W dobie komputeryzacji i nowoczesnych diagnostycznych technik medycznych czujemy się często zagubieni. Wyniki nawet najzwyklejszych badań – krwi i moczu – dla ludzi niewtajemniczonych bywają czarną magią. A przecież badania podstawowe powinniśmy robić co najmniej raz w roku. Warto więc wiedzieć, jak je odczytywać i o czym mogą świadczyć nieprawidłowe wartości. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie symboli stosowanych przez laboratoria analityczne, a także obowiązujące normy.

Co mówi badanie krwi?

To najważniejsze ze wszystkich badań. Może wiele powiedzieć o zdrowiu, niekiedy nawet uratować życie. Jeśli więc czujesz wyraźny spadek energii, senność, nadmierne pragnienie, straciłaś apetyt, wypadają ci włosy albo niepokoi cię cokolwiek innego, nie zwlekaj i idź na badanie do lekarza rodzinnego. Z pewnością dostaniesz skierowanie na pobranie krwi. Które wskaźniki są najważniejsze i jak je czytać?



WBC – leukocyty (krwinki białe)

Świadczą o funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Prawidłowy wynik: powinien mieścić się w granicach 4,0–10,0 G/I.

Co powinno wzbudzić niepokój? Nadmiar leukocytów może świadczyć o stanie zapalnym lub chorobie układu krwiotwórczego.

Ważne dla kobiet w ciąży! W ostatnim miesiącu wyniki mogą przekraczać 10 G/I.

OB – odczyn Biernackiego

OB (czyli opad) informuje, w jakim tempie opadają krwinki czerwone po upływie jednej lub dwóch godzin.

Prawidłowy wynik: do 20 mm/godz.

Co powinno wzbudzić niepokój? Gdy OB jest zbyt wysokie, może wskazywać na stan zapalny w organizmie – np. zapalenie pęcherza moczowego czy ucha. Opad podnosi się nawet przy lekkim przeziębieniu. Gdy OB jest zbyt niskie, może sygnalizować anemię (niedokrwistość) lub przewlekłą niewydolność krążenia.

Ważne dla kobiet w ciąży! OB może być u nich wyższe od 20 mm/godz. i nie jest to powód do niepokoju.

HGB – hemoglobina

Bardzo ważny wskaźnik, świadczący o tym, czy krwinki czerwone pracują prawidłowo i wszystkie narządy są dobrze dotlenione.

Prawidłowy wynik: norma wynosi 12–16 g/dl dla kobiet i 14–18 g/dl dla mężczyzn.

Co powinno wzbudzić niepokój? Zbyt mało hemoglobiny może świadczyć o niedokrwistości (anemii). Towarzyszy mu wtedy niedobór krwinek czerwonych. Zbyt dużo HGB może świadczyć o odwodnieniu organizmu.

l Ważne dla kobiet w ciąży!

Mogą mieć inne wyniki, np. poniżej 11 g/dl.

PLT – trombocyty (płytki krwi)

Liczba płytek świadczy o krzepliwości krwi, co ma duże znaczenie np. gdy konieczny jest zabieg chirurgiczny. Prawidłowy wynik: od 150 do

300 G/l.

Co powinno wzbudzić niepokój? Zbyt dużo PLT może wskazywać na poważne schorzenie, np. gruźlicę, problemy z wątrobą, a nawet nowotwór. Gdy płytek jest zbyt mało, może to świadczyć o zaburzeniach krzepliwości krwi, a nawet o rozwijającej się chorobie nerek.

Ważne dla kobiet w ciąży! Liczba płytek nie powinna odbiegać od normy.

RBC – erytrocyty (krwinki czerwone)

Uczestniczą w wymianie gazowej, transportują tlen, a także dwutlenek węgla w organizmie.

Prawidłowy wynik: 4,0–5,6 T/I dla kobiet oraz 4,6–6,2 T/I dla mężczyzn.

Co powinno wzbudzić niepokój? Zbyt mało RBC może świadczyć o anemii, zbyt dużo – o chorobie układu krwiotwórczego.

Ważne dla kobiet w ciąży! Jeśli liczba RBC jest nieco niższa niż przewiduje norma, nie jest to sygnałem choroby.

Lipidogram

Wskazuje na ryzyko choroby serca. Najważniejsze są:

Cholesterol całkowity

Prawidłowy wynik: nie powinien być wyższy niż 200 mg/dl. Cholesterol występuje we krwi w dwóch odmianach.

HDL – dobry cholesterol

Jest potrzebny do prawidłowej przemiany tłuszczowej, niezbędny dla układu nerwowego.

Prawidłowy wynik: powyżej 46 mg/dl dla kobiet i powyżej 35 mg/dl dla mężczyzn.

LDL – zły cholesterol

Jego nadmiar jest groźny dla serca i tętnic.

Prawidłowy wynik: do 130 mg/dl.

Trójglicerydy

Inny rodzaj tłuszczów, też niebezpiecznych dla naszych naczyń krwionośnych.

Prawidłowy wynik: do 160 mg/dl.

Co powinno wzbudzić niepokój? Zbyt wysoki LDL i trójglicerydy. Należy zmienić dietę na mniej tłustą i mniej słodką. Jeśli mamy nadwagę, trzeba też schudnąć. Gdy cholesterol całkowity przekracza 300 mg/dl, lekarz często zleca leki.

Cukier (glukoza)

Nadmiar może świadczyć o cukrzycy typu I lub II.

Prawidłowy wynik: na czczo poniżej 105 mg/dl, po posiłku – nie więcej niż 180 mg/dl.

Ważne dla kobiet w ciąży! Badaj cukier raz w miesiącu.

Na badania bez śniadania

Zjedzenie nawet jednej kanapki lub wypicie kawy może zafałszować wyniki. Przed pobraniem krwi warto natomiast wypić pół szklanki wody.

Aleksandra Barcikowska