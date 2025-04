Nowy rok to nowy początek i nowy zapał do zmiany na lepsze! Przygotowując listę planów do zrealizowania w nowym roku, zadbajmy, by w naszym harmonogramie na kolejne 365 dni znaleźć miejsce również na zdrowie! Ponieważ to przede wszystkim dobrego zdrowia życzyliśmy sobie podczas świątecznych i sylwestrowych spotkań z najbliższymi, poczujmy się w obowiązku, aby odrobinę dopomóc tym życzeniom się spełnić.



"Zdrowia, szczęścia, pomyślności" - jeszcze niedawno właśnie tego życzyliśmy sobie w gronie rodziny i znajomych. Nie bez powodu w wypowiadaniu życzeń, pierwsze miejsce zawsze zajmuje zdrowie. Początek nowego roku to odpowiedni czas, by poświęcić chwilę na przemyślenia i podsumowania, również w kwestii zdrowia. Czy w poprzednim roku często zdarzało nam się chorować? Zapadaliśmy na sezonowe infekcje? A może zaniedbaliśmy aktywność fizyczną lub przytyliśmy kilka kilogramów? Zróbmy w pamięci szybki rachunek sumienia i obiecajmy poprawę. Oto 5 zdrowotnych postanowień noworocznych dla każdego!

Badania profilaktyczne

Badanie krwi, cytologia, samobadanie piersi, wizyta u dentysty? Niby wszyscy pamiętamy, o tym że lepiej zapobiegać niż leczyć, lecz w praktyce bywa różnie. Styczeń to dobry moment, aby przypomnieć sobie o obowiązku badań profilaktycznych. Dlatego w nowym, jeszcze pachnącym drukarnią kalendarzu, warto zanotować sobie termin badania. Profilaktyka to absolutna podstawa dbania o zdrowie, pamiętajmy o tym przez cały rok!

Urozmaicona dieta

Większość z nas żyje w biegu. Zapominamy o śniadaniu, w pracy zamiast po zdrową przekąskę, sięgamy po batona, a po pracy maszerujemy na pizzę i drinka do baru, zamiast na zdrowy obiad w domowych pieleszach. Pamiętajmy, że jesteśmy tym, co jemy, więc jeśli zależy nam na dobrym zdrowiu (i wyglądzie) musimy dbać o urozmaiconą, bogatą w cenne składniki mineralne dietę. Więcej warzyw, owoców, ciemnego pieczywa i ryb w codziennej diecie przez cały rok z pewnością spowoduje, że staniemy się zdrowsi, pełni sił witalnych i motywacji do podejmowania nowych działań w roku kolejnym!

Aktywność fizyczna to podstawa!

W powiedzeniu, że sport to zdrowie nie ma ani odrobiny przesady! Pewnie część z was ciągle myśli, że sport jest jedynie dla zapaleńców oraz tych, którzy próbują zrzucić kilka kilogramów. Nic bardziej mylnego! Aktywność fizyczna, oczywiście oprócz tego, że ma znaczący wpływ na wygląd naszej sylwetki, to profilaktyka chorób cywilizacyjnych, wzmocnienie mięśni i stawów, doskonała forma relaksu, a także przepis na poprawę nastroju!

Odchudzanie

Jeśli w minionym roku zdarzyło nam się przytyć kilka kilogramów, styczeń to dobry miesiąc, aby zaplanować ich redukcję. Nie bez powodu jednym z najczęściej podejmowanych postanowień noworocznych jest właśnie odchudzanie. Tym bardziej, że zimą często się zaniedbujemy, a perspektywa szybko zbliżającej się wiosny dla wielu jest wystarczającą motywacją, by zadbać o smukła sylwetkę. Od czego zacząć? Najpierw oblicz swoje BMI (Body Mass Index), by sprawdzić, czy masz nadwagę. Jeśli okaże się, że tak, nie ma na co czekać. Pamiętaj, że nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko wielu chorób, dlatego szczupła sylwetka to nie tylko fanaberia gwiazd filmowych, ale przede wszystkim gwarancja dobego zdrowia i samopoczucia.

Używki - wcale lub tylko sporadycznie

Kawa, papierosy, batony - każdy z nas ma swoje drobne przyjemności, poprawiające humor i samopoczucie. Pamiętajmy jednak, że większość z nich nie wpływa pozytywnie nasze zdrowie. Rzucenie palenia to absolutny obowiązek, jeśli chcemy przeżyć długie lata! Co do picia kawy, to zdania dietetyków i lekarzy są podzielone. Z jednej strony - przynosi ona korzyści w postaci poprawy koncentracji, przypływu energii, spowolnienia procesów starzenia, a nawet zmniejszenia ryzyka niektórych chorób (np. choroby Parkinsona); z drugiej, jej nadmiar - odwadnia organizm, wypłukuje magnez z organizmu, a także może szkodzić osobom z chorobami serca, problemami z żołądkiem czy nerwicą. Zastanówmy się zatem nad całkowitym lub choćby częściowym wyeliminowaniem używek z naszego życia, jeśli dobre zdrowie leży nam na sercu (dosłownie i przenośni!).

Odpoczynek

Wysypiasz się? Rano budzisz się rześki i pełny energii? Czy wypoczywasz aktywnie? Pamiętaj, że efektywny sen oraz wypoczynek mają kluczowe znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Nowy rok rozpocznij zatem od obietnicy, że poprawisz komfort swojego snu i formy spędzania czasu wolnego. Może obiecasz sobie, że będziesz spać 7-8 godzina na dobę, albo że leżenie na kanapie przed telewizorem zamienisz na dotleniający spacer? Dobrym pomysłem na relaks jest również znalezienie sobie hobby, które pozwoli oderwać się od codziennych obowiązków, a jeśli dodatkowo będzie to hobby związane ze sportem, upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu!

