O tym, jak na organizm wpływają wszechobecne toksyny i dlaczego warto przynajmniej raz w roku przeprowadzać kuracje oczyszczające, rozmawiamy ze specjalistą kosmetologiem Grażyną Glonek.

- Skąd się biorą w naszym organizmie toksyny?

Grażyna Glonek: Dostają się do niego z pokarmem i powietrzem. Co roku powstaje ponad dwa tysiące nowych związków chemicznych, a oddziaływanie wielu z nich na organizm człowieka nie zostało w pełni poznane. Znajdują się one w naszym najbliższym otoczeniu – lakierach do podłóg, farbach do ścian, materiałach używanych do wykonania mebli, ale też kosmetykach i jedzeniu. Trujące substancje chemiczne rozprzestrzeniają się na wszystkie elementy środowiska naturalnego poprzez powietrze i wody gruntowe. Każdego dnia jesteśmy więc narażeni na kontakt z czynnikami toksycznymi, które są niebezpieczne dla naszego zdrowia. Organizm ludzki w procesie metabolizmu sam produkuje również wiele substancji, które nie zawsze zostają wydalone. Natura wyposażyła nas wprawdzie w mechanizmy, dzięki którym możemy się oczyszczać, ale dzisiaj, niestety, nie są już one wystarczające. Organizm ogranicza zatem wpływ szkodliwych substancji tak jak może: odkładając je we własnych tkankach – macierzy międzykomórkowej, tkance łącznej czy tłuszczowej lub stawach.

- Jak te substancje wpływają na nasze zdrowie?

Toksyny odkładające się w naszym organizmie mają wpływ nie tylko na zdrowie, ale także na urodę. Przede wszystkim dlatego, że skóra jest pierwszą barierą oddzielającą nas od środowiska zewnętrznego. Ilość i różnorodność toksyn występujących w środowisku, które dostają się do ustroju ludzkiego, przekracza już możliwości fizjologicznej detoksykacji. Trucizny, które nie zostały wydalone z organizmu w wyniku naturalnych procesów, zaburzają jego funkcje regulacyjne i w efekcie substancje toksyczne gromadzą się w organizmie. Ich nadmiar prowadzi do osłabienia odporności, a w konsekwencji zaburzeń w przemianach biochemicznych. Spadek odporności przyczynia się do częstych infekcji, a w skrajnym przypadku – schorzeń przewlekłych. Pojawiają się zaburzenia trawienne, bezsenność lub huśtawki nastroju, ale też problemy ze skórą, cellulit, otyłość. W ten sposób nasz organizm wysyła nam sygnał, iż naturalny system oczyszczania nie jest wydajny.

- Czy jest jakiś naturalny sposób, by mu pomóc?

Ten proces można wspierać lekami homotoksykologicznymi, które pobudzają do działania narządy wewnętrzne odpowiedzialne za pozbywanie się szkodliwych substancji. Inne metody pozwalają jedynie na powierzchowne oczyszczenie organizmu. Homotoksykologia ułatwia naturalne oczyszczenie nawet przestrzeni międzykomórkowych.

- Jak przeprowadzić taką kurację?

Detoksykacja powinna trwać co najmniej 6 tygodni. Codziennie trzeba wypić ok. 1,5 litra wody z rozcieńczonymi w niej preparatami wspomagającymi oczyszczanie. Stosuje się jednocześnie trzy preparaty:

- Lymphomyosot® N – pobudza drenaż limfatyczny, uwalniając od toksyn tkankę łączną;

- Berberis-Homaccord® – wspomaga toczące się w ner-

kach i wątrobie procesy detoksy-

kacji i wydalania;

- Nux vomica-Homaccord® N – pobudza detoksykację wątroby i przewodu pokarmowego.

Dawkowanie nie jest zbyt skomplikowane – należy przyjmować po 30 kropli każdego preparatu dziennie.

Dodatkowo w trakcie kuracji należy unikać czynników powodujących odkładanie toksyn w organizmie: unikać miejsc z dużą ilością toksyn gazowych, takich jak centra handlowe, pomieszczeń, w których pali się papierosy, nowo wyremontowanych domów oraz chemicznych substancji czyszczących do stosowania "na sucho".

Trzeba także dbać o to, aby składniki naszej diety zawierały jak najmniej substancji chemicznych (najlepiej kupować żywność w sklepach ekologicznych). Powinno się też unikać czerwonego mięsa, alkoholu i cukrów, a pić dużo wody i herbat ziołowych. Oczyszczanie organizmu można stymulować poprzez masaże, saunę, ćwiczenia fizyczne.

- Kto nie powinien oczyszczać organizmu?

Taka kuracja nie jest zalecana kobietom w ciąży i karmiącym oraz osobom, które z uwagi na choroby układu pokarmowego mają ścisłą dietę eliminacyjną.

- Jak często można to powtarzać?

Pacjenci, którzy nie poddawali się wcześniej detoksykacji, powinni ją stosować przez pierwsze 2 lata dwa razy w roku, później można poddawać się jej raz

w roku, zawsze powinna trwać przynajmniej 6 tygodni.

lek. med. Grażyna Glonek Specjalista pediatrii, kosmetolog. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętego Ludwika oraz Instytucie Piękna Dermique w Krakowie

Rozmawiała: Marzena Bartoszuk