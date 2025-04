3 z 7

Wzmożone pragnienie - zbadaj poziom insuliny

Objawy zaburzeń hormonalnych: wzmożone pragnienie

Zbadaj poziom insuliny. Jeśli insuliny jest za mało lub organizm jest oporny na ten hormon, glukoza nie może dotrzeć do komórek i pozostaje we krwi. A to prowadzi do rozwoju cukrzycy typu 2. Jeśli dodatkowe badanie potwierdzi podniesiony cukier, na pewno mamy do czynienia z cukrzycą.

Osoby chore na cukrzycę muszą znajdować się pod opieką diabetologa. Na pewno konieczna będzie zmiana diety na niskocukrową, codzienna aktywność fizyczna (zwiększa wrażliwość organizmu na insulinę), a w wielu przypadkach – przyjmowanie leków.