenowa sprężystość skóry (L'Oréal).