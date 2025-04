Wesela planują dziś wedding plannerzy, tymczasem przemysł ślubny ma nowego doradcę – wedding smile concierge. To osoba, której zadaniem jest zadbać o zęby panny młodej.

Nowa profesja jest efektem mody na stomatologię ślubną, jaką wywołała księżna Kate. W Polsce działa gabinet, który jako pierwszy zatrudnił tego typu zębowo-weselnego doradcę.

Efekt księżnej Kate



Wedding planner zorganizuje wesele, a wedding smile concierge nowy uśmiech. Polki coraz chętniej oddają organizację wesela w ręce specjalistów, skupiając się przedweselnej metamorfozie. Od niedawna jedną z pozycji obowiązkowych każdego weselnego planowania, obok siłowni i dietetyka, jest wizyta u stomatologa.

Najczęściej panny młode chcą mieć proste i białe zęby, ich kolor ma pasować do sukni ślubnej i opalenizny. Popularne są więc zabiegi stomatologii estetycznej i ortodoncja. Numerem 1 jest wybielanie – podaje American Academy of Cosmetic Dentistry.

To efekt mody, jaką dwa lata temu zapoczątkowała Kate Middleton. Księżna kilka miesięcy przed weselem spędziła u pioniera ortodoncji Didiera Fillion, prostując zęby, a następnie wybielając je. Efekt był na tyle piorunujący, że wywołał na całym świecie modę na leczenie zębów przed ślubem. Dziś trend ten dociera także do Polski. Bardziej zapobiegliwe panny młode nad uśmiechem zaczynają pracę nawet rok przed ślubem.

– Wśród panien młodych popularne są całkowite metamorfozy uśmiechu przy pomocy licówek, które zmieniają kształt i kolor zębów. W ten sposób usuwa się przerwy między zębami, wydłuża je, tworzy nową, atrakcyjną symetrię uśmiechu. Jeśli wesele planowane jest z ponad rocznym wyprzedzeniem, często panny młode decydują się na leczenie ortodontyczne, prostujące zęby przy pomocy aparatów kosmetycznych. Hitem jest wybielanie zębów, które usuwa przebarwienia i rozjaśnia zęby, tak aby pasowały one do całej weselnej oprawy – mówi lek. stom. Wojciech Faferko z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic w Katowicach.

Wedding smile concierge – doradzi, pomoże, poplotkuje



Kim dokładnie jest wedding smile concierge?

– To stomatologiczny opiekun panny młodej, którego zadaniem jest wspólne zaplanowanie z nią leczenia oraz czuwanie nad terminarzem wizyt. Concierge przeprowadza także wstępną rozmowę z panną młodą, poznając jej oczekiwania dotyczące efektu końcowego, przygotowuje plan leczenia z uwzględnieniem czasu do wesela oraz rozwiązań, które możemy w nim zastosować, aby poprawić uśmiech – wyjaśnia dr Fąferko.

Zdaniem pomysłodawców takie rozwiązanie może pomóc wielu dziewczynom, które przed ślubem decydują się na wybielanie zębów, w nadziei, że dzięki niemu olśni wszystkich.

– Efekty przedślubnych zabiegów nie zawsze są trafione. Dziewczyny często decydują się na zbyt białe licówki lub pokładają wszelkie nadzieje w wybielaniu. Tymczasem nie zawsze jest ono skuteczne. W wielu przypadkach na 3 dni przed weselem może okazać się, że nie można go wykonać, bo dentysta wykrył u nas próchnicę lub występuje ryzyko nadwrażliwości. Kierując się do wedding smile concierge, możemy uniknąć tego typu przykrych niespodzianek – mówi dentysta.

Tacy "uśmiechowi planiści" z powodzeniem pracują już w gabinetach w w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie wizyta u dentysty jest jednym z elementów przygotowań panny młodej do wesela.

– Ślub jest często impulsem do radykalnych zmian. Wiele kobiet w tym czasie poddaje się zabiegom medycyny estetycznej, decyduje się na zmianę nawyków żywieniowych i korzysta z pomocy dietetyka, sięga także po pomoc trenera osobistego. Wedding smile concierge spełnia taką samą rolę – kogoś, kto przeprowadzi nas przez cały proces metamorfozy, dopingując i motywując do zmiany – mówi dr Fąferko.

