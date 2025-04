Spis treści:

​Macica jest największym narządem układu rozrodczego kobiety, mieszczącym się w miednicy mniejszej zaraz nad pochwą. Wypadanie macicy polega na przesuwaniu się macicy w dół do pochwy wskutek osłabienia i rozciągnięcia mięśni oraz więzadeł dna macicy, które przestają spełniać swoją rolę podtrzymującą. Wypadanie macicy może wystąpić u kobiety w każdym wieku, jednak częściej dotyczy pań po menopauzie, które co najmniej raz rodziły naturalnie.

Wypadanie macicy wynika najczęściej z genetycznego osłabienia tkanki łącznej, przebytych zabiegów operacyjnych, starzenia się oraz chorób neurologicznych. Mięśnie i inne struktury dna miednicy mogą być osłabione przez takie czynniki jak:

Zasadnicze pytanie zadawane przez kobiety zmagające się z wypadaniem macicy dotyczy tego, czy problem da się wyleczyć bez operacji. Odpowiedź jest prosta: tak, u niektórych kobiet leczenie wypadania macicy może odbywać się bez zabiegów chirurgicznych. Łagodne objawy na ogół w ogóle nie wymagają leczenia. Domowe sposoby na wypadanie macicy są polecane w celu wzmocnienia mięśni i więzadeł, zapobiegania nawrotom wypadania macicy oraz łagodzenia objawów, takich jak uczucie ciśnienia czy ciężaru w brzuchu.

Skutecznym domowym sposobem na wypadanie macicy są ćwiczenia mięśni dna miednicy mniejszej, tzw. ćwiczenia mięśni Kegla. Są to mięśnie z jednej strony przymocowane do kości łonowej, a z drugiej do kręgosłupa. Dzięki regularnym, prostym treningom wzmocnisz je i zapobiegniesz wypadaniu macicy, a także zmniejszysz objawy.

W tym celu:

Skuteczność ćwiczeń mięśni dna miednicy zależy od stopnia zaawansowania choroby. Im bardziej nasilone wypadanie macicy, tym efekty będą mniej zadowalające.

Otyłość jest ważnym czynnikiem ryzyka wypadania macicy. Dbanie o prawidłową wagę ma podstawowe znacznie w profilaktyce. W badaniach kobiety otyłe częściej zgłaszają lekarzowi dolegliwości związane z wypadaniem narządów miednicy mniejszej, takie jak uczucie parcia w dole brzucha, ciężkości w miednicy czy zauważalna obecność wybrzuszenia w pochwie. Kobiety z nadwagą są również bardziej zagrożone nietrzymaniem moczu i stolca.

Dlatego warto zadbać o wagę poprzez regularną aktywność fizyczną, spożywanie 2-3 litrów płynów dziennie oraz zdrowe odżywianie, z dużą ilością błonnika i ograniczeniem cukrów prostych. Na dobry początek, sprawdź: jak schudnąć 5 kg

Kolejnym domowym sposobem na wypadanie macicy jest takie odżywianie się, aby ograniczać wzdęcia i zaparcia (dieta na zaparcia). Zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej oraz silne parcie przy korzystaniu z toalety zwiększają ryzyko wypadnięcia macicy.

Zasady dietetyczne przy wypadaniu macicy:

Zaparcia i wzdęcia można ograniczyć również poprzez regularną aktywność, unikanie leków spowalniających pasaż jelitowy oraz niewstrzymywanie wypróżnień.

Kaszel powoduje zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej, co sprzyja wypchnięciu macicy w dół. Powtarzający się kaszel może też osłabiać mięśnie dna miednicy. Dlatego leczenie chorób przebiegających z kaszlem (zwłaszcza przewlekłym, jak POChP) jest skutecznym sposobem na wypadanie tego narządu.

Jeśli masz kaszel, stosuj się do zaleceń lekarskich. Przy grypie lub przeziębieniu, podstawą jest przyjmowanie dużej ilości płynów oraz nawilżanie powietrza, można również stosować leki przeciwkaszlowe. Skonsultuj się z lekarzem w tej sprawie.

Doraźnie niektórzy lekarze polecają tzw. manewr "knack", polegający na zaciskaniu mięśni Kegla w trakcie kaszlu lub kichnięcia. W ten sposób zmniejszysz ryzyko wypadnięcia macicy.

Poprawne nawyki dotyczące codziennych zajęć są niezbędne, aby przeciwdziałać wypadaniu macicy:

Jeśli domowe sposoby na wypadanie macicy nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, to jeszcze nie oznacza, że konieczna jest operacja. Lekarz może zaproponować środki farmakologiczne lub tzw. pessar, czyli niewielkie urządzenie zakładane na szyjkę macicy. U niektórych kobiet jedyną skuteczną formą terapii jest zabieg chirurgiczny. Operacja w przypadku wypadania macicy może być przeprowadzona przez pochwę lub przez jamę brzuszną. Jej celem jest przywrócenie właściwej anatomii w obrębie dna miednicy. Można to osiągnąć na różne sposoby, np. poprzez podwieszenie macicy przy pomocy protezy do więzadeł krzyżowo-kolcowych.